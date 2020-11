Le bidenisme nouveau est arrivé !

Sous le barbotage pathétique et stérile des empaillades des partis, des masses d’ignares et de la propagande univoque, il y a la géo politique et le Plan de fond. D’aucuns, comme presque tout le monde le constate, ne cessent de ramener cette approche à du “complotisme” agrémenté du fameux concept vide de “fake niews”… en bon français de désinformation. Laissons cela aux énervés du clavier et poursuivons...

L’élection auto proclamée d’un certain Biden, obtenue comme à peu près toutes les ripoubliques bananières d’Occident (tous les pays de l’oignon européen et bien sûr cette Amérique délirante) à coup de bourrage d’urnes, et aussi grossière que dans n’importe quel pays aliéné d’Afrique. Elle n’est qu’une agitation de plus à la surface des choses, faite pour occuper et canaliser notre énergie vitale. Les faits divers criminels, requalifiés systématiquement “d’attentats islamistes”, sont à mettre dans cette catégorie de diversion stratégique des masses. Je m’attends ici aux rodomontades de certains esprits énervés qui aimeraient beaucoup que le musulman de base soit définitivement notre ennemi sur lequel projeter notre impuissance à retrouver la boussole du navire France Titanic, mais poursuivons …

Ça, c’est juste pour déjà rappeler qu’il serait dommage que nous perdions notre précieuse énergie en supputations stériles envers un Biden pas net, encostardisé, coopté par le clan Clinton et toute la clique « démocratiste » car ce vieil homme sera facile à neutraliser en arrière-plan par les adeptes du Globalisme à tout prix et du “grand reset” annoncé dès 2014 par l’évangéliste porte-parole du mondialisme européiste Mme Lagarde. Cela nous invite, à mon avis, à nous concentrer davantage sur ce que va entraîner l’élection du Biden-bidon une fois aux manettes du tableau de bord d’un navire nommé “USA”, destiné, comme l’UE, à sombrer dans la Grosse Bouillie Globale avec laquelle les penseurs du Grand Monde Univoque envisagent de noyer les masses anesthésiées.

Des années que ces fous de guerre perpétuelle travaillent à ce funeste projet. Partout et depuis plus de 40 ans, un certain pseudo socialisme s’est emparé des manettes un peu partout en Occident. Ce qu’ignore la majorité des vulgum pecus - rendue ignare à dessein - c’est que le Plan nécessitait d’en passer d'abord par les guerres dites mondiales et les régimes d’essai politique tels que communisme, nazisme puis démocratie d’opérette pour préparer le monde à ce qui se produit aujourd’hui sous nos yeux effarés : la Grande Bouillie Sous-Humaine. La globalisation ne peut advenir concrètement que si les planificateurs sus mentionnés créent un choc… ce qu’ils firent par la « grâce » opportune du delirium covidis. Tous les grands “renversements” de civilisation ont été pensés en mode temps long, pendant que l’on a consciencieusement imposé une immédiateté à des peuples massifiés dont l’infantilisme laisse pantois tant ils semblent adorer régresser jusqu’à barboter dans leur parc à jouets surveillés. Le drolatique “plus jamais ça” ne plaît qu’aux masses abêties qui préfèreront toujours se divertir que d’étudier l’Essentiel : le sens de la Vie et surtout le Sens de leur vie.

“Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les Dieux”… phrase attribuée à Platon mais qui en réalité reste sans auteur avéré. Inscrite au fronton du temple de Delphes, son origine est fort probablement davantage populaire que platonicienne ; mais les philosophes péripatéticiens ou de salon contemporain aiment à s’attribuer des pensées qu’ils n’avaient pas spontanément… ça leur confère un vernis qu’ils n’ont que parce que ceux qui ont renoncé à penser par eux-mêmes les écoutent… normal, un troupeau ça se traite en…troupeau ! Donc, je continue…

Derrière Biden, l’ectoplasme d’une Amérique qui pourrie par la tête, se tient le clan “Clinton” flanqué du fantassin beige élégant Obama ; les deux sont de fervents évangélistes du touillage mondial univoque dont le concept du “grand reset”, ânonné par l’idiote utile Lagarde pour la zone Europe, est l’hostie. On va donc nous l’administrer à présent à coup de GDD (grenade de distanciation), de muselière suffoquante et de lois scélérates votées en pleine nuit entre 12 salopards vautrés dans le velours usé de l’assemblée nationale qui ne représente plus que les chacals cooptés par le Système toujours dans l’ombre. Rappelons ici que le vrai pouvoir n’est jamais en lumière…

L’Atlantisme français à quelque chose d’obscène. On évoque les “réseaux sociaux” qui ne sont ni réseau ni sociaux, mais juste des canaux artificiels servant à la fois d’exutoire à l’impuissance des masses. Nos échanges-en-ligne, ne nous leurrons pas, servent essentiellement à la collecte algorithmique d’IP utiles à la poursuite du consumérisme de la vacuité globale. Comme dirait l'autre "ça va mieux en le disant... ou en l'écrivant" ! Et comme le Covid, le Biden Circus va occuper pendant quelques mois les esprits de la bêtise ambiante. Il vaudra mieux se tenir à l’écart, ce serait regrettable de perdre notre précieux temps à des guéguerres facebookées ou “en-ligne” (puisque nous ne disposons plus de comptoirs du café du coin) et que économie réelle est en voie de devenir une équation à somme nulle… les prêts bancaires à taux négatifs est l’une des curiosités d’une économie ne reposant plus que sur du vent. Ça craint pour les épargnes petites ou pas accumulées par de la sueur pour de vrai. Songez à votre plan épargne-retraite, alertaient-ils du temps où le réflexe d'épargne des français faisaient déjà saliver les adorateurs du veau d'or virtuel... aujourd'hui, les banques vous sucent l'épargne mais vous proposent assurances en tout genre, mutuelle, services préférenciels (la fameuse gestion "banque privée"), assurance vie et... décès, bref la banque 2.0 ne peut survivre qu'en vampire des masses. Vos enfants auront le RSA, de quoi se plaignent-ils donc ??

On aura tous constaté que l’appel à désobéissance civile à fait long feu ! L’aliénation des cerveaux est telle que l’on se demande ce qui pourrait aujourd’hui défibriller un organe de pensée totalement ensuqué, gélifié, neutralisé dans la colle de la connerie individuelle… Je crois de plus en plus que l’unique voie qu’il nous reste pour tenter de limiter ce qui va advenir (l’engloutissement du monde ancien dans un “nouveau” à la Orwell) est un rapatriement dans un coin un peu oublié (si c’est encore possible ?) où la vie sera forcément plus simple. Une forme de retour à un pragmatisme quotidien mâtiné si possible de spiritualité naturelle. Cela peut paraître utopique et ça l’est un peu d’une certaine façon. C’est en effet plus facilement envisageable à 35 piges plutôt qu’à 55 et plus, ça ne m’échappe pas. Mais bon, restons sur le versant action plutôt que ré-action…

Oublions d’ores et déjà les voyages ou exils au loin, ce n’est pas demain que l’on pourra prendre un avion à moins d’accepter la piquouse des Dr Folamour Gates… Après tout, le plancher de notre ex-douce France reste encore ce qui peut nous apaiser un peu du délire ambiant. La France va poursuivre sa chute, nous le sentons instinctivement, les faits parlent d’eux-mêmes… et cette dégringolade ira sans doute jusqu’à la dissolution du pays dans la bouillie européenne, sorte de soupe obtenue par décomposition des diversités culturelles, des langues et de l’Histoire dense et riche des pays européens.

Les dissidents de notre pays en lambeaux sont infichus de s’unir efficacement, c’est ce Talon d’Achille des dissidences d’aujourd’hui qui renforce toute cette « centritude » (ni gauche ni droite authentique, que de l’hybride) malsaine. Seul le géant De Gaulle a su faire preuve, en son temps, de puissance, vision, courage, entêtement et génie politique. Faut pas demander ça à des nains comme Sarko, Hollande ou Macron ! Ces petits messieurs sont et resteront des petits managers de PME sous tutelle de multinationales véreuses ; leurs émoluments de retraités dorés sur tranche payés pour “bons et loyaux services au globalisme” en dépendent.

La perversion est l’une des caractéristiques de nos sociétés remplies d’impuissants. On trouve en-ligne plus de haine et de cynisme, les deux symptômes de l’impuissance avérée que de convergence et de solidarité. Recouvrons tout ça d’un individualisme pathologique et les grotesques “prend soin de toi” ou “pour notre santé à tous” apparaissent pour ce qu’ils sont : des mantras pondus par des sous-pouvoirs de sous-préfectures auxquels on a remis la feuille de route consistant en la “gestion des masses et des flux”. Le reste, les grands projets, les grandes décisions engageant le destin des peuples ne nous seront jamais proposés pour concertation… On ne cesse d’interroger cette démocratie dont leur bouche est goulûment pleine ? (voir l’ouvrage de David Graeber : “La démocratie aux marges”).

Biden est la métonymie de la virtualité triomphante d’un monde qui part en vrille. Il symbolise l’état du monde Occidental : sénilité et dégénérescence. Il faut être doux rêveur pour croire en une supposée “restauration démocratique”. On se doute bien que cela nous sera vendue dès 2022 lorsque le clan Attali et consort en France s’en viendra nous prédire le (la ?) prochain nouveau président-zombie autorisé à poser son cul dans le moelleux des fauteuils du château parisien. Et la masse fera exactement ce que celle de cette Amérique malade vient de faire : elle se battra pour déposer un morceau de PQ dans des urnes dignes d’une comédie de boulevard.

Mais il faut croire que nous adorons notre cage de démocratie-pour-les-nuls puisque les masses restent incapables d’éveil… elles se soumettent, les masses… même pas à leur instinct de survie, mais pire, à celui de l'asujeti assumé. Il faut reconnaître que partout le faux-sialiste (*) s’est habilement emparé de tous les pouvoirs, tous les postes à manettes opérationnelles, tous les canaux du Grand Formatage Global, ce qui lui assure un pouvoir d’asservissement sans limite… le Temps long était la plus sage réflexion du pseudo sphinx Mitterrand : laisser du temps au temps… Trop fin pour que les agités de la modernitude unifiante. Eux, ce qu’ils veulent, c’est continuer à jouir sans entrave, du moment que c'est à distance, enfermé dans une bulle aseptisée. Les émancipations en tout genre proposées (et imposées) par le progressisme (autre vieille baderne) n’auront émancipé que les idiot(e)s utiles. Bien emmaillotés dans leur idéologie du désir égotique et dans leur communautarisme essentialiste, rendus aveugles par la perte d’autonomie de pensée, empêtrés dans la certitude unijambiste d’être dans le camp des “bons”, ils seront les premiers à tomber de Charybde en Scylla si d’aventure un décillement s’opérait subitement. Oui, ben on peut rêver...

Je conclurai en rappelant ici que notre propension à haïr tout ce qui s’oppose à notre interprétation des faits ne nous aide jamais. Si nous pouvions, ne serait-ce que pour au moins sortir du delirium covidis, agglomérer ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, le pouvoir du système aurait bien davantage de souci à se faire et nous pourrions recommencer à croire en une vraie récupération de notre destinée collective. Du côté USA, si un Biden était confirmé par les institutions ad hoc comme nouveau président de la White Maison, attendons-nous à une accélération de ce qui déjà ici nous sidère, nous musèle, nous divise, nous contraint et nous dicte quoi penser, quoi dire et comment vivre. Pour agir il faut cesser de réagir, pour sentir il faut cesser de ressentir…