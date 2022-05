Le Bien-Pensant et le Mieux-Pensant

En soi, « bien penser » devrait être une qualité.

Le problème c’est la définition.

La prétendue bonne pensée est en fait la pensée conforme.

Ce qui me désole et me fait pourtant rire aux larmes, parfois, c’est que « bien pensant » est devenu péjoratif sous la plume de certains, qui ne manquent pas alors de traiter de « bien pensants » ceux dont la pensée n’est pas conformer à la leur.

Paradoxe étonnant et misérable.

L’intelligence est bien plus souvent dans la question, même « naïve », que dans la réponse surtout quand elle est péremptoire et la certitude de détenir la Vérité (notez le « V » majuscule) est presque toujours l’assurance de l’erreur