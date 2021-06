Le Bitcoin est une arnaque, mais le Dollar pas du tout !

La plupart des gens voient encore l’argent comme un moyen d’échanger des biens et des services, et pensent que les choses se passent honnêtement quand une personne qui crée quelque chose d’utile se voit rémunéré raisonnablement ( par rapport aux autres biens et services)

en ce sens le bitcoin est, comme l’auteur l’illustre a de nombreuses reprises, une pure arnaque envers ceux qui font marcher l’économie réelle et qui sont en moyenne les plus pauvres de la planète . Le dollar , c’est a peu près la même chose . Ne pas voir comme une criante évidence que le bitcoin est une arnaque est le signe d’une société moralement, civiquement très atteinte