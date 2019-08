Le « bla-bla » pour tou-te-s

Ces jours-ci, un débat est organisé par l’Assemblée Nationale sur ce qu’on nomme pudiquement « l’extension de la PMA à toutes les femmes » dans le cadre de la loi dite « bioéthique ». Grand ramdam. Le Président de la République annonce que les opinions de chacun seront écoutées en concertation avant le vote.

« Approchez, approchez : venez voir notre nouvelle performance : la PMA pour toutes : Un grand débat national ! de la démocratie ! des échanges houleux ! des méchants plus vrais que nature, des gentils plus gentils que les gentils ! Des reportages à la radio, à la télé et dans les journaux qui vous mettront la larme à l’œil ! Des témoignages poignants ! Ecoutez ce couple de femmes obligés d’aller en Espagne se faire inséminer par une pipette. Vous serez choqués à l’annonce du coût du billet d’avion que ces pauvres femmes doivent débourser. Vous pleurerez devant leur volonté de normalité et les épreuves que notre cynisme leur impose. Vous écouterez leur plainte lancinante, leur volonté de maternité et à la fin vous vous direz : mais qui sommes-nous pour leur imposer pareil chemin de croix ? Mais rassurez-vous : le Bien l’emportera ».

Et au milieu de tout ce tintamarre : quels sont les faits ?

Le Président de la République, alors candidat fait une « promesse de campagne » : l’extension de la PMA pour les tribadistes. Arrivé au pouvoir, il nomme un ministre avec le titre de « Secrétaire d'État chargé(e) de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ». Ce ministre s’empresse de rappeler le désormais Président à sa promesse. Des débats sont alors organisés et une « loi sur la bioéthique » est programmée à l’Assemblée. Il ressort des débats une belle unanimité : il faut étendre la « PMA à toutes les femmes », ce serait là une sorte d’obligation morale qui conforte l’idée-fixe de notre visionnaire Chef bien-aimé. « Périsse la famille plutôt qu’un principe ». D’ailleurs on avait pris avis auprès du « CCNE » (organe rempli d’experts, tous plus experts les uns que les autres), lequel CCNE « entend toutes les tendances » et, surprise : va dans le sens voulu par le Président de la République !

Lors de ces débats à l’Assemblée Nationale, une seule voix discordante se fera entendre, cette voix s’appuie sur des arguments aussi scientifiques que ceux de la partie adverse (car aujourd’hui il faut avoir la science de son côté, sinon on n’est pas pris au sérieux) mais, damnation, elle ne les exploite pas pour « la bonne cause ». Son cas est réglé : l’opprobre et l’anathème sont jetés sur elle. Outre les noms d’oiseaux modernes dont on l’affublera, elle goûtera désormais les joies du désert médiatique. Elle a beau s’excuser : rien n’y fait. Elle est marquée du sceau de la bête immonde. Que ne l’a-t-on soumise à l’ordalie du feu devant son mépris patent de ne pas reconnaitre ce qui est bien ? Pire, malgré quelques atermoiements, elle n’a pas abjuré sa faute, et relapse elle s’est défendue en invoquant « le délit d’opinion » ; or seule la Sainte Inquisition Journalistique dicte ce qu’est un délit d’opinion : seuls les « décodeurs » savent que ce qui vrai et ce qui est faux, preuve à l’appui.

Mais le camp du bien n’arrête pas là et s’insurge par voie de presse interposée : rendez-vous compte, le Parti unique a mis presque un an à l’exclure alors que son cas était réglé dès sa première prise de parole : on ne va pas contre la pensée unique ; à moins d’être un représentant du mal absolu, de la bête immonde. Son compte est bon : c’est désormais une complotiste quasiment une négationniste et elle ne pourra plus s’exprimer sans que sa parole paraisse pour le moins suspecte.

Arrive donc, en cette fin d’été de l’an 2019, ce que les médias appellent « l’acte II de la présidence ». Le temps est à la contrition pour Sa Sainteté Janus-aux-deux-têtes-et-aux deux-alliances. Tout n’est désormais qu’écoute, partage, humilité au sommet de l’Etat. Le temps est aux grands débats. La loi sur la bioéthique et la « PMA pour toutes » ne font pas exception à la règle. Geste plébéien, d’une hauteur de vue jamais atteinte dans l’Histoire de France. Même si « tous les voyants sont au vert pour l’adoption de la loi » : le pèlerin a « entendu la colère » des bourgs lors de sa grande pérégrination. Même si, certes, il n’est pas « allé aussi vite et aussi loin qu’on l’escomptait ». Alors il demande qu’on s’attarde sur le bruissement des villes et des campagnes. Le Président a donc mandé et baillé son Parlement d’ouïr les arguments de chacun : écoutons le Diable afin que chacun soit bien sûr qu’il a bien choisi la voie de Dieu.

La presse, dans une belle unanimité (digne de l’Union Soviétique), relaie le geste et en profite pour nous faire savoir ce que nous devons penser : « l’extension de la PMA pour toutes » est une « avancée sociétale majeure ». Point. Pas besoin de mise en perspective, d’analyse de fond. Juste de l’émotion comme pour ces pauvres dames qui sont obligées d’aller se faire inséminer à l’étranger. C’est une avancée qu’on vous dit. Suit l’argument massue, le raisonnement CQFD : « comme on le fait ailleurs et qu’on ne sait pas dans quelles conditions c’est fait, autant le faire chez nous avec toute la sécurité qu’offre notre système de santé » et remboursons l’acte par la sécurité sociale : on n’est pas à ça près. « L’extension de la PMA, c’est sérieux, c’est une avancée sociétale majeure, une lutte contre toutes les formes de discrimination, une pierre de plus pour arriver à l’égalité femme-homme ». Bref c’est le bien on vous dit.

Les auditions vont leur train : rien de mieux qu’un débat pour donner l’apparence de la démocratie.

Nous avons donc droit à des visages graves, des plaintes retenues à l’énoncé des malheurs des lesbiennes sans enfants qui ne peuvent étancher « leur soif de maternité » ; on passe avec luxe de détail les pots de yaourts et les seringues usés pour les inséminations artificielles (avec « exposition à des risques sanitaires collatéraux » comme on dit dans le patois moderne), des pamoisons, des larmes grosses comme celles des crocodiles, des regards de commisération envers les tenants de la reconnaissance de ce qu’on nomme un « droit nouveau », des hochements de têtes entendus à leurs suppliques. On sent bien que ces gens-là souffrent et que c’est eux le camp du bien…

Les méchants quant à eux ont droits à des sous-entendus, des remises à l’ordre, des visages blêmes : on sent bien que ceux-là sont des vilains, pervers, pire des rétrogrades et des racistes, n’ayons pas peur des mots. Les visages se ferment à l’énoncé des arguments : oser dire qu’il existe une différence de sexe entre les hommes et les femmes, qu’un père n’est pas une mère, et, pire, soutenir que la nature les a faits différents… C’est à se taper la tête contre les murs ! C’est éluder la science, l’« apport des études de genre », c’est être « essentialiste ». Pour le rapporteur de la commission ça en est trop, il exulte. La colère l’emporte et le visage cramoisi, il rappelle qu’on ne mélange pas « père et géniteur » et d’asséner qu’il y a des « familles hétérosexuelles, homosexuelles, monoparentales et ce n’est pas la définition de la famille qui conduit à définir le niveau d’épanouissement et de bonheur ». Ça ne se discute pas. Les associations d’invertis (LGBTQ+) demandent, quant à elles, et avec le plus grand sérieux du monde « au CSA d'être vigilant sur les débats autour de la PMA », et il convient d’être vigilant : le mal est partout et se niche jusque dans nos intentions nous disent les scientifiques. Et si un scientifique le dit, alors…

Peu importe la filiation, l’histoire, l’humanité, la culture, l’intelligence, le bon sens. La loi sera votée et l’intendance suivra. On aura droit à « parent A et parent B » en lieu et place de « père et mère » sur les formulaires voilà tout (il paraît que « parent 1 et parent 2 » a été recalé car, je cite : « il introduit une hiérarchie entre les parents » !) Si d’aventure des malotrus n’étaient pas contents devant cette belle façade d’unanimité, alors on aura beau jeu de leur monter le majeur présidentiel.

« Ne discutez jamais, vous ne convaincrez personne. Les opinions sont comme des clous ; plus on tape dessus, plus on les enfonce. » (Alexandre Dumas fils). Le clou PMA est désormais enfoncé. Il a fini de défoncer la planche déjà bien vermoulue du bon sens. L’antique bêtise n’a été éradiquée de notre époque que dans le seul but que la connerie y prospère. Au vu des résultats, c’est réussi. On regrette Hommais et Monsieur Prudhomme qui avaient l’avantage de n’exister que dans l’esprit de leur auteur.

Mais rassurez-vous la suite des réjouissances, où chacun pourra naturellement donner son avis, est déjà sur les rails : production d’enfants à la demande et location du ventre des femmes aux plus offrants. Le tout « validé » par un grand débat national et une foule d’experts qui ne disent jamais « non. » Voilà de nouvelles belles avancées pour l’humanité. C’est pour notre bien, c’est le sens de l’histoire et il est démontré « scientifiquement » que c’est dans notre intérêt et si c’est un scientifique qui le dit, alors…

L’histoire de l’humanité s’écrit désormais autour des deux seuls principes qui régentent notre monde moderne : l’individualisme et le commerce. Le tout enrobé d’une rhétorique pseudo-scientifique qui cache de plus en plus mal ses visées politiques.