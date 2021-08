Le « bon » Docteur David E. Martin et la COVID-19

Il est le fondateur et CEO de la société M-CAM corporating qui gère au niveau mondial les risques financiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Il fournit, entre autres, des audits portant sur la qualité des brevets pour les gouvernements et les offices de brevets, de la gestion des risques actuariels pour les banques et les assurances.

Une de ses dernières interventions porte sur la pandémie COVID-19. il est entretenu par l'avocat Allemand Reiner Fuellmisch.

L'entretien accordé peut être regardé en traduction francaise a l'adresse : https://https ://odysee.com/@mikakayak:7/REINER-FUELLMISH-David-Martin-PANDEMIC-FRAUD-version-inte%CC%81grale-1h20:a?

Je ne vais pas analyser la véracité des propos tenus dans cet entretien, la seule chose à laquelle je peux me borner est télécharger les brevets mentionnés dans l'entretien et en vérifier les dates. Pour aller plus loin, je suis totalement incompétent pour la verification d'un brevet de 433 pages portant sur "Coronavirus isolated from Humans".

Je cherche plutôt à comprendre le pourquoi de cet entretien qui dénonce une conspiration mondiale sur le COVID 19 en s'appuyant sur des preuves tangibles.

- Le CV de l'intervenant laisse peu de doutes quant à sa compétence à parler du sujet,



- Le domaine geographique couvert par sa société, 168 pays, lui permet l'accès à presque toutes les bases de dêpot de brevet,



- les dates et les faits peuvent être verifiés par tout bon habitué du WEB et des fonctionalites avancées de Google,



- les brevets mentionnés sont librement téléchargeables sur internet. L'interprétation et la comprehension ne sont pas à la portée du premier venu, même ma fille diplomée en biochimie et biomolécule a eu un peu de mal à rentrer dans le sujet.

Cet intervenant a toutes les caractéritiques du parfait mondialiste, donc du point de vue de certains, sur ce site, l'ennemi juré voire à abattre. Pourtant, à entendre ses propos, on peut se dire qu'il est du coté des Antixxx / Sceptiques / ...

La question est donc, pourquoi un mondialiste ou ayant toutes les caractéristiques de mondialiste peut il dénoncer avec force d'arguments un complot de "mondialistes"

j'avancerai bien quelques explications rapides, qui demandent à être débattues sur le site

- Le matraquage sur la pandémie mondiale de COVID et en faveur de la vaccination, sur les sites de communication mondialiste (journeaux, télévision, réseaux sociaux) met de plus en plus à mal les "sceptiques".



- Ces informations vérifiables vont renforcer les "sceptiques" dans leurs convictions qui pourront dénoncer avec preuves à l'appui la grande manipulation planétaire en cours. De toute façon, cela ne changera pas la façon de voir des "croyants" car l'immense majorité prefère "un mensonge qui rassure à une verité qui dérange".



- Cela permet de confirmer des groupes de gens aux intérêts irréconciliables, qui pendant ce temps n'auront pas le loisir de se pencher sur d'autres sujets plus graves pour l'avenir.



- La pandémie étant essentiellement une opération PSYOPS, il est normal que le clivage soit entretenu par les organisateurs. Le slogan "diviser pour mieux régner" prend ici toute son importance.



- Le personnage est au dessus de tout soupcon, et on pourrait croire que lui et ses sociétés oeuvrent pour l'humanité de facon désintéréssée : https://www.wipo.int/meetings/en/2006/scp_of_ge_06/speakers/martin.html ou https://www.m-cam.com/about-us/

Cela permet d'éviter au grand public de réfléchir sur d'autres évènements en préparation, beaucoup plus liberticides



- ID2020, une identité numérique mondiale à priorité sur les pays en "voie de développement" (plus de sans papiers et d'immigration illégale)



- Gouvernement mondial non élu sous dominance financière (l'europe en plus grand)



- Monnaie numérique mondiale (la BCE se lance déjà dedans, la chine vient juste de la précéder)



- etc...

le débat est ouvert