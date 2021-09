Le boulanger de Zemmour ne s’appelle pas Mohamed

Je m’en fiche de Zemmour, il pense ce qu’il veut et moi aussi.

Et je pense que la France est aujourd’hui devenue une passoire à migrants non qualifiés et difficilement intégrables, et je pense que l’immigration musulmane de masse a été une catastrophe, et je pense qu’un remplacement démographique est en marche, et je pense que les Français ont le de droit d’accueillir ou pas et de choisir ceux qu’ils veulent accueillir, et je pense que les Danois ont raison de commencer à sévir, et je pense que les Français ont tort de faire le contraire.

PS : Fernand Raynaud, il n’a pas connu l’immigration musulmane de masse, il parlait des immigrés italiens. Je vois une nuance, pas vous ?