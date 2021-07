Le bras de fer spatial entre Jeff Bezos et Richard Branson

Jeff Bezos s'apprête à partir dans l'espace. Mais quelle est la différence entre son projet et le récent vol de Richard Branson ?

Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète et fondateur d'Amazon, ce mardi compte conquérir l'espace à bord du vaisseau réutilisable New Shepard conçu par sa compagnie Blue Origin. Bien qu'en 2015 cette fusée ait déjà effectué 15 vols d'essai réussis, le départ actuel sera le premier "touristique" pour ce projet avec des passagers à son bord. Le décollage est prévu pour mardi matin depuis le cosmodrome de la compagnie au Texas (15h00, heure de Paris). Cette date n'est pas choisie au hasard. C'est ce jour-là, il y a exactement 52 ans, que la fusée Apollo 11 a amené des hommes sur la Lune la seule et unique fois dans l'histoire.

Jeff Bezos obtiendra le statut d'astronaute seulement neuf jours après le premier vol dans l'espace du milliardaire et fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, à bord de son propre vaisseau VSS Unity. Bien que l'objectif des deux projets soit approximativement le même, à savoir envoyer des touristes à la frontière de l'espace pendant quelques minutes, les vaisseaux sont très différents.

Contrairement au vaisseau-fusée de Richard Branson, le concept de Blue Origin fait penser en apparence et de par son vol à une fusée ordinaire, mais en miniature. La capsule avec des touristes à bord qui se sépare du lanceur atteindra l'altitude orbitale, mais ne s'élancera pas jusqu'à la vitesse spatiale nécessaire pour rester en orbite. C'est pourquoi la navette est compacte et mesure près de 15 mètres de haut. Le lanceur et la capsule sont réutilisables. L'une des différences notables entre les deux projets est que le vaisseau-fusée de Virgin Galactic est contrôlé par deux pilotes, tandis que le vaisseau de Blue Origin est entièrement automatique uniquement avec des touristes à son bord.

La particularité de la capsule de six places est la présence de six immenses hublots panoramiques de 107x71 cm. C'est même plus grand que le hublot central de la célèbre Coupole de la Station spatiale internationale (ISS).

Selon le plan de vol, la fusée New Shepard s'élancera dans l'espace à environ Mach 3 (près de 3.500 km/h). A 60-70 km d'altitude la capsule se détachera du lanceur, qui retournera sur Terre, et poursuivra son ascension selon une trajectoire balistique jusqu'à la ligne de Karman, qui définit la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace à 100 km d'altitude. Ce qui fait la fierté de Blue Origin, qui ne cesse de répéter que le vaisseau de la société concurrente Virgin Galactic n'atteint que 80 km d'altitude, qui est considérée comme la frontière de l'espace seulement par la NASA. Après quoi la capsule entamera sa descente pour atterrir dans le désert du Texas avec trois parachutes. Seulement 10 minutes s'écouleront entre le départ et l'atterrissage. Dont les trois minutes que les passagers passeront en apesanteur. La durée de l'apesanteur pour les passagers de Virgin Galactic était approximativement la même, alors que le vol du vaisseau-fusée dure plus d'une heure.

Seulement 10 minutes seront nécessaires pour envoyer les touristes à plus de 100 km d'altitude et les faire revenir sur Terre.

Richard Branson a été le premier à partir dans l'espace, mais Jeff Bezos compte établir trois records personnels. La capsule enverra dans l'espace le plus jeune, le plus âgé et le plus riche astronautes de l'histoire. Il s'agit d'Oliver Damen, 18 ans, qui a obtenu sa place grâce à une loterie caritative, la pilote Wally Funk, 82 ans, et Jeff Bezos lui-même, 57 ans. Le quatrième touriste sera son frère cadet, Mark Bezos.

Le prix du vol à bord de Blue Origin reste inconnu, mais la presse américaine parle d'un chiffre compris entre 250.000 et 500.000 dollars. Virgin Galactic vendait des places à 200.000-250.000 dollars.

Tous ces chiffres et records sont appelés à bouleverser l'imagination, et c'est la course aux touristes spatiaux qui est en jeu. L'objectif principal des deux vols consiste à prouver que nous sommes entrés dans une ère du tourisme spatial sûr et relativement accessible. Accessible financièrement : les places à bord des vaisseaux de Jeff Bezos et de Richard Branson sont bien moins chères par rapport aux millions de dollars déboursés par les premiers touristes spatiaux. Accessible physiquement : les surcharges lors de l'accélération et du retour dans l'atmosphère sont bien plus basses que pendant les vols orbitaux, c'est pourquoi même une touriste de 82 ans peut partir. Accessible aux masses : auparavant, en plusieurs décennies de vols seulement sept touristes ont pu visiter l'espace, alors qu'aujourd'hui chaque vol de New Shepard peut envoyer six touristes dans l'espace. Enfin, sûr dans le sens où si même les milliardaires eux-mêmes ne craignent pas de voler, il serait logique de supposer que les navettes sont assez sûres.

Les ingénieurs de Blue Origin ont accordé une attention particulière au système de sécurité similaire à celui qui est utilisé lors des lancements orbitaux. Si le lanceur rencontrait des problèmes pendant le vol, la capsule devrait se détacher. Ses propres moteurs l'écarteront à une distance sûre du lanceur, puis la capsule atterrira avec trois parachutes. Même si l'un d'eux dysfonctionnait, deux parachutes suffiraient pour la faire atterrir. Ce système a été testé trois fois en vérifiant sa capacité de sauver les passagers à toutes les étapes du vol, que ce soit un incident sur le cosmodrome, dans l'air ou dans l'espace. La capsule est également équipée de dispositifs qui réduisent la vitesse avant l'impact avec le sol jusqu'à environ 1,5 km/h. Les sièges des passagers sont également conçus pour amortir les surcharges.

Alexandre Lemoine

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=2917