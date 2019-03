Le Brexit et le fantasme de Singapour

@samy Levrai

Ton ignorance de l’organisation politique du Royaume Unis ne te permet pas de comprendre May et Farage.

Il y a fort à parier que le million de manifestants ce samedi à Londres ne l’ont pas compris non plus.

Cameron, comme Jonhson Farage et maintenant May se servent du breixit pour prendre le pouvoir et tous ces 4 n’ont rien à faire de la sortie ou pas de l’UE. Cameron est aux oubliettes de l’histoire, Farage se planque à Monaco. May va bientôt rejoindre Cameron et Johnson va les rejoindre sans même passer par le 10.

Vous pensez peut être que bien plaqué dans votre petite France hexagonale vous ne risquez rien, tout comme le populiste anglais croit qu’isolée, la Grande Bretagne restera la Grande Bretagne. Mais malheureusement un pays n’est rien du tout sans les autres.

Donc dans ce conditions les financiers anglais seront suffisament puissant pour diriger le pays et dire à ceux qui ont voté pour le breixit comme aux autres : fermez vos gueules et bossez. Quant à vos droits, on verra cela plus tard