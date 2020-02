Le Brexit favorise la position de Marine Le Pen à Bruxelles

Avec le départ des députés britanniques du Parlement européen, le groupe appartenant à Marine Le Pen en sort gagnant. En devenant effectif ce vendredi 31 janvier à minuit, le Parlement européen va voir son nombre de députés et son équilibre des forces changer après ce vote historique.

Ce mercredi 29 janvier, le Parlement européen a voté dans la soirée sur l'accord, qui fait plus de 500 pages. Comme l'écrit le service presse du Parlement européen , 621 députés européens ont voté pour le contrat de retrait du Royaume-Uni, 49 contre et 13 se sont abstenus https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200128IPR71204/brexit-l-accord-de-retrait-approuve-par-le-parlement-europeen .

L'accord prévoit une période de transition débutant le 1er février et qui devrait expirer à la fin décembre 2020 pendant laquelle rien ne devrait, pour le moment, changer concernant la question des échanges ou des voyages. Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré aux eurodéputés britanniques : « Nous vous aimerons toujours et nous ne serons jamais loin ». Nigel Farage, le patron du Brexit Party, a quitté le Parlement européen pour la dernière fois totalement joyeux même si il a avoué regretter ne plus pouvoir être le centre de la scène qu'il a qualifié comme être une scène de théâtre : « Le drame va me manquer, le théâtre va me manquer, je vais regretter de n'être plus le vilain à faire de la pantomime ». Le négociateur de l'UE, Michel Barnier, considère la situation mais continue à penser que le Brexit, « c'est perdant-perdant ».

Comme le journal Les Echos l'écrit « le Brexit va tout de même provoquer deux réajustements politiques importants au sein de l'assemblée des eurodéputés » car « le groupe centriste Renew Europe où siègent les troupes d'Emmanuel Macron que l'onde de choc sera le plus durement ressentie : il va perdre les 17 députés du Parti libéral-démocrate britannique qui a été particulièrement bien servi aux élections européennes de mai dernier » https://www.lesechos.fr/monde/europe/brexit-ce-qui-va-changer-au-parlement-europeen-1167461 . Le départ des 26 élus du Brexit party de Nigel Farage va avoir pour effet de réduire le nombre des non-inscrits. Un nouveau rapport de force se met, donc, en place au Parlement européen. Avec le Brexit, le PPE, le premier groupe politique européen qui rassemble les partis de droite, va gagner en influence relative car il conserve la totalité de sa formation pendant que les socialistes, les verts et les centristes, vont accuser une perte en nombre ce qui signifie une perte d'influence politique. Le groupe dans lequel se trouve le RN avec Marine Lepen va passer de 73 à 76 sièges et ainsi passer à la quatrième place au sein de l'hémicycle pour quitter la cinquième position.

Voici à quoi devrait ressembler le prochain hémicycle :

•Le groupe du Parti populaire européen (PPE, conservateurs) va, en passant de 182 à 187 députés rester la première force dans l’hémicycle européen en gagnant 5 sièges.

•Le groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) va, en passant de 154 à 148 sièges, conserver la deuxième place mais perdra 6 députés.

•Le groupe Renew Europe, où siègent les eurodéputés LREM, restera, en passant de 108 à 97 députés, sur le podium en troisième position bien qu’il reculera de 11 sièges.

•Le grand changement se trouve là, à la quatrième place. Le groupe Identité et démocratie (ID) du Rassemblement national de Marine Le Pen – et de la Ligue de l’Italien Matteo Salvini – , en passant de 73 députés à 76, gagnera 3 députés , ce qui lui permettra de grimper d’une marche en allant de la cinquième à la quatrième place.

•Le groupe des Verts, qui occupait jusqu'à maintenant la quatrième place, va prendre, en passant de 74 à 67 députés, la cinquième place en perdant 7 députés.

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=news&action=view&id=1353