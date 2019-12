Le Brexit ouvre la voie au Frexit

@Legestr glaz

Il faut rappeler aussi que « le révolutionnaire » Cohn Bendit, a été Vice Président, section française, du Mouvement européen...

Et qu’il a créé en 2011, les Young Leaders européens.

La CIA a financé la construction européenne.

Faire croire, comme l’ont fait les européistes, que l’UE était destinée à faire contrepoids aux USA, c’est juste de la propagande pour les mougeons.

Quant aux liens entre la GB, les USA et le Commonwealth, c’est leur histoire commune. Comme nous, avec les 88 pays de la Francophonie, du Vietnam au Liban, en passant par l’Afrique et le Maghreb.

Le jour où l’UE éclatera, chaque pays reprendra ses billes, et retournera vers ses amours anciennes, vers ses habitudes historiques et culturelles, le Portugal et l’Espagne se tourneront vers l’Amérique latine, ils se fichent de la Lettonie et de l’ Albanie comme de leur première chemise, ils ne savent même pas où les situer sur une carte !

Les pays de l’ Est iront vers la Russie, ou vers l’ Allemagne, ou vers les pays du nord de l’ Europe. Les pays méditerranéens retrouveront les chemins du commerce du sud et de la route de la soie...

Il n’y a pas de peuple européen, il n’y en aura jamais.

Comme disait de Gaulle : « On ne fait pas d’omelette avec des oeufs durs », que sont les histoires et les cultures des peuples. Comme tous les Empires, nés de l’orgueil et de la cupidité de leurs initiateurs, l’UE finira par éclater, comme l’Empire romain, ottoman, austro-hongrois, et tous les autres.