Au-delà du matériel, ce n’est pas le néant mais le spirituel, invisible et pourtant si lumineux, un peu comme un blanc immaculé mélangeant la lumière de toutes les couleurs. Évoquer la luminosité de l’invisible peu paraître surprenant, tout comme évoquer le bruit du silence. Mais quand on pense Infini, on est bien obligé d’admettre qu’au-delà du réel, au-delà d’une certaine dimension on atteint le Rien et que, paradoxalement, ce Rien englobe le Tout car il est Esprit - tellement puissant qu’il dépasse tout ce qu’on peut imaginer.

Concernant le bruit, il est admis que le plus fort de l’histoire de la Terre a eu lieu lors de l’éruption du volcan Krakatoa en Indonésie (en 1883), entendu jusqu’à 5000 km de distance. Les cendres émises se sont propagées jusqu’en Norvège, provoquant un coucher de soleil rouge flamboyant dans le fjord d’Oslo, ce qui a inspiré le peintre Edvard Munch dans son tableau “Le cri”.

À propos de cet événement, le peintre écrivait : “Je me promenais sur un sentier avec deux amis - le soleil se couchait - tout d’un coup le ciel devint rouge sang (…) je sentais un cri infini qui passait à travers l’univers et qui déchirait la nature.”

Au-delà de ce bruit effroyable, destructeur comme 13000 bombes atomiques du gabarit de celle lancée sur Hiroshima, que peut-il y avoir de pire ? Rien de plus fort ! Il n’y a donc que le silence, la puissance infinie du Silence mais une puissance paisible, une puissance pacifique car rien ne peut dépasser l’extrême, mis à part son complémentaire (celui qui l’englobe) et qui, paradoxalement, apparaît comme son opposé.

Remarque : Il s’agit là d’un raisonnement par l’absurde. Si au-delà de l’extrême il y avait un phénomène de même nature, alors c’est lui qui deviendrait l’extrême. Il faut donc admettre que ce qui dépasse le maximum maximorum est de nature opposée et que cette inversion se fait de manière très nette - comme le calme apparaissant soudainement après la tempête .

→ Référence à l’Ancien Testament

Cet événement exceptionnel, reconnu comme le plus fort de l’histoire par l’onde de choc et le bruit induits, rappelle un autre récit : celui concernant le prophète Élie, tel qu’il apparaît dans le “Premier livre des Rois” (chapitre 19, alinéa 12) que je cite ici : “(…) et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. ”

Le morceau de phrase qui m’intéresse est “le murmure d’une brise légère“. La traduction de l’Hébreu est cependant incertaine et, selon les auteurs, on trouve aussi “une voix douce, subtile“, “un murmure doux et léger” ou encore “le bruit d’un souffle léger“.

Dans l’ouvrage “Elie ou l’appel du silence” (Coll. Parole présente, Cerf, Paris 1992), Michel Masson (professeur d’Hébreu) présente une analyse très précise de la traduction de ce bout de phrase. En Hébreu, le groupe de mots à traduire est Qol demama daqqa ; Qol (tout ce que perçoit l’oreille, bruit, voix, cri, vibration, son) ; Demama (traduit souvent par brise, ou vibration sonore produite par un être humain) ; Daqqa féminin de daq (mince, fin, ténu, l’adjectif qualifie la poussière). En fait, le mot qui pose problème est Demama. La seule valeur que l’hébreu permette de lui attribuer est silence (damam = devenir silencieux, être silencieux / duma, dumiyya, dumma, dumi = silence / dumam = en silence). Mais si on retient le mot silence, alors le texte devient absurde : Qu’est-ce qu’un bruit de silence ?

Cette interprétation difficile sur l’apparente antithèse “bruit du silence” amène Michel Masson à supposer que c’est justement parce que Élie est un mystique qu’il peut entendre cette petite voix que Dieu lui adresse (il précise qu’il ne faut pas la confondre avec une autre petite voix intérieure, celle de notre conscience). Il s’agirait donc là d’un privilège accordé aux mystiques dont il dresse une courte liste (Bernadette Soubirous, Jeanne d’Arc, Moïse, Thérèse d’Avila) et à laquelle il rajoute les yogi. Finalement, la meilleure traduction qu’il retient est “le bruit d’un silence ténu” qu’il attribut à un état psychique particulier du mystique percevant (cf. bruit) un silence correspondant à une forme d’extase.

Cette interprétation me semble tout à fait pertinente : Il faut être dans un certain état de pureté pour percevoir cette petite voix qui nous chuchote au fond de l’âme et l’exemple des yogi est bien approprié. Je rajouterai, néanmoins, l’exemple du nourrisson venant au monde, c’est-à-dire chacun d’entre nous, si nous apprenons à nous souvenir de cette époque. Je ne pense pas que les mystiques aient l’exclusivité pour aller au fond de leur psyché chercher “leur foi en soi” (car il s’agit bien de cela), même s’ils sont capables d’atteindre un haut degré de méditation. Nous sommes tous aptes à découvrir ou à retrouver notre spiritualité. Bien sûr, il faut apprendre à reconnaître cette petite Voix très profondément ancrée en nous et ne pas la confondre avec notre conscience beaucoup plus superficielle (qui nous dit ce qu’il faut faire ou ne pas faire).

Il y a plusieurs façons de lire le “Premier livre des Rois”. Cette œuvre est d’une immense valeur, c’est même l’une des meilleures de la littérature hébraïque, vivante, bien construite et pensée par un artiste (selon le professeur Michel Masson). Il s’agit avant tout d’un livre de contes très ancien (plusieurs siècles avant JC) relatant l’histoire du peuple Juif et la lutte des prophètes contre le paganisme. Ce livre fait partie d’un ensemble d’ouvrages contenus dans l’Ancien Testament.

Ce n’est pas le côté sacré ou religieux de ce livre qui m’intéresse ici (cela ne me regarde pas) ni son côté historique (beaucoup trop incertain) mais son côté populaire révélateur des traditions, des modes de vie et des modes de pensée de cette époque très éloignée.

Je ne souhaite pas, non plus, entrer dans la polémique qui consiste à distinguer paganisme et judéo-christianisme ou autre monothéisme qui n’est qu’une question de sensibilité ou de croyance. Dans tous les cas, il s’agit de superstitions, peu importe que Dieu soit divinisé à travers la Nature ou par l’intermédiaire de prophètes, peu importe que la relation au divin soit orchestrée par des magiciens et devins ou par un clergé érudit, il n’y a pas de différence sur le fond. Seule la forme des sacrifices et des incantations diffère. Rien n’a été constaté vraiment, pas plus les mythes et les fables païennes que les miracles. Tout cela relève de traditions populaires, des us et coutumes de nos ancêtres et c’est précisément cela qui m’intéresse ici.

À propos de l’importance des contes et des croyances ancestrales, Wilhelm Mannhardt (anthropologue, mythologue, folkloriste Allemand) écrivait dans un questionnaire (“Bitte”, 1865) adressé à ses homologues de l’époque : “(…) ; il faut découvrir jusqu’à qu’elle distance chaque tradition s’est répandue, quelle en était la forme primitive, et d’où elle a tiré son origine ; en un mot il faut se procurer une abondance de faits sur les usages populaires.”

Le but de son initiative était de lancer un projet universel pour que le récit des traditions populaires ne disparaisse pas avec l’arrivée du siècle du progrès.

De ce strict point de vue, le “Premier livre des Rois” est un document essentiel / universel pour comprendre la vie la plus profonde de nos ancêtres et leurs croyances primitives. Et c’est dans ce livre (chapitre 19, alinéa 12) qu’il apparaît une notion fondamentale que Michel Masson nomme l’appel du silence (cette petite Voix tranquille qui nous parle au fond de notre âme) en opposition à la colère impulsive des Éléments (la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu).

Remarque : Dans l’Ancien Testament, Dieu est présenté sous des aspects spectaculaires. Au chapitre 19 (alinéa 12) du “Premier livre des Rois”, Dieu n’est plus dans le spectaculaire, il se signale au contraire par le “ bruit d’un souffle léger ”, c’est-à-dire l’opposé de la violence de l’ouragan, du tremblement de terre et du feu (chapitre 19, alinéa 11). Bien sûr, cette vision est allégorique mais elle n’est pas contradictoire avec mon raisonnement au début de cet article.

→ La “foi en soi” comme un “appel du Silence”

C’est le bruit de ce Silence qui chuchote au fond de notre psyché quand nous réussissons à nous isoler du vacarme qui nous entoure, c’est le bruit de ce Silence qui nous fait devenir ce que nous devons être (en comblant notre incomplétude), c’est le bruit de ce Silence qui éveille notre spiritualité.

Hélas, nos sociétés modernes font taire le silence pour ne plus entendre cette petite Voix qui leur parle de paix et d’amour, et ainsi pouvoir souiller, violer, tuer, détruire la beauté et la pureté du monde sans remord ni regret et leur vacarme est de plus en plus fort et l’humanité est de plus en plus folle. Il est grand temps de se taire nous-même, d’oublier l’accessoire et de revenir à l’essentiel en cherchant à retrouver et à entendre cette petite Voix qui murmure au fond de notre âme.

Cette analyse montre bien les contradictions de la pensée humaine à travers son histoire : Depuis les prémices de nos civilisations primitives, en passant par l’ancienne mythologie, l’archéologie chrétienne et jusqu’aux paradigmes de la modernité, il y a toujours eu une fascination affichée pour le spectaculaire, guerrier et punitif, opposée à un simulacre de croyance pour l’appel à la sagesse et à la paix. Qu’il s’agisse des vénérations païennes ou des vociférations prophétiques des Éléments, l’humain a toujours été ébloui par l’accessoire mais est resté sourd à l’essentiel, c’est-à-dire au bruit du Silence.

→ L’Arbre, lien entre Dieu et la Terre

La tendance actuelle, je pense aux nouvelles vagues “Peace and Love” et à leur maître penseur Arne Næss (philosophe fondateur de la “Deep Ecology”), est de s’affranchir de ces contradictions civilisationnelles et de revenir aux fondamentaux, c’est-à-dire aux philosophes présocratiques (philosophes de la nature) qui ont cherché à définir précisément ces fameux éléments.

Ainsi, Empédocle, au cinquième siècle avant JC, en avait désigné quatre qui composaient le monde : la terre, l’eau, l’air et le feu. Ce sont effectivement les plus visibles, les plus spectaculaires, ils sont matériels.

Pourtant, il y a un cinquième élément (spirituel), invisible, parfaitement discret mais certainement le plus important car sans lui, il n’y aurait rien. C’est lui qui fait le lien entre tous les éléments matériels, il est l’Esprit du Tout, et Souffle la paix et l’harmonie, l’amour et la création, il est l’Intelligence cosmique, le haut et le bas, l’infiniment grand et l’infiniment petit. Ce qui symbolise le mieux ce cinquième élément, essentiel, c’est l’Arbre, silencieux, nourri par la terre, l’eau, l’air et le feu du soleil, enraciné entre le haut et le bas, protecteur du monde vivant et minéral.

→ Conclusion

Certains appellent Dieu ce que j’appelle ici le Rien et donc je crois en Rien, qui n’est pas le néant, d’où mon athéisme qui n’est pas nihilisme.

Difficile de conclure sur le bruit du Silence, le Tout dans le Rien, l’incomplétude de celui qui n’est pas quand il naît ? Il aurait été plus simple de rendre une page blanche, symbole immaculé de la plus grande pureté, mais je préfère faire appel au poète pour la magie des mots et pas n’importe lequel, un pionnier de l’existentialisme : Giacomo Leopardi (1798 – 1837).

Son poème L’infinito (L’infini traduit en français) écrit en 1819 est une magnifique version de ce que j’ai maladroitement tenté d’exprimer dans cet essai.

L’Infini

(poème de Giacomo Leopardi)

Toujours elle me fut chère cette colline solitaire

et cette haie qui dérobe au regard

tant de pans de l’extrême horizon.

Mais demeurant assis et contemplant,

au-delà d’elle, dans ma pensée j’invente

des espaces illimités, des silences surhumains

et une quiétude profonde ;

où peu s’en faut que le cœur ne s’épouvante.

Et comme j’entends le vent bruire dans ces feuillages,

je vais comparant ce silence infini à cette voix :

en moi reviennent l’éternel,

et les saisons mortes et la présente qui vit, et sa sonorité.

Ainsi, dans cette immensité, se noie ma pensée :