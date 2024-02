Le business olympique quoi qu’il en coûte !

La flamme olympique qui passe d'une ville à l'autre et qui est portée par un athlète a une histoire peu reluisante.

Ce sont les nazis qui les premiers, en 1936 lors des JO de Berlin ont organisé cette cérémonie, prélude aux Jeux !

C'est un héritage honteux qui semble assumé !?

La flamme va circuler, cela va coûter très cher en protection, qu'importe !

L'appel à projets pour le FDVA (Fonds de développement de la vie associative) vient d'être publié Voici ce qu'on y lit :

« CRITERES D’ELIGIBILITE 2024 En 2024, les soutiens financiers seront accordés en priorité : - aux actions en lien avec la mobilisation autour des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 »

Des associations vont déposer des dossiers, beaucoup de dossiers seront rejetés s'ils ne rentrent pas dans la case Jeux olympiques....

Le FDVA, c'était déjà l'absence de transparence, le jeu de dés … cette année 2024, il faudra s'adapter aux JO, se casser la tête pour se plier au goût du jour ou renoncer.

Pour moi, c'est clair : je ne me plierai pas à la mode.

Tout tourne autour des JO, les villes lancent elles aussi des appels à projets olympiques.... certaines vont jusqu'à faire annuler des initiatives culturelles pour qu'il n'y ait pas d'ombre aux JO !

Tout est sacrifié au businesse olympique qui va peser sur les comptes publics et enrichir les entreprises du « CAC Olympique ! » « JO de Paris 2024 : vers 1 milliard d’euros de dérapage pour les finances publiques ? » annonce la fondation irap

Ce n'est qu'un début !

Les étudiants devront massivement laisser leurs résidences universitaires pour qu'elles soient utilisées dans le cadre des JO. La résistance s'organise et la rencontre inter-résidences a adopté un communiqué de lutte : « Nous ne quitterons pas nos logements ! »

Les sans rien vont être chassés de Paris !

https://www.la-croix.com/sport/jo-paris-2024-et-hebergement-d-urgence-paris-fait-il-vraiment-place-nette-avant-les-jeux-20231215

« Vendredi 15 décembre, le collectif « Le revers de la médaille », qui rassemble près de 70 associations ayant signé une lettre ouverte pour dénoncer un « nettoyage social » de l’Île-de-France à l’approche des JO 2024, a mené une action coup de poing devant le Sacré-Cœur, à Paris. Le ministère du logement dément leurs accusations. »

C'est l'ancien ministre du logement qui démentait : celui d'aujourd'hui est l'initiateur de la loi inique pour la pénalisation à outrance des squatteurs...

.Lui ne tergiverse pas, il « nettoie » ! La résistance, là aussi s'organise.

Paris est à tout le monde, aux pauvres aussi ! Les bouquinistes ont résisté, ils ont gagné, il faut que les sans rien restent et soient hébergés à Paris ! Les riches et très riches vont pouvoir s'amuser et se payer des chambres d'hôtel et des places de choix, les pauvres vont payer cher avec leurs impôts . Quant aux fameux jeux, c'est une affaire commerciale et de prestige... et aussi une organisation à sa tête l'ancienne plus mauvaise ministre de l'Education Nationale.

Je ne rêve que d'une chose, c'est que le mouvement social s'invite aux JO et brise cette « union sacrée » abrutissante !

Jean-François Chalot

NB Merci Sapiens pour ce dessin