Le cancer qui ronge la finance (suite 1)

Les Shadoks ont cessé de pomper, ils se sont reconvertis dans la haute fréquence… ça paie !

L’article du 28/10 était un constat : le « trading haute fréquence » n’apporte rien aux Bourses des valeurs : c’est un jeu mondialisé d’algorithmes qui enrichit ceux qui maîtrisent cette technologie et peuvent rassembler les capitaux pour faire ces investissements très lourds. Le THF fait courir des risques majeurs de rupture de marché qui auraient des conséquences financières mondiales catastrophiques ; il est hors de contrôle des Agences de régulation, les Paradis fiscaux apportant « l’anti-transparence » pour implanter les serveurs et domicilier les bénéficiaires… Qui est le propriétaire du casino ?, le croupier ?, et où sont-ils dans ce vaste monde ? On ne sait pas ! Malgré l’opposition déclarée de certains Etats, de la Commission de Bruxelles, d’ONG, ce Monopoly dématérialisé se développe depuis 2000. La première mesure pour le combattre ayant été écartée (un temps de latence entre deux transactions) que reste-t-il pour mettre un terme à cette arnaque planétaire ? Que faire contre ce système qui croit comme le nénuphar qui double de surface tous les jours sur l’étang ? On voudrait revenir aux échanges calés sur le temps humain pour avoir une réflexion avant décision... Est-ce un passé révolu ? Ce n'est plus une Bourse des valeurs mais un système de transactions automatisées qui s'appuie sur la Bourse parce qu'il y trouve une matière première pour jouer, en extraire de l’argent sans même qu’elle le sente passer. Faut mettre des pare feux !

Le commentaire du précédent article signé Ecométa est rappelé ci-dessous pour donner l’ampleur du phénomène (les chiffres sont de 2018, ils ne seront certainement pas revus à la baisse post Covid !). Je le cite :

« Un panorama économique mondial nous donne, pour 2018, après on ne trouve rien, un PIB mondial de 84.740 milliards. Les échanges internationaux représentent environ 245.000 milliards de dollars. Ensuite il y a quatre autres marchés :

Un « shadow-Banking » de 50.000 milliards de dollars. Celui des changes qui fait 2.500.000 milliards de dollars (vous avez bien lu, c’est bien des millions de dollars et plus de dizaines de milliers ! Celui des produits dérivés qui fait 1.5000.000 milliards de dollars. Le marché financier : 120.000 milliards

Franchement, pourquoi financer l’économie de Monsieur et Madame Tout-le-monde qui font le PIB ? »

En effet pourquoi s’occuper d’économie alors que l’on peut gagner de l’argent sur son dos sans prendre d’autres risques qu’un bug sur l’algo (une erreur de l’IA !), ou d’être battu par un plus malin, les pertes financières étant pour les actionnaires des sociétés titrées. Pas de tests crash, c’est l’Odyssée de l’Espace sur la planète finance.

On est sur des ordres de grandeur et peu importe la marge d’erreur : c’est autour de 5 millions de milliards de dollars qui sont manipulés par le THF. Froid dans le dos, même si c’est dix fois moins (c’est dire !).

L’idée de taxer les gains avant distribution aux traders et leurs employeurs (Trusts, Fonds, Banques) qui animent le jeu est dans les tuyaux. Mais est-ce bien raisonnable de taxer le produit d’un prélèvement non prévu par les Agences de contrôle (SEC et autres) qui peut être qualifié de vol par certains analystes ? L’autre idée (portée à la connaissance du quidam) c’est de prendre un petit quelque chose sur chaque transaction indépendamment des montants, mais cela ne revient-il pas à dire aux acteurs de ce Monopoly planétaire : continuez à jouer, on va prendre notre part des bénéfices, mais on ne veux pas savoir ce que vous trafiquez ». Amusant.

A défaut de dire « game is over », on fait comme si c’était une activité capitaliste comme une autre, qu’il faut taxer comme une autre.

Ce chemin ne conduira d’ailleurs sans doute pas au succès, bien que le magot soit important, et la convoitise forte, car quelque soit le mécanisme de taxation retenu, les défenseurs de l’environnement ne resteront pas passifs : comment accepter qu’une entreprise aussi polluante (data centers, etc.), qui n’apporte aucune richesse à la société, voire parasitaire vis à vis du Bien Commun… ne soit pas interdite ! Une évidence. Polluer, participer au réchauffement climatique… tout ça pour enrichir quelques entités capitalistes, leurs dirigeants et leurs actionnaires ! Des financements et de l’énergie (carbonée) détournés de leur fonction écologique !, impossible de plaider pour défendre les acteurs du THF (des Shadoks), quoi qu’ils dépensent en honoraires d’avocats et d’experts ; l’accusation, le dernier rapport du GIEC en main, gagne devant le tribunal médiatique. Quelle juridiction irait contre ?

Mais on n’en est pas là, rien n’est fait. Mieux, le petit monde de la Bourse promeut le THF en développant des plateformes qui invitent le petit boursicoteur à faire comme les grands, à profiter de systèmes qui lui permettent de passer ses ordres en moins de 100 millisecondes, de faire du « scalping », de développer des stratégies de « swing trading », de pratiquer des machins et des trucs aux noms exotiques (toujours en anglais), bref de jouer en Bourse sans avoir à se préoccuper des valeurs, des analyses de bilans, des produits, des stratégies, du marketing… d’être comme dieu au-dessus de la « Corbeille ». Corbeille virtuelle vendue par les plateformes ; sites d’enfumage pour jouer avec l’argent du petit déposant à défaut de pouvoir jouer avec Black Rock et ses compères. Blockchain, cloud tout est mis en œuvre dans cet espace dématérialisé, mieux un subconscient à disposition de l’homoéconomicus qui n’a plus à utiliser son cerveau.

Pendant ce temps, du coté du Pouvoir on attend la catastrophe pour sortir l’artillerie lourde comme on l’a fait pour réguler les subprime, la titrisation, les produits dérivés… La cata se produira mais on ne sait quand (c’est d’une grande banalité que d’écrire cela). On sait que les principaux acteurs sauveront leurs rémunérations et/ou éviteront la case prison. Les avocats auront du grain à moudre pour dix ans et plus, ils seront les gagnants en dernier ressort.

Les Etats seront appelés en renfort pour sauver l’épargne du monde ordinaire : c’est écrit dans le scénario. Y aura-t-il un Lehman Brothers pour être sacrifié en place publique ?, rien n’est moins sûr, mais ce serait bien pour la com qui se fera sur l’éthique, l’aléa moral, la régulation etc.

Parade de fin : c’est l’heure du grand frisson, la petite monnaie comme la grosse ne circulent plus, les tuyaux sont bouchés, les stocks ont disparu. On a vu un trader ramasser des coquillages pour faire du business avec en attendant que les serveurs veuillent repartir, prier pour que le cloud ne soit pas vide et que le câble transatlantique qui a coûté des centaines de millions de dollars pour gagner 10 nanosecondes entre Paris et New York n’ait pas grillé dans le flash trash, pour retrouver sa mise…