Le cannabis de Trudeau. Ou une histoire de fumettes : où l'on verra que la légalisation de la drogue au Canada est due à une lecture quasi infantile des mythes bibliques. Or, il s'agira également de comprendre, en profondeur, ce que signifie la consommation de drogues et d'alcool. Si l'on peut fumer et boire, et qu'on y est chrétiennement autorisé, ce n'est pas pour « fumer et boire », mais pour comprendre ce que porte, de façon sous-jacente, le geste de fumer et de boire rendu licite pour l'humanité toute entière.

Soit la problématique de la drogue relancée, récemment, par sa légalisation au Canada : pourquoi avons-nous tellement de mal, aujourd'hui, avec la drogue, au-delà de ses effets médicalement négatifs ? Car on sait que la drogue, parfois, n'a aucun effet particulier sur la santé. C'est le cas du cannabis. Et nous fixons la liberté au-dessus de toutes les valeurs. Pourquoi alors une telle réticence ?

Je pense qu'on pose mal le problème. En vérité, le problème de la drogue ne concerne pas les effets prétendument négatifs de celle-ci, mais ses effets positifs, « récréatifs ». Non pas seulement parce que la drogue serait l'apanage d'une minorité hédoniste et que, de là, l'interdiction de la drogue serait simplement une mesure salutaire pour préserver une égalité de façade quant aux mœurs, mais parce qu'avant tout la drogue stimule l'imagination...

Or, stimuler l'imagination a toujours été un problème fondamental pour les sociétés, jusqu'aux sociétés primitives au sein desquelles l'usage de la drogue était réservé à la caste minuscule des chamans.

Par conséquent, l'interdiction de la drogue ne résulte pas de ses effets lénifiants, à savoir (pour une société archaïque) à cause du prétendu éloignement de Dieu qu'elle cause, mais bien d'abord (et surtout) parce que la drogue rapproche de Dieu.

Reprenons.

La drogue stimule l'imagination. Autrement dit : la drogue suscite des images dans l'âme humaine. Et les figures mythologiques sont originairement des images de la psyché – sans qu'une telle assertion puisse affaiblir au préalable l'autonomie des images de l'in-/conscient. C'est ce en quoi la drogue est éminemment problématique : en consommant de la drogue, l'individu joue avec les images, c'est-à-dire est susceptible de concevoir un nouvel agencement des images de la psyché. Il en résulte, quelquefois, la hiérarchisation de nouvelles valeurs due au fait de la nouvelle conception imaginaire. Mais ce qui touche la hiérarchisation des valeurs touche également l'ordre du Cosmos, en premier lieu l'agencement des strates sociétales...

Partant, autoriser la drogue, c'est autoriser le monde entier à accéder aux pouvoirs du chamans, donc de remettre sans cesse continuellement en cause les valeurs traditionnelles.

En conséquence, autoriser la drogue, c'est un geste spirituel, en sus de sa valeur égalitariste sociétale. Mais il est bien évident que c'est se méprendre sur l'origine d'une telle égalisation : quand le Christ lève les interdits alimentaires et autorise la consommation d'alcool, c'est non pas tant par souci d'équité sociale en termes purement politiques (comme on le croit d'ordinaire) mais aussi pour inoculer le Divin partout et faire de l'insignifiant le Signifiant par excellence. Autrement dit : si l'alcool et la drogue ne sont plus réservés à une caste, c'est dire que les moments sacrés distingués d'avec les moments profanes ne concernent pas une élite, ni des rites particuliers, mais le monde entier et tous les instants de l'existence humaine. Comprenez le tour de force !

Je pense d'ailleurs que la multiplication des pains (Matthieu 14:21, etc.) est à interpréter dans ce sens : où la restriction des théophanies prend fin pour étendre quasi sans limite le sacré, outrepassant – dans une certaine mesure – les sacrements afin que la vie quotidienne de l'homme typique, d'ordinaire profane, passe de la trivialité d'une vie de misère à la puissance d'une vie divine, précisément divine en raison du caractère profane de son existence (sans que les deux états soient mutuellement exclusifs).

Et l'amour (c'est-à-dire l'énergie entre le croyant et Dieu, ou l'image de Dieu « dans l'âme ») serait par conséquent impossible sans cette « libéralisation ». Autrement, nous sommes dans le domaine de la volonté de puissance.

L'amour serait la multiplication des pains, à savoir l'ouverture de la vie à la divinité, l'inoculation de Dieu en tous les instants. Ce qui, à la rigueur, était autrefois possible partiellement par la drogue et les rituels sacerdotaux.

Autoriser la consommation de drogue aurait comme effet symbolique 1 de permettre l'amour. Comprenez : l'amour, comme ouverture vers Dieu – dynamisme ou élan. Autoriser la drogue signifierait être dans l'ouverture, s'ouvrir à l'expérience de Dieu, expériencer le surnaturel... Et comme l'expérience religieuse induit la hiérarchisation des valeurs, l'humain tiendrait par conséquent la voie grâce à laquelle il pourrait ordonner sans volonté de puissance.

Autoriser la drogue (par-delà, on l'a compris, toute question en rapport à la législation étatique) devient le porteur d'un message symbolique selon lequel la vie est un dynamisme de théophanies qui, de nos jours, ne peuvent plus être limitées à une certaine caste de chamans. De là, l'autorisation de la drogue légalement parlant serait (peut-être) la résultante d'une lecture infantile des mythes bibliques. Mais comme ils se méprennent ! Autoriser la drogue au niveau de l'Etat en remplacement de la compréhension profonde de l'autorisation de la drogue – laquelle est bien évidemment une image – provient de cette malheureuse confusion du politique et du religieux, où des énergumènes, en glissant sous le tapis le pragmatisme, produisent des lois coercitives de sorte à fabriquer un pays de Cocagne. Or on sait que la politique est incapable de faire advenir le royaume de Dieu. De plus, suivre une telle lecture infantile des mythes religieux ouvre la voie aux athées : ceux-ci lisent aussi de manière infantile les mythes bibliques, en pointant la mire sur la référentialité. Mais, imaginez un Etat légalisant la drogue. Lors même que la légalisation passerait, les individus jouissant de la consommation des drogues (ou d'alcool, ce qui revient au même) omettraient de fil en aiguille le message christique. Si bien qu'à force de consommer de la drogue (ce qui n'a aucune valeur en particulier) ils sacrifieraient le sens psychologique de la multiplication des pains. Partant, ils seraient malheureux – à cause de la légalisation de la drogue !

Le sens mythique de la consommation de drogue s'épuise à partir du moment où, bêtement, on le réduit à un enjeu politique. Or, la politique doit être faite avec conscience ! Et cette conscience exige qu'on sache à tout moment que la portée politique d'un message religieux n'est pas forcément sa portée première mais sa portée seconde, voire troisième. C'est-à-dire que nous sommes sujets à une vaste mécompréhension et que Trudeau abuse des thèmes bibliques à des fins électoralistes...

Que voulez-vous, ma bonne dame ?

1 Il est bien évident que je me moque de la légalisation des drogues. Souvent, d'ailleurs, je n'aime pas ceux qui supportent de telles mesures. Il faut radicalement distinguer le symbolique, donc le religieux, d'avec le politique – autoriser symboliquement la consommation d'alcools/de drogues ne signifie en aucun que chaque pays doit se plier à cette mesure au niveau législatif...