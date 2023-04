Le capitaine Volkonogov s’est échappé : l’enfer communiste dans sa réalité brutale

[email protected]=Au-delà des habitués biberonnés aux dénis sur les réalités de la société russe depuis 1907, de plus en plus de monde voit et comprend que le plus grand ennemi de la Russie et des Russes de la Fédération de Russie ce sont VV Poutine et ses équipes. Les Russes sont en train de le découvrir par eux-mêmes. Le sort qui attend VV Poutine et ses partisans est identifié et devient inéluctable. Mais ce sera au prix de beaucoup de drames pour nous tous.