Le Capital, fléau pestilentiel de ce monde moderne

Ils peuvent dire qu’en Europe nous vivons en démocratie, mais au regard de ce qui se passe en politique, que ce soit en Italie, en France, la Grèce, ou autres pays de l’UE, c’est bien le Capital qui impose sa dictature.

Depuis des décennies La bourgeoisie financière, banques, Multinationales, spéculateurs boursiers, font tout pour consolider leur pouvoir sans partage en matière de politique économique et régressions sociales.

Après s’être emparé des systèmes éducatifs, des leviers de l’Etat en matière de politique, ils se maintiennent au pouvoir par les grands moyens d’informations qui sont leur propriété.

Nous sommes très loin d’une Europe démocratique, nous vivons dans une Europe capitaliste qui trame, ourdie, et combine sa politique dictatoriale.

Tout comme en Grèce et en Italie, en France cette oligarchie européenne, refuse la volonté du peuple et sous menace de « guerre civile », qu’elle brandit comme un étendard, tente de faire peur au peuple qui aspire au changement.

L’élection de Macron et sa clique en est la démonstration élus avec une minorité du peuple par des combines électorales, ces technocrates de la politique inféodés à la dictature capitaliste s’opposent à toutes formes de dialogues imposant « nous maintenons le cap » aux travailleurs en lutte, faisant fi des revendications sociales et de leur volonté à conserver les entreprises d’état ces oligarques vont jusqu'à faire preuve de mépris à l’égard de ceux qui les enrichissent.

En Italie cette oligarchie européenne piétine la démocratie en refusant le candidat présenté par la coalition gagnante des élections lui préférant un valet du Capital ex membre du FMI. Là aussi ce déni de démocratie s’apparente à une décision dictatoriale.

Avec la création de cette Europe capitaliste les nantis, les ventrus de la finance se sont accaparés du pouvoir politique et économique dans tous les pays européen ils gèrent et décident sans partage. Ils utilisent la menace, le chantage, utilisant leur presse avec la complicité de leurs journalistes pour déformer la réalité des faits ne limitant leurs enquêtes et leurs interprétations qu’en fonctions de ce qui arrangent les pontifes de ce système.

La déontologie du journalisme est monnayée en fonction du service rendu et qu’importe s’il y a mensonge ou perfidie.

La promesse électorale, la parole donnée ont perdu le sens de l’honneur.

Le respect d’autrui est sacrifié à l’intérêt personnel.

Voilà le système dans lequel nous devons survivre, nous sommes loin d’un système de progrès, un système qui ne permettrait pas seulement aux riches de s’épanouir, mais surtout à ceux qui souffre de pouvoir vivre décemment de leur travail. Construire une société humaine à la hauteur des besoins et des revendications.

Mais pour y parvenir il est nécessaire de regarder la réalité en face, de cesser de gober les mensonges, de croire en des promesses qui n’aboutiront jamais, mettre fin à la soumission imposée par les nervis de la finance et enfin oser se rebeller comme le font nos camarades en lutte.

31/05/2018