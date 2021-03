Le Carnaval Marseillais...

@rosemar

Combien de contaminer quand on laisse les parisien friquer se deplacer pour des vacances ....

Combien de contaminer dans les file d’ attente pour se faire tester ou vacciner ...

Combien de comptaminé , parce que on as pas reserver des hopitaux covid , et d’ autre pour les soin ordinaire et que tu coup le covid s’ attrape a l’ hopital ...

Combien de contaminer , parce qu’ on as ramener des cadre de peugot en france et qu’ on as pas fermer les frontière a temps ?

Combien de contaminer parce qu’ on as maintenu les RER et les BUS ouvert . ?

Combien de contaminé a cause de ce couvre feu a 18h qui as fait doubler voir trippler en ville le nombre de gens sur ce creneaux horaire ?