Le casse-tête Brexit : la démocratie est-elle morte ?

Depuis de longues années, les milieux de recherche occidentaux ont débattu de la question de la mort de la démocratie. De nombreux spécialistes et chercheurs sont arrivés à la conclusion que les mécanismes démocratiques ne sont pas une baguette magique pour faire face à toutes les crises politiques.

Parfois, c’est la démocratie qui crée la crise.

L’analyse présentée dans cet article ne fait pas l’apologie ou la critique de la démocratie. Il s’agit de mettre en perspective ce dont débat le milieu intellectuel international. L’idée de la mort de la démocratie a une fois de plus pris de l’importance suite aux plans du Premier ministre Theresa May pour le Royaume-Uni de quitter l’Union européenne.

Après que la Chambre des communes britannique a rejeté à plusieurs reprises le plan de May pour un Brexit doux, la pression s’est accrue en Grande-Bretagne alors que le 12 avril, l’échéance donnée par les dirigeants européens pour proposer une solution à la sortie britannique, se rapprochait.

Si May avait reçu le soutien parlementaire pour son projet, elle aurait obtenu une prolongation européenne jusqu’au 2 mai. Le Premier ministre britannique avait jusqu’au 12 avril pour demander une prorogation du délai afin d’éviter un « no-deal ». Le scénario cauchemardesque a suscité des préoccupations politiques et économiques.

Près de 1 000 jours après le vote britannique en faveur de Brexit, Teresa May n’est pas parvenue à un accord. Même sa carrière de première ministre et de chef du Parti conservateur est presque terminée.

La question est maintenant de savoir si cette impasse signifie que la démocratie ne peut trouver une issue si Brexit était déjà prévue pour le 29 mars. Cela signifie-t-il que la démocratie passe parfois d’un mécanisme de recherche de consensus à un obstacle aux projets politiques ? Certains chercheurs affirment que oui.

Les chercheurs citent des situations telles que l’impasse politique dans laquelle se trouvent certains pays en raison de leur incapacité à parvenir à un accord politique capable de former un gouvernement soutenu par le parlement.

Donald Trump Jr, le fils du président américain Donald Trump, est l’un de ceux qui pensent que le cas britannique témoigne de la « mort » de la démocratie. Dans un article publié dans le Daily Telegraph, Trump Jr. a déclaré que la crise Brexit en cours et son retard possible suggèrent que la démocratie britannique est morte.

Trump Jr. n’a pas inventé le terme. Nombreux sont ceux qui en ont déjà discuté. Le magazine américain Foreign Affairs, pour sa part, a publié un article sur la fin de l’ère démocratique et ce qu’il a appelé la “résurgence mondiale de l’autocratie.”

L’article présentait plusieurs études et articles examinant l’évolution de la démocratie dans le monde. Des experts tels que Farid Zakaria ont contribué à la discussion. Le travail d’ensemble se concentre sur la façon dont les modèles de gouvernance dans plusieurs pays ont conduit à la disparition du libéralisme démocratique.

Le cas britannique est tout à fait distinct de ces discussions, mais il s’inscrit dans le contexte du déclin de la démocratie.

La démocratie se détériore en raison de son incapacité à résoudre les différends politiques et pour d’autres raisons. Elle est affaiblie par la montée de l’extrême droite dans la politique occidentale avec tous les préjugés idéologiques et politiques contre le libéralisme et la démocratie qui l’ont amenée au pouvoir.

Les controverses morales et religieuses, comme le mariage homosexuel, font également partie des défis auxquels sont confrontées les démocraties occidentales.

Dans le monde arabe, certains affirment que l’expérience de la démocratisation a amené des organisations religieuses radicales au pouvoir, tout comme les urnes avaient amené les Nazis au pouvoir.

Dans leur livre How Democracies Dies (« Comment meurt la démocratie »), Steven Levitsky et Daniel Ziblatt ont noté que les régimes fascistes et autoritaires occidentaux des premiers temps de l’histoire étaient également arrivés au pouvoir grâce à des élections démocratiques.

De mon point de vue, l’accélération des vagues de mondialisation - et les vagues de réfugiés et de migrants qui en résultent, combinées à l’énorme révolution technologique - entravent l’application des règles régissant les relations entre la majorité et la minorité dans la tradition démocratique. La relation majorité-minorité est un pilier du processus électoral et de sa mise en œuvre politique.

Par conséquent, le monde est déjà entré dans la phase post-démocratique, et non dans un sens néolibéral. Toutefois, le changement est sujet à changement. Personne n’est sûr de la portée ou du cours de son développement. La nouvelle phase ne signifie pas la fin de l’ère des urnes et des votes. Ce que l’Occident vit n’est qu’un autre chapitre de l’histoire.

Le débat sur la démocratie s’intensifie lorsque ses institutions sont affaiblies, mais cela ne signifie pas que l’idée elle-même est déficiente. Ces institutions ne sont pas seulement des partis et des parlements, mais aussi d’autres composantes du système politique, telles que les médias, le pouvoir judiciaire, les organisations de la société civile et d’autres institutions qui protègent la tradition démocratique.