Le casse-tête des attestations dérogatoires de déplacement...

@Decouz

Vous avez raison de ne pas donner de solution tuote faites ; car pour le moment ce n est pas vitale et ça permet de s obliger un peu a reflechir ; et a chercher ;

la derniere fois pour le masque en cuivre ; elle n a pas ete fichu de faire ses recherches sur internet ;

et elle continue a ne faire aucune recherche .

hormis son latin , j ai l impression qu’ elle ne fait aucune recherche ; comme si le monde des mots etait le seul registre utile de la vie .

perso ça me fait un peu peur qu’ il y ait des personnes aussi peu degourdies ; car c est dangereux pour leur vie .

c est assez terrible .

ça me fait rire / mais ça me fait pleurer aussi .

il y a les loups avec des longues dents ; et les godichons , les gentils godichons .

je me demande comment ça va touner tout celà ...

c est assez inquietant !