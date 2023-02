Le cauchemar mondial arrive : les pénuries alimentaires

Le pire scénario que des experts craignaient commence à se jouer

Tout au long de l’année 2022, je n’ai cessé d’avertir mes lecteurs réguliers que toutes sortes d’indices laissaient présager que la crise alimentaire mondiale émergente atteindrait un tout autre niveau en 2023, et c’est précisément ce qui se passe.

En réponse au resserrement de l’offre de nourriture, les prix grimpent en flèche sur toute la planète et le nombre de personnes désespérément affamées explose.

Malheureusement, cette crise ne sera pas seulement temporaire.

Comme je l’expliquerai à la fin de cet article, le cauchemar mondial auquel nous sommes confrontés va inévitablement s’intensifier dans les années à venir.

La plupart d’entre nous, dans le monde occidental, ne comprennent tout simplement pas à quel point les conditions se sont déjà détériorées dans une grande partie du monde.

Par exemple, Reuters admet que la crise de la faim en Afrique est désormais « plus importante et plus complexe que ce que le continent a jamais connu« …

Dans toute l’Afrique, d’est en ouest, les gens sont confrontés à une crise alimentaire plus importante et plus complexe que ce que le continent a jamais connu, affirment des diplomates et des travailleurs humanitaires.

Laissez-vous pénétrer par ces propos pendant un instant.

L’Afrique a connu de nombreuses famines par le passé, mais les choses n’ont jamais été aussi graves qu’aujourd’hui.

Pendant ce temps, au Moyen-Orient, une grave pénurie de blé contraint de nombreux Pakistanais à faire la queue pendant des heures « pour recevoir un seul sac« …

Le Pakistan souffre actuellement de la montée en flèche des prix et d’une pénurie de farine de blé. Les gens font la queue pendant des heures pour recevoir un seul sac.

Feriez-vous la queue pendant des heures pour un seul sac de farine ?

Si vous aviez désespérément faim, oui.

En Amérique du Sud, des troubles civils apparemment sans fin ont intensifié les très graves pénuries qui sévissent au Pérou…

Alors que les manifestations antigouvernementales au Pérou ne montrent aucun signe de fin, le pays est actuellement confronté à une pénurie de produits de base, notamment de produits alimentaires et de carburant.

Et de l’autre côté du globe, les Australiens sont de plus en plus frustrés par la pénurie très douloureuse de pommes de terre qui frappe le pays…

Les pommes de terre font partie des légumes préférés des Australiens. Cependant, nous sommes confrontés à une pénurie de pommes de terre transformées, notamment de frites surgelées. Coles a introduit une limite de deux articles pour les acheteurs qui recherchent des produits de pommes de terre surgelés. Les entreprises de poissons et de frites sont sous pression et certains s’indignent que McDonald’s lance un nouveau produit à base de pommes de terre en pleine crise.

Au cours des décennies précédentes, il est arrivé que des famines localisées surviennent dans diverses parties du monde.

Mais ce à quoi nous sommes confrontés aujourd’hui est mondial.

Selon le New York Times, les pénuries alimentaires « causent une douleur intense en Afrique, en Asie et dans les Amériques« …

« Nous sommes confrontés à une crise massive d’insécurité alimentaire« , a déclaré le mois dernier Antony J. Blinken, secrétaire d’État américain, lors d’un sommet avec des dirigeants africains à Washington. « C’est le produit de beaucoup de choses, comme nous le savons tous« , a-t-il ajouté, « notamment l’agression de la Russie contre l’Ukraine« .

Les pénuries alimentaires et les prix élevés provoquent une douleur intense en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Les responsables américains sont particulièrement inquiets pour l’Afghanistan et le Yémen, qui ont été ravagés par la guerre. L’Égypte, le Liban et d’autres grandes nations importatrices de denrées alimentaires ont des difficultés à payer leurs dettes et autres dépenses en raison de la flambée des prix.

Même dans des pays riches comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, la montée en flèche de l’inflation, due en partie aux perturbations causées par la guerre, fait que les plus pauvres n’ont pas assez à manger.

Vous ai-je déjà convaincu ?

C’est grave.

Ici, aux États-Unis, les prix des aliments continuent de grimper à des niveaux effrayants. Par exemple, le prix du jus d’orange vient de s’envoler pour atteindre un tout nouveau record, car on prévoit que la production d’agrumes en Floride atteindra son plus bas niveau depuis 1945…

Les prix à terme du jus d’orange ont atteint un nouveau sommet, bondissant de 10 cents ou 4,56 % à 2,292 $/lb, dépassant le record de 2016 de 2,2585 $, en raison d’une offre limitée.

L’USDA prévoit que la production d’agrumes de la Floride atteindra 44,5 millions de boîtes cette année, ce qui pourrait donner lieu à la plus petite récolte d’oranges de l’État depuis 1945. Cela est dû à la « maladie du greening » et aux dégâts causés par les ouragans dans les plantations d’agrumes de Floride.

En 1945, les États-Unis comptaient 139 millions d’habitants.

Aujourd’hui, la population du pays est passée à 329 millions.

Il y a donc beaucoup moins d’oranges par personne maintenant.

La taille du cheptel national diminue également…

Les derniers chiffres du rapport sur les stocks de bovins du ministère américain de l’agriculture, publiés mardi, font état de 89,3 millions de bovins au 1er janvier, soit une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse n’était pas inattendue et correspondait à une enquête de Bloomberg.

Cela signifie que les prix du bœuf vont continuer à augmenter de plus en plus.

Vous pourriez essayer de passer au poulet ou à la dinde, mais grâce à la pandémie de grippe aviaire, ils ne sont certainement pas bon marché non plus.

À ce jour, la grippe aviaire a déjà tué plus de 58 millions de poulets et de dindes aux États-Unis.

Comme si cela ne suffisait pas, de nombreux éleveurs de poulets du pays signalent que leurs poules ont soudainement cessé de pondre des œufs. C’est quelque chose dont Tucker Carlson a récemment discuté…

Aujourd’hui, les poules en bonne santé pondent des œufs régulièrement, toutes les 24 à 26 heures. Mais soudain, des propriétaires de poules dans tout le pays – pas tous, mais beaucoup – signalent qu’ils ne reçoivent plus d’œufs ou qu’ils en reçoivent moins. Alors, quelle est la cause ? Il est clair que quelque chose en est la cause. Certains ont conclu que l’alimentation des poules pouvait être responsable.

Le prix des œufs a déjà atteint un niveau que la plupart des gens n’auraient jamais imaginé, ce qui crée une certaine panique.

Plus d’Américains que jamais auparavant sont soudainement intéressés par l’élevage de leurs propres poulets, ce qui a déclenché une véritable frénésie d’achat dans les couvoirs locaux…

L’intérêt des recherches Google pour « l’élevage de poulets » a sensiblement augmenté depuis un an. Cette évolution s’inscrit dans un phénomène plus large : Une petite partie de la population américaine, en croissance rapide, s’intéresse à la culture et à l’élevage de produits alimentaires à domicile, une tendance qui était naissante avant la pandémie et qui a été revigorée par les pénuries qu’elle a provoquées.

« Comme il y a de plus en plus de pénuries, cela incite de plus en plus de gens à vouloir élever leur propre nourriture », a observé Mme Stevenson un après-midi de janvier, alors que 242 personnes appelant le couvoir étaient en attente, attendant probablement de faire le plein de poussins et d’accessoires pour poussins.

Malheureusement, tout ce que j’ai partagé dans cet article jusqu’à présent n’est que la partie émergée de l’iceberg.

En effet, les réserves alimentaires mondiales vont continuer à se resserrer dans les années à venir, quoi que nous fassions maintenant.

Si nous arrêtions soudainement d’utiliser tous les engrais, nous ne pourrions nourrir qu’environ la moitié de la population mondiale.

La production d’engrais est donc absolument essentielle.

Malheureusement, la quasi-totalité du phosphore que nous utilisons dans nos engrais provient de « roches phosphatées non renouvelables », et 85 % de l’approvisionnement restant se trouve dans cinq pays seulement…

Sans phosphore, il est impossible de produire des aliments, car toutes les plantes et tous les animaux en ont besoin pour se développer. En d’autres termes, sans phosphore, il n’y a pas de vie. C’est pourquoi les engrais à base de phosphore – c’est le « P » de l’engrais « NPK » – sont devenus essentiels au système alimentaire mondial.

La plupart du phosphore provient de roches phosphatées non renouvelables et ne peut être synthétisé artificiellement. Tous les agriculteurs doivent donc y avoir accès, mais 85 % de la roche phosphatée à haute teneur restante dans le monde est concentrée dans cinq pays seulement (dont certains sont « géopolitiquement complexes ») : le Maroc, la Chine, l’Égypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud.

Comme les réserves de phosphate non renouvelable continuent de se resserrer, les réserves alimentaires mondiales continueront de se resserrer.

Au bout du compte, il n’y aura tout simplement plus assez de phosphate non renouvelable pour tout le monde et nous aurons alors toutes sortes de problèmes.

Le genre d’horrible famine mondiale contre laquelle je n’ai cessé de mettre en garde est devenu inévitable.

Ce n’est qu’une question de temps.

Je vous encourage à apprendre à cultiver votre propre nourriture dès maintenant, car nous entrons dans une période qui sera extrêmement « intéressante ».

https://geopolitique-profonde.com/