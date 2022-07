Le cerveau humain, une arme semi-secrète de l’Occident (par Roberto Pecchioli)

L'utilisation de plus en plus répandue des médias sociaux, des réseaux sociaux, de la messagerie sociale et des technologies des appareils mobiles ouvre désormais un nouveau domaine : la guerre cognitive. [...] Aujourd'hui, la guerre cognitive intègre des capacités d'ingénierie cybernétique, informationnelle, psychologique et sociale pour parvenir à ses fins. Il tire parti d'Internet et des médias sociaux pour cibler des individus influents, des groupes spécifiques et un grand nombre de citoyens de manière sélective et en série dans une société. Il cherche à semer le doute, à introduire des récits contradictoires, à polariser l'opinion, à radicaliser des groupes et à les motiver à des actes qui peuvent perturber ou fragmenter une société par ailleurs cohésive. Et l'utilisation généralisée des médias sociaux et des technologies des appareils intelligents dans les pays membres de l'Alliance peut les rendre particulièrement vulnérables à ce type d'attaque. [lire ici]

Ils nous ont d'abord décérébrés, dénaturés, transformés en animaux de salon, en humains inoffensifs et dociles, incapables de se défendre, de protéger leurs enfants et leurs familles, de réagir aux abus. Aujourd'hui, acculé par la géopolitique multipolaire, l'Occident qui a chaviré dans le chienaille, épuisé, devenu le Grand Hospice décrit par Eduard Limonov, conçoit une toute nouvelle arme technologique pour maintenir une hégémonie fatiguée, pour soumettre les peuples à son suprématisme, à sa risible démocratie dominée par l'argent, à sa litanie droits-de-l'hommiste.

C'est le cerveau humain, oui, le contenu même de notre tête, stérilisé par des décennies de propagande, de programmation neurolinguistique, d'expériences psychosociales.

L'appareil militaro-industriel (les deux termes sont symbiotiques) a franchi une étape supplémentaire sur la voie de la manipulation humaine, celle de la transformation de l'homo sapiens archaïque en un cyberman surveillé à distance, voire utilisable comme arme. Hétérogénèse des fins pour le pauvre petit homme occidental, pacifiste, tremblant, craintif, patiemment programmé depuis des générations. L'OTAN, l'appareil militaire qui défend ce qui reste de la domination occidentale dans le monde, a en effet ajouté aux domaines traditionnels de la guerre - terre, mer, air - et aux plus modernes espace et cyberespace, un nouveau secteur, le domaine cognitif.

Il ne s'agit pas seulement de transmettre certaines idées ou certains comportements, comme dans la propagande traditionnelle et les opérations psychologiques (psyop), mais de modifier la cognition, d'influencer le processus par lequel nous arrivons aux idées, aux intuitions, aux croyances, aux choix et aux comportements. La cible n'est pas l'armée ennemie, mais l'homme ordinaire, utilisé comme une arme dans les batailles.

"La guerre cognitive est l'un des sujets les plus discutés au sein de l'OTAN", a déclaré le chercheur François Du Cluzel. Le scientifique militaire français est l'auteur d'un article majeur intitulé "Cognitive Warfare" pour le think tank Innovation Hub de l'OTAN. La guerre cognitive chevauche la guerre de l'information, la propagande classique et les opérations psychologiques, en pénétrant profondément dans le cerveau des destinataires. Dans la guerre de l'information, on tente de contrôler le flux des nouvelles. Les opérations psychologiques consistent à influencer les perceptions, les croyances et le comportement. L'objectif de la guerre cognitive est d' "armer tout le monde" et "le but n'est pas d'attaquer ce que les individus pensent, mais comment ils pensent". C'est une guerre contre la cognitivité, la façon dont notre cerveau traite les informations et les transforme en connaissances. Elle vise directement le cerveau : elle consiste à pirater l'individu pour programmer son cerveau.

Il est évidemment troublant de lire - dans une revue d'études stratégiques de la première alliance militaire du monde - des concepts et des objectifs de ce type, qui nient les racines de la liberté individuelle et de la démocratie - totems et tabous idéologiques de l'Occident - et vont même jusqu'à saper la nature humaine, la structure anthropologique et l'essence de l'humain. Pour atteindre leur objectif qui est d'armer chacun d'entre nous, les évangélistes de l'OTAN se tournent vers tous les domaines de connaissance les plus innovants : psychologie, linguistique, neurobiologie, logique, sociologie, anthropologie, sciences du comportement, "et autres". Cet obscur "et plus" peut signifier toute expérience sur la chair vivante de l'être humain concret, un immense danger potentiel pour notre vie, notre liberté, peut-être pour la survie même de l'espèce homo sapiens.

Une gigantesque opération d'architecture sociale qui "commence toujours par la compréhension de l'environnement et de la cible ; le but est de comprendre la psychologie de la population cible". Dans le langage commercial, la cible désigne les acheteurs potentiels d'un produit ou les destinataires d'un message publicitaire, mais elle signifie objectif, cible. Ils nous le disent clairement : la cible, c'est nous, juste vous et moi.

La base reste les techniques traditionnelles de propagande et de désinformation, améliorées par la technologie actuelle et les progrès de la connaissance. "Désormais, le comportement peut être prédit et calculé dans une telle mesure", poursuit Du Cluzel, "que l'économie comportementale pilotée par l'IA devrait être classée dans la catégorie des sciences dures plutôt que dans celle des sciences molles." La distinction n'est pas anodine, car elle concerne la rigueur méthodologique, l'exactitude et l'objectivité des connaissances et des techniques. En termes simples, les sciences naturelles sont considérées comme "dures", tandis que les sciences sociales (psychologie, sociologie, etc.) sont décrites comme "douces". Le saut est fait : les scientifiques au service de la techno-structure du pouvoir croient être arrivés à des certitudes, à la mise au point de méthodologies indiscutables avec des résultats certains, prévisibles, reproductibles à grande échelle. In corpore vili, le nôtre.

Le raisonnement ne prend pas une ride : puisque presque tout le monde est actif sur Internet et les réseaux sociaux, les individus ne sont plus des destinataires passifs de la propagande ; avec la technologie d'aujourd'hui, ils participent activement à sa création et à sa diffusion. Les connaissances sur la façon de manipuler ces processus "sont facilement utilisables comme armes". L'exemple est l'affaire Cambridge Analytica. Grâce aux données fournies volontairement à Facebook, des profils psychologiques individuels précis ont été établis concernant une large population d'électeurs. Normalement, ces informations sont utilisées pour transmettre des publicités personnalisées, mais elles peuvent être utilisées à d'autres fins, comme la manipulation d'élections et la détermination de leur résultat. La guerre cognitive "exploite les faiblesses du cerveau humain", en reconnaissant l'importance des émotions dans la cognition. La cyberpsychologie, qui étudie l'interaction entre les humains, les machines et l'intelligence artificielle, jouera un rôle de plus en plus important.

Les autres technologies sont les NeuroS/T (Neurosciences et technologies émergentes) ainsi que les NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information, science cognitive), y compris les développements en matière de génie génétique. Les NeuroS/T peuvent être des agents pharmacologiques, le couplage cerveau-machine, mais aussi des informations psychologiquement perturbantes. Influencer le système nerveux par la connaissance ou la technologie peut provoquer des changements dans la mémoire, la capacité d'apprentissage, les cycles de sommeil, la maîtrise de soi, l'humeur, la perception de soi, la prise de décision, la confiance et l'empathie, la forme physique et la vigueur. Du Cluzel écrit : "Le potentiel de la NeuroS/T de créer une perspicacité et la capacité d'influencer la cognition, les émotions et le comportement des individus est d'un intérêt particulier pour les services de sécurité et de renseignement, et les initiatives militaires et de guerre. "La perspicacité est la capacité de voir dans une situation, ou en soi-même : la perception claire, la perspicacité des faits externes ou internes".

La guerre centrée sur les processus cognitifs individuels représente une rupture radicale par rapport aux formes traditionnelles de guerre qui, au moins en principe, cherchaient à tenir les civils à l'écart. Dans la guerre cognitive, le citoyen est l'objectif (la cible) et son cerveau le champ de bataille. Elle change la nature de la guerre, les acteurs, la durée et la façon dont la guerre est menée.

Selon Du Cluzel, "la guerre cognitive a une portée universelle, de l'individu aux États et aux multinationales. On ne la gagne plus en occupant un territoire ou en ajustant des frontières sur une carte, car "l'expérience nous enseigne que si la guerre dans le domaine physique peut affaiblir une armée ennemie, elle ne permet pas d'atteindre tous les objectifs". Avec la guerre cognitive, l'objectif final change : "Quels que soient la nature et le but de la guerre, elle se résume en fin de compte à un affrontement entre des groupes qui veulent quelque chose de différent, et la victoire signifie alors la capacité d'imposer le comportement souhaité à un public choisi". Il s'agit donc, en fait, d'opérer une conversion idéologique et comportementale dans la population cible.

L'ennemi n'est pas seulement constitué par les civils des territoires occupés, mais aussi par les citoyens eux-mêmes, qui, selon l'OTAN, sont des cibles faciles pour les opérations cognitives de l'ennemi. "L'être humain est le maillon faible. Il faut le reconnaître afin de protéger le "capital humain" de l'OTAN. Puis vient la confession franche : "le but de la guerre cognitive n'est pas seulement de nuire aux soldats, mais aussi aux sociétés. Ce mode de guerre ressemble à une guerre de l'ombre et nécessite l'implication de l'ensemble du gouvernement pour la combattre". La guerre peut donc être menée avec ou sans l'armée, et est potentiellement sans fin, "car pour ce type de conflit, vous ne pouvez pas conclure un traité de paix ou signer une capitulation".

Il est clair que derrière la guerre cognitive se cache une bataille pour le contrôle de notre cerveau, c'est-à-dire des idées, des émotions et des sentiments, de l'architrave des croyances et des choix concrets. Chacun de nous devient une arme, télécommandée ou manipulée par ceux qui exercent un contrôle sur la culture, la communication, l'éducation. Du Cluzel note que "le cerveau sera le champ de bataille du 21e siècle" et que l'être humain est le territoire à conquérir."

Comme cela arrive dans les sociétés chargées d'hypocrisie, il tente une impossible justification éthique. "Les êtres humains sont très souvent la principale vulnérabilité et il faut le reconnaître afin de protéger le capital humain de l'OTAN, mais aussi de pouvoir exploiter les vulnérabilités de nos adversaires." Cependant, l'essentiel est l'admission explicite que "le but de la guerre cognitive est de nuire aux sociétés, pas seulement aux militaires". L'étude décrit ce phénomène comme la militarisation de la science du cerveau. Mais il semble évident que le développement de la guerre cognitive conduira à une militarisation de la société humaine, de la psychologie, des relations sociales intimes à l'esprit lui-même.

Cette militarisation tous azimuts se reflète dans le ton paranoïaque du rapport, qui met en garde contre "une cinquième colonne intégrée, où chacun, sans le savoir, se comporte selon les plans de l'un de nos concurrents". Voici les vrais comploteurs ! En d'autres termes, le document montre que l'OTAN considère sa propre population comme une menace, des cellules dormantes ennemies potentielles, des cinquièmes colonnes qui remettent en cause la stabilité des "démocraties libérales occidentales."

Le développement de nouvelles formes de guerre hybride intervient à un moment où les campagnes militaires ciblent les populations nationales à un niveau sans précédent. Le Ottawa Times a rapporté que l'armée canadienne a profité de la pandémie pour mener une guerre de l'information contre la population, en testant des tactiques de propagande sur les civils. Des rapports internes suggèrent que cette nouvelle ne fait qu'effleurer la surface d'une vague de nouvelles techniques de guerre non conventionnelles employées par les forces armées occidentales dans le monde entier. "La guerre cognitive cherche à changer non seulement ce que les gens pensent, mais aussi leur façon d'agir", a écrit le gouvernement canadien dans une déclaration officielle.

"Les attaques sur le domaine cognitif impliquent l'intégration des capacités de cybernétique, d'information/désinformation, de psychologie et d'ingénierie sociale. La guerre cognitive positionne l'esprit comme un espace de combat et un domaine contesté. Son but est de semer la dissonance, de déclencher des récits contradictoires, de polariser l'opinion et de radicaliser les groupes. La guerre cognitive peut amener les gens à agir d'une manière qui peut perturber ou fragmenter une société autrement cohésive." Sur la cohésion des sociétés occidentales, nous tirons un voile pieux.

Pour Du Cluzel, la guerre cognitive est l'art d'utiliser la technologie pour modifier la cognition des objectifs humains. Ces technologies "intègrent les domaines des NBIC : nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences cognitives. L'ensemble forme une sorte de cocktail qui permet de poursuivre la manipulation du cerveau". La nouvelle méthode d'attaque "va bien au-delà" de la guerre de l'information ou des opérations psychologiques. "La guerre cognitive n'est pas seulement un combat contre ce que nous pensons, c'est un combat contre la façon dont nous pensons, et nous pouvons changer la façon dont les gens pensent".

Le contrôle de la manière dont notre cerveau traite les informations et les transforme en connaissances est en jeu. En d'autres termes, la guerre cognitive n'est pas seulement un autre nom pour la guerre de l'information. C'est une guerre contre notre processeur individuel, le cerveau. Le chercheur de l'OTAN souligne que "c'est extrêmement important pour nous, les militaires", car "en développant de nouvelles armes et de nouvelles façons d'endommager le cerveau, on a la possibilité d'impliquer les neurosciences et la technologie dans de nombreuses approches différentes pour influencer l'écologie humaine, car vous savez tous qu'il est très facile de transformer une technologie civile en technologie militaire".

Quant à savoir qui pourrait être la cible de la guerre cognitive, Du Cluzel confirme qu'elle concerne tout le monde. "La guerre cognitive a une portée universelle, de l'individu aux États et aux organisations multinationales. Sa portée est mondiale et vise à prendre le contrôle des êtres humains".

Si nous croyons encore au beau conte de fées de la liberté, des droits de l'homme, de la démocratie et de la supériorité éthique du modèle libéral occidental, alors la guerre cognitive nous a probablement déjà atteints, manipulés et changés en profondeur.

Roberto Pecchioli (original ici)

Lien > Cognitive Warfare : La guerre cognitique - Sous la direction scientifique de B. Claverie, B. Prébot et F. Du Cluzel.