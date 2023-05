Le Chef d’État-major polonais alerte l’Ukraine : « Nous n’avons tout simplement plus de munitions à fournir »

Avant de commenter cet article faux de A à Z il est utile de jeter un coup d’œil aux liens fournis par l’auteur.

Cet article est la traduction française venant du site Zerohedge, un blog financier américain catalogué pro russe et complotiste. Il est censé reprendre un article de Remix news, un média hongrois dont le but est de mettre en valeur le point de vue du groupe de Višegrad (Hongrie, Pologne, Slovaquie).

Or l’article de Remix News résume une interview du chef d’état major polonais à la chaine de télévision MSNBC en février 2023 en joignant la vidéo de l’émission.

Zerohedge reprend les images du militaire à la télé le 29 avril et invente un discours qu’il n’a jamais tenu en prétendant retranscrire une réunion du bureau de sécurité nationale comme s’il était évident que ces réunions fassent l’objet de commentaires publics !

On résume : on prend un militaire qui vient parler de la place de la Pologne dans l’OTAN à la télé. Deux mois plus tard on lui invente un discours pessimiste sur l’Ukraine soit disant tenu lors d’une réunion stratégique en illustrant l’article avec sa tête dans le décor de l’émission.

On est vraiment dans le degré zéro de la propagande.