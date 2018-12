Le chef inaudible, nouvelle étape vers la démocratisation

N'écoutez jamais les chefs, ou faites semblant de ne pas les entendre. C'est la leçon de démocratie que nous donnent les tribus indiennes, décrites par Pierre Clastres dans La Société contre l’État en 1974 et hélas presque disparues. Toutefois nous avons pris de la graine, car nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus écouter les chefs. C'est d'après moi un signe révélant la démocratisation profonde de la Société.

"Si le chef doit, comme tel, se soumettre à l'obligation de parler, en revanche les gens auxquels il s'adresse ne sont tenus, eux, qu'à celle de paraître ne pas l'entendre.

Et, en un sens, ils ne perdent, si l'on peut dire, rien. Pourquoi ? Parce que, littéralement, le chef ne dit, fort prolixement, rien. Son discours consiste, pour l'essentiel, en une célébration maintes fois répétée, des normes de vie traditionnelles : « Nos aïeux se trouvèrent bien de vivre comme ils vivaient. Suivons leur exemple et, de cette manière, nous mènerons ensemble une existence paisible. » Voilà à peu près à quoi se réduit un discours de chef. On comprend dès lors qu'il ne trouble pas autrement ceux à qui il est destine."

Pierre Clastres, La Société contre l'Etat, chapitre 7

Ne rien dire, mais fort prolixement, c'est ce que Macron fait à merveille depuis la campagne présidentielle. Il nous a habitué à dire tout et son contraire, inversant le sens des mots, souillant le plus noble d'entre eux : Révolution, pour en faire le titre de son livre programmatique. Il devait tout changer, tout en renforçant l'ordre établi. Il disait vouloir mettre le citoyen au cœur d'une Ve République monarchique, il devait protéger en dérégulant, et mixait transcendance et horizontalité. Depuis qu'il est contesté, il multiplie les injonctions au conservatisme.

Il s'inscrit en défenseur de la Ve République autoritaire, paternaliste, néo-colonialiste.

Il défend l'Union Européenne rejetée par une majorité de ses concitoyens.

Il se veut le protecteur des vitrines et de l'Economie.

Il protège Vinci contre les contribuables.

Chaque discours présidentiel est un peu plus ridicule, et celui qui le profère l'assène avec une gravité surjouée toujours plus risible.

Ce discrédit sur la parole présidentielle est en réalité une excellente nouvelle. Elle est le signe d'une nouvelle étape de la démocratisation de la société. Nous parlons ici de « démocratisation de la société » et non de l’État ou des institutions, comme on peut parler ailleurs et en d'autres temps de « sécularisation de la société ».

Puisque les gens n'écoutent plus le Président (le processus a commencé bien avant l'actuel), c'est que la Société reprend le dessus. L’État ne peut plus seulement asseoir sa légitimité sur le recrutement de supplétifs « issus » de la Société civile.

Sans être révolutionnaire (hélas !), l'immense majorité de la population saurait s'entendre sur l'essentiel : relocalisation de la production d'objets, taxation des transactions financières, valorisation des savoirs traditionnels, protection de la biodiversité et défense du principe de précaution, investissement dans les technologies utiles non-militaires, développement du temps libre et des relations humaines.