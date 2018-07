Le Cheikh d’Al-Azhar et l’Autonomisation des Jeunes

Le Dr Ahmad el-Tayeb, Grand Imam d'Al-Azhar et le chef du Conseil des sages Musulman, a appelé à l'autonomisation des jeunes, à leur implication dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et à la promotion du dialogue entre les civilisations. Lors de sa rencontre avec John Casson, l'ambassadeur britannique au Caire, le Grand Imam a déclaré que les jeunes ayant le potentiel d'utiliser les moyens modernes de communication ont la capacité d'éliminer les barrières et de traiter les idées fausses qui ont endommagé les relations interreligieuses. Et affecté la paix dans le monde.

C'est un point très important. La plupart de nos stratégies pour faire face à l'autre sont basées sur des moyens traditionnels. Les pays arabes oublient toujours le rôle vital de la jeunesse pour ce qui est de l’utilisation des moyens modernes dans la communication avec les autres cultures. Manquer ce point a longtemps conduit à une mauvaise communication, car cette dernière était basée sur des canaux limités qui la plupart du temps sont inefficaces. Sans mentionner que le discours peut parfois échouer à atteindre le public cible.

Le dialogue des civilisations a pour longtemps eu besoin de créer des points communs parmi les jeunes partout dans le monde. Cette catégorie représente le futur. Le dialogue a des exigences et des outils spécifiques. Un message repris par les expéditeurs traditionnels n'atteindra pas l'objectif souhaité car le public cible ne le recevra pas de la manière souhaitée.

Le dialogue nécessite également des efforts, des connaissances et la capacité de communiquer. Les compétences communicatives sont indispensables à un meilleur dialogue. L'utilisation d'un langage partagé et clair est également important dans le dialogue. La langue est le vecteur de la culture et de l'opinion. C'est la clé de la communication. L'impact des jeunes sur le dialogue avec l'autre est très important.

Daesh a réussi à utiliser ses stratégies médiatiques pour atteindre ses objectifs. Malgré le rejet et la condamnation des idées extrémistes qui nuisent à la vraie religion de l'Islam, les jeunes étaient la base de la propagande de Daech. Cette organisation terroriste a utilisé les médias sociaux, les nouveaux médias et les applications de communication intelligente pour diffuser son idéologie.

D'un autre côté, les plans de lutte contre la pensée terroriste se limitaient aux médias traditionnels. Les efforts qui ont été déployés pour faire face à l'extrémisme, promouvoir le dialogue et éradiquer les stéréotypes négatifs ont conduit à l'échec. Ce fait a longtemps mis en péril l'avenir et la stabilité des États et des peuples arabes et islamiques.

L'autonomisation des jeunes aidera à atteindre les objectifs visés dans la lutte contre le terrorisme. Le Grand Imam d'Al-Azhar connaissait ce fait. Al-Azhar a organisé de nombreux forums sur l'institutionnalisation et le soutien du rôle de la jeunesse. Al-Azhar a également établi de nombreux centres basés sur des compétences de communication modernes telles que le moniteur de surveillance mondiale Al-Azhar et le centre mondial Fatwa, le centre de traduction, etc.

Aux Émirats arabes unis, il existe une approche axée sur les jeunes. La direction sage des Emirats pense que les jeunes sont la vraie richesse du pays. Il y a un gros pari sur l'efficacité des stratégies d'autonomisation qui ont donné aux jeunes des EAU des rôles vitaux dans tous les domaines de travail. Cela a fait des EAU un modèle dans le monde arabe où les jeunes constituent la majorité de la population. L'accent doit être mis sur cette catégorie pour renforcer le développement, combattre le terrorisme et la pensée extrémiste et promouvoir le dialogue entre les cultures. Les jeunes ont la capacité de représenter la véritable image des jeunes musulmans avec toutes les valeurs et les principes de la religion islamique.