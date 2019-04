Le chemin de la soumission ne mène qu’aux ténèbres

Pour le coup je ne peux que partager l’indignation et la honte. J observe que les premiers à se couvrir de merde sont le royaume Uni et la Suède, qui nous sont systématiquement désignés comme des modèles de démocratie. Qu’ils aillent tous au diable, auquel il appartiennent sans le moindre doute. Quand à la Suisse et la France qui nous font le numéro de on va voir si on peut lui accorder l’asile, pour maintenir elles aussi leur réputation de démocraties exemplaires, qu’elles se noient dans la merde. Dégueulasse, dégueulasse, triplement dégueulasse. Honte, indignité et tombereau de merde sur toutes ces raclures, et c’est malheureusement vrai sur la lâcheté et l’inconscience du plus grand nombre