Le chômage de masse, carburant de la violence raciste aux États-Unis

L'économie des Etats-Unis est en déclin depuis au moins 2005. Voir le déclin de la consommation énergétique liée à l'économie depuis cette période. Le PIB officiel est artificiellement gonflé : sans une profonde chute de l'activité, comme lors de la crise sanitaire actuelle, il est très difficile de constater une contraction du PIB américain. Or en réalité, en se basant sur la consommation énergétique des différents secteurs économiques, en moyenne chaque deux le PIB réel des USA se contracte. Le cycle économique y est très court. On se rapproche d'une période où la croissance annuelle devient impossible.

Avec ce déclin historique, les vrais jobs deviennent rares. Cette situation met en forte concurrence Blancs et Noirs pour l'accès aux emplois stables et bien payés. Et c'est là que commence le racisme : le taux de chômage est le plus élevé chez les Noirs. Voilà la racine du problème. Parce que, dans une économie sans chômage, cette concurrence n'aurait pas existé et par conséquent le racisme aurait été tout au plus une imagination dans la tête des Blancs.

Mais on est loin de là. Étant donné l'inévitabilité du chômage et son aggravation dans le cadre du capitalisme-salariat, la concurrence entre les chômeurs pour trouver un emploi devient une concurrence entre les races.

Que peut faire le chômeur Noir exclu du marché du travail ? Malheureusement, une minorité d'entre eux se livre à des trafics de drogues, des trucs illégaux pour se faire du fric que le système légal ne peut leur offrir. D'où le choc brutal et la méfiance entre les policiers Blancs et les Noirs : taux d'incarcération des Noirs très élevé par rapport à celui des Blancs.

Ces violences quotidiennes viennent à leur tour renforcer l'animosité raciste contre les Noirs. Et le problème s'empire d'année en année.

Comment sortir de ce cercle vicieux ? Le racisme institutionnel n'est pas une fatalité, la solution au problème est nécessairement révolutionnaire. L'antagonisme économique et par conséquent politique entre la superclasse capitaliste-salariale et celle des chômeurs est la cause fondamentale de la violence étatique contre les chômeurs Noirs.

Les chômeurs et précaires américains Blancs, Noirs, Hispaniques et Asiatiques doivent savoir que sans l'abolition du capitalisme-salariat, l'Etat capitaliste-salarial cherchera toujours à les diviser pour mieux survivre.

Aux États-Unis, malheureusement à ma connaissance, il n'existe pas encore un Parti communiste des chômeurs. La tâche des communistes américains est donc de travailler à la création d'une telle organisation. Seule une organisation politique de cette nature est capable de liquider le racisme entre les américains en abolissant le capitalisme-salariat et par là même son contraire dialectique : le chômage.