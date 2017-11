Est-ce une bonne idée de supprimer la vision de la cigarette dans les nouveaux films, surtout pour protéger la jeunesse de ce véritable fléau légal qu'est le tabac ? Mais alors, tant que nous y sommes, effaçons aussi toutes ces images fumantes de Bogart, Sharon Stone, James Dean et bien d'autres monstres sacrés, et peu importe que les jeunes ne regardent plus ces oeuvres cinématographiques du passé. Et après quoi ? Les censeurs mettront un cache-sexe entre les jambes de Sharon Stone.

Oui, le cinéma fume trop, boit trop, roule trop vite, montre trop de violence, trop de sexe, toujours trop, et alors ! Le cinéma montre la société telle qu'elle est ou était, avec ses défauts, ses faiblesses, ses qualités et ses vices et on voudrait l'aseptiser, le transformer en eau plate, sans saveur pour qu'il ne pétille plus. Alors d'accord, fumer tue et son abus est dangereux comme les taxes d'ailleurs. Lutter contre l'usage de cette saleté de drogue est une question de santé publique, mais défigurer le cinéma est du domaine de l'absurdité et ne changera rien à la consommation du tabac.

Après le paquet neutre, les images choquantes et le paquet de clopes à 10 euros en 2020, une sénatrice PS a déclaré...

« Il faut aller au-delà du porte-monnaie (…) en s'intéressant notamment aux incitations culturelles à fumer » « Je pense par exemple au cinéma qui valorise la pratique. La Ligue contre le cancer démontre dans une étude récente que 70 % des nouveaux films français mettent à l'image au moins une fois une personne en train de fumer. Ça participe peu ou prou à banaliser l'usage, si ce n'est à le promouvoir, auprès des enfants et des adolescents, qui sont les premiers consommateurs de séries et de films, sur internet notamment », ce qui serait de « la publicité détournée pour la consommation de tabac ».

Son intervention n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, puisque Agnès Buzyn a répondu... « Je ne comprends pas l'importance de la cigarette dans le cinéma français » et il faudra « dénormaliser l'image du tabac dans la société ».« Je veux qu'on ait une action ferme là-dessus ».

Comme il n'y a pas de fumée sans feu, ni une augmentation du prix des cigarettes sans faire passer le message aux Français que tout ce que fait le gouvernement est pour leur santé. Des mesures seront certainement prises pour effacer des écrans l'image d'un acteur qui se fabrique une tige de huit avec sa machine à tuber. Le tabac à rouler étant encore un peu moins cher que l'achat de cigarettes classiques.

Les amateurs de cinéma ne peuvent que souhaiter que la ministre se souvienne que "la loi Évin et sa jurisprudence n'interdisent en aucun cas la représentation de personnages, historiques ou non, fumant surtout quand cela correspond à un trait de sa personnalité, dès lors que le but ou l'effet de cette communication n'est pas de nature publicitaire".