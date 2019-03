Le Cogito cartésien au miroir de la Vraie science

J'ai lu je ne sais plus où que le Cogito amorçait une rupture par quoi LA science était née, comme LE Divin Enfant : par quelque action du Saint-Esprit... Le Saint-Esprit étant en l'espèce René Descartes. C'est concevable à la première inspection mais pas à la seconde. Car il y a évidemment ce qu'on appelle un substrat, un bouillon de culture grâce auquel l'individu, s'y berçant mais jamais n'y surnargeant, a des idées qui pointent. Ainsi ladite assertion est donc fausse, car nous sommes des animaux, ce qui signifie que notre culture se développe afin de devenir optimale sur une base préexistante. À charge ainsi aux hommes supérieurs d'en trouver la voie (à ce développement)... Donc nous sommes libres avec quelques garde-fous. Aucune nouveauté sans héritage.

Le reconnaissez-vous ?

Descartes, dit-on, a inventé la philosophie moderne. C'est que la philosophie moderne n'a pas eu besoin d'être inventée1 car, de toute évidence, une invention n'est pas une synthèse et exclue toute dialectique. Par voie de conséquence je ne puis aller dans ce sens, car ça implique des choses inconcevables, je veux dire les « flocons de neige » qu'autrefois je dénonçais comme des idées folles d'y adhérer sans réflexion.

Enfin, mon Dieu, qu'est-ce que ça implique l'idée vraiment incongrue de philosophie moderne, sinon que la philosophie moderne avec ses grosses pattes d'éléphant s'impose jusqu'à soumettre les récalcitrants ?

Qu'appelle-t-on une telle démarche ? Un maximalisme au mieux, un radicalisme pragmatiquement.

Il y a avant tout des synthèses, comme Descartes, dont c'est la vraie liberté d'avoir cultivé son jardin psychique (sans pour autant étendre sa singularité en dehors de ce champ pratique et sérieux qu'est l'attitude personnelle)...

C'est à savoir que Descartes n'a pas utilisé sa liberté dans les termes d'un Cogito unique, alors qu'à certains égards il eût été difficile de ne pas le concevoir. En revanche, usée a été sa liberté dans l'application d'un angle spécifique – si bien que, mon Dieu, si on veut parler hardiment de liberté, on limitera son usage ici à parler seulement d'angle et non pas de création ex nihilo.

Comme vous le savez, ladite Création sortie du néant, c'est l'oeuvre (d'après la légende) de quelque Créateur divin. En conséquence de quoi à admettre la prérogative d'une telle omnipotence l'on va sans ambages s'en remettre à l'idolâtrie d'un penseur. Et c'est ce qu'on nomme chez les cuistres une « idéologie », jusqu'au totalitarisme ainsi que l'histoire amène à penser.

Je dis ça puisque des énergumènes y croient à la merveilleuse singularité d'un penseur.

Ce pourquoi je soutiens qu'à s'en rapporter ès doctrine philosophique à la supposée puissance d'un penseur-créateur, l'on passe de Vie (= Conscience) à Trépas (= Inconscience).

J'ai très peur d'autant plus qu'il est difficile de faire rétorsion de quoi que ce soit.

Alors j'ai à vous dire que toute vérité ainsi pointée par la liberté d'un heureux individu ne se conçoit que permise par la culture, laquelle au premier chef rend possible « la vie » (au sens le plus classique du terme) sans laquelle évidemment on ne peut rien concevoir. Donc la vie permet, ça ne souffre d'aucune contradiction, l'évidente possibilité, celle en particulier « d'avoir des angles ». Or, certains angles sont réalisables uniquement sous certaines conditions de notre culture.

Et ce criterium, enfin, de culture, j'ai déjà dit qu'il était conditionné par les religions qui sont des mythes, à savoir la façon dont les hommes se représentent eux-mêmes symboliquement. L'exprimé du symbolique étant en l'occurrence ce que j'ai appelé pour ma part « théophanie », Dieu étant Lui aussi le Symbole par excellence qui charrie tellement de choses que c'en est indescriptible.

Qu'on abandonne ensuite ou qu'on admette une vérité dit que celle-ci n'est plus convenable au développement individuel et/ou collectif. Notre seule liberté est donc d'être hommes.

Si les êtres humains sont imparfaits, ça signifie qu'idéellement ils le sont aussi (imparfaits). À savoir que leurs idées sont parfois justes parfois fausses, et que la fausseté de ces dernières sont un poids pour le dynamisme de l'humanité.

Qu'est-ce à dire sinon que certains idéologues sont des fardeaux quand ils nous soutiennent, par exemple ?

Ainsi donc la société elle-même se rapporte à mon propos quant à sa prétendue liberté instituante (« auto-imaginaire ») complètement hallucinée... Au fond, on en revient sempiternellement à cette maudite idée de rupture à laquelle il faudrait se soumettre pour devenir moraux, selon ces soi-disant moralistes dont les théories sont roupies de sansonnet. À vous aussi je l'espère : car le hasard n'a pas plus de place en science.

Il est bien évident que les individus d'une culture ne jouent pas aux dés.

Qu'à force d'interpréter de façon hasardeuse on rate son chemin, ça me paraît l'évidence.

________

1 Ou alors il faudrait s'entendre sur la définition « d'inventé ».