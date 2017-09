En 1961 Eisenhower a forgé le concept de « complexe militaro-industriel » pour dénoncer le danger que l’industrie de l’armement faisait courir à la démocratie américaine. Ces paroles sont sans ambiguïté : « … acquisition d’une influence illégitime… », et encore « … risque d’un pouvoir usurpé… ».

Aujourd’hui on peut reprendre ces propos pour dénoncer le « complexe médiatico-industriel » dans les pays développés, son influence illégitime et son usurpation du pouvoir. Ses défenseurs peuvent aussitôt souligner que les pays qui n’ont pas de tels médias sont dirigés par des gouvernements plus ou moins totalitaires, policiers, et à tout le moins peu démocratiques, avec en exemple la Russie, la Chine, le Moyen-Orient… et beaucoup d’autres en Afrique notamment. Cela n’apporte cependant pas une réponse à la question posée que l’on peut formuler autrement en se demandant si le fonctionnement de la démocratie en occident n’est pas affecté par le pouvoir médiatique. Un exemple : le « complexe médiatico-industriel » n’a-t-il pas organisé la campagne présidentielle de 2017 pour en tirer le maximum de profits, ses journalistes et animateurs manipulant les candidats de façon à avoir des jeux de rôle qui rendent indispensables le recours à leur théâtre, les obligeant à inscrire leurs discours dans un scénario qui assure la dramaturgie nécessaire, avec des suspenses dignes des meilleurs thrilleurs pour attirer la foule des grands rendez-vous… et les meilleurs annonceurs ? Qui répond non ?, personne !

Quel contre-pouvoir au « complexe médiatico-industriel » ? Il ne viendra pas des « réseaux sociaux », sorte de poubelle psychanalytique de masse ; ni des Partis politiques ; ni des élus qui cherchent d’abord à tirer leur épingle du jeu en évitant tout geste malheureux et mot de trop ; ni des institutions qui ont besoin, comme les élus et les Partis, des médias pour corriger certains dysfonctionnements (pas d’affaire Cahuzac sans Médiapart, d’affaire Fillon sans Le Canard etc.) ; ni du CSA qui est une caution de papier pour le public et un rouage indispensable du système pour garantir la concurrence et rassurer les actionnaires.

Mais n’est-on pas dans l’obligation d’imaginer une solution, face notamment aux chaînes de télévision hyperpuissantes avec l’info en continu ? Que faire pour contrer ce pouvoir exorbitant, cette possibilité de tout commenter avant toute réflexion y compris les fake news et autres fantaisies ? Est-il possible de donner au Gouvernement sa propre chaîne de télé-radio pour présenter son action en toute indépendance, et assurer cette autre mission que ne remplissent pas les médias, c’est à dire la vulgarisation nécessaire à la compréhension de dossiers complexes et des décisions ? C’est contestable… but « what else ? », comme dit l’autre. En attendant on peut toujours regarder la télé en coupant le son, et écouter de la musique à la radio. Et acheter la presse papier payante… pour savoir comment va le monde… façon la plus soft d’être connecté... Connecté au « complexe médiatico-industriel » sans être con... niqué !