Le complotisme ou la paranoïa des puissants

Méthode Coué : tout va bien, et juste de le dire fait que… tout va bien ! Sauf que : tout ira très mal ! Prenons les JO de Paris. Macron a décidé tout seul et contre tout et tous que l’ouverture des JO se fera sur un parcours de 6 km de part et d'autre de la Seine sur des bateaux. Il y aura dans les deux ou trois cent mille spectateurs et tout cela sécurisé par des milliers de fdl, des militaires, des vigiles et autres volontaires ; il faut savoir que les deux dernières catégories seront à peine formées et en cas de coup dur, ce sera le sauve qui peut. Quant à ceux qui voudront marquer de leur empreinte destructrice cette ouverture des jeux, ce sera open bar, car, il sera impossible de sécuriser une telle enceinte, avec 12 km à surveiller, des milliers et des milliers de fenêtres, toitures, balcons, caves et escaliers qui seront des points de tire pour des snipers, mais aussi dans la foule, avec des ceinturés de bombes incontrôlables. De plus, parmi les volontaires, il y aura peut-être des fichés « S », qui seront passés à travers les mailles du filet bien larges. Déjà dans un stade fermé, si des terroristes veulent mener une action, il est presque impossible d’arrêter ces fanatisés à commettre un assassinat de masse, alors sur ce parcours… En septembre 2023, Darmanin prédisait de graves menaces terroristes comme celles du Bataclan avec des trémolos dans la voix, puis comme par magie tout récemment, il affirme avec autant de conviction qu’il n’y a aucune menace sur notre territoire et que tout va bien. Pourtant, la cheftaine de la DGSI, elle, allègue le contraire, et on peut supposer que ses sources soient fiables. Mais comme c’est le fait du prince, le ministre de l’Intérieur devenu sourd aux avertissements abonde dans le sens pour son maître, quitte à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. À l’Élysée, on ne veut pas entendre parler d’un plan B qui rapatrierait la cérémonie au Stade de France, il en va du prestige de Macron 1ᵉʳ, roi des bornés et de tous ses larbins vendus sa solde.

Actuellement : Lors d’une interaction, le fait de qualifier l’autre de complotiste produit un effet : il place l’émetteur dans une position de supériorité intellectuelle, de sachant. Par conséquent, il disqualifie l’autre, qui est relayé dans une position d’infériorité, d’ignorant, de crédule, voire de paranoïaque qui menace l’ordre démocratique. L’attribution du qualificatif est « négative et péjorative ». C’est une « labellisation infamante », un « étiquetage social » qui vise à « stigmatiser » et à disqualifier, qui place l’autre dans le camp des « déviants » par rapport aux dits « normaux ».[i] Pourtant, nous allons aller par ce qui va suivre dans cette direction « d’infamie » ! Soyons donc complotiste juste pour voir : il y a de nombreux exemples de ces vingt-cinq dernières années qui après de nombreux signalements au plus haut niveau ont vu le schéma terroriste faire de nombreuses victimes, pour se terminer sous des explications tarabiscotées qui eurent lieu après coup. En voici trois.

Il y a eu des menaces avérées et certifiées d’actes terroristes avant le 11 septembre 2001. Les services secrets avaient averti la Maison-Blanche maintes fois, avaient même documentés les cours de pilotages des terroristes, et pourtant rien n’avait été anticipé, comme si W. Bush, souffrant de cécité et de surdité, avait laissé le processus se développer. Il est vrai qu’il était entouré d’une bande de néoconservateurs appelés les Faucons de la guerre qui certainement devaient filtrer les infos arrivant jusqu’au président, et comme ce pauvre gars n’avait pas inventé la poudre… Cela donna l’impression à énormément de « complotistes » (ou de gens lucides) que l’administration, le FBI, la CIA et le Pentagone avaient laissé faire, pour après coup, passer les lois du Patriot Act restreignant fortement les libertés individuelles et justifiant d’aller guerroyer en Afghanistan, en prime, tout bénef pour le lobby militaro industriel. Je dis ça et je ne dis rien…

Soyons encore plus complotiste : les attentats du 7 octobre en Israël. Étrange qu’une nation si technologiquement avancée n’ait pu contrecarrer les actes terroristes du Hamas. Pourtant, les services américains et égyptiens avaient averti Netanyahou de ce qui se tramait bien avant la date fatidique. Comment ne pas voir l’entrainement des djihadistes, les vols en ULM et autres manœuvres militaires exécutées dans une enceinte aussi fermée que Gaza ? Connaissant le parcours de carrière du 1ᵉʳ ministre, et sa haine viscérale des palestiniens hérité de son père ; père d’ailleurs fervent admirateur de Mussolini ; pourquoi ne pas imaginer qu’il ait lui et ainsi ses proches du Likoud laissé faire les événements pour ensuite en tirer des effets opportunistes ; reconquérir Gaza et mettre dehors tous les palestiniens de Palestine, coloniser totalement la Cisjordanie, sans compter redorer son blason en muselant l’opposition pour ses lois liberticides envers son peuple ? Je dis ça et je ne dis rien…

Soyons encore plus, plus, plus complotiste : JO de Paris. Macron qui aime déjà aller à contre-courant de ce que le peuple de France désire peut faire d’une pierre deux coups. Si tout se passe bien, il pourra se vanter d’avoir eu raison contre tous et si ça ne va pas ? Les services secrets français et certainement étrangers qui pourtant l’avaient alerté plusieurs fois ainsi que son gouvernement des hauts risques d’attentats durant les jeux, n’obtiendront qu’il fasse la sourde oreille et que malheureusement pour les spectateurs, des attentats meurtriers explosent hors contrôle. Déjà, en première réaction, il saura venir à la TV et refaire le coup de : « la France est en guerre », puis, à l’aide des médias à sa botte, c'est-à-dire tous, faire porter le chapeau aux Russes d’une manière ou d’une autre. Et ainsi, justifier l’intervention terrestre de l’armée Française en Ukraine pour cause de « se défendre et riposter », contre ces actes d’agressions directs sur le territoire ? Je dis ça et je ne dis rien…

Vous me direz, tout cela est de la science-fiction complotosimale. Pourtant, l’histoire nous a prouvé qu’à de multiples reprises les dirigeants du passé avaient utilisé des événements dramatiques et fabriqué des « preuves » pour provoquer des guerres : (la soi-disant attaque à la frontière polono/germanique du 1er septembre 1939) ou (« l’incident » de la baie du Tonkin qui entama la guerre du Viet Nam pour les U.S). La manipulation à grande échelle la plus récente fut la fameuse petite fiole agitée par le général Colin Powell à l’ONU pour lancer la guerre en Irak. Pour nous simples béotiens, ces menées sont inconcevables, nous sommes faits de chair et de sang dominé par une conscience. Mais « ceux-là »… Les sociopathes, les psychopathes sont fait d’un autre bois et sont démunis de compassion, de morale et de conscience. « L’autre » est nié, n’est qu’un accessoire d’échelle à sa montée au firmament du pouvoir. Pour énormément de dirigeants le fameux dicton s’appliquent avec force : « on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! » Quitte à briser aussi la poêle. À une époque de satellites, de drones, d’outils informatiques hyperpuissants, que de telles choses passent sous les radars parait assez… Louches, complotistes ?

La meute des médias sous contrôle s’en donne à cœur joie contre les « théories complotistes. » Claude Halmos de FranceInfo[ii] par exemple, traite les complotistes du Covid de : « Les "complotistes" procèdent comme tous les manipulateurs pervers. Ils s’appuient sur la détresse de leurs victimes. En l’occurrence, là, des gens malmenés par la société, et dont on continue à méconnaître les souffrances psychologiques, alors qu’ils auraient un besoin vital qu’on les reconnaisse. Ils les isolent, en se prétendant les seuls à comprendre leurs souffrances, et en leur désignant des responsables, supposés. » Il faisait partie de ceux qui tapèrent dur sur le documentaire hold-up, qui le temps faisant s’est révélé juste sur énormément de points qui donna raison au professeur Perronne, à Alexandra Henrion-Caude généticienne et à bien d’autres valeureux… Des officines subventionnées sont d’ailleurs là pour démontrer à chaque détour d’Internet combien les désignés comme fabricants de théories du complot sont dangereux, néfastes et manipulateurs. Voir parmi d’autres officines Conspiracy Watch de Rudy Reichstadt qui fait son beurre sur ce terreau financièrement intéressant et rassembleur de la bonne doxa au service des puissants.

Être complotiste : selon Le Larousse : se dit de quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. En partant de ces trois exemples, il s’agit bien de minorités actives, sans foi ni loi, qui, animées par des menées mondialistes, nihilistes, veulent à toute force embrigader l’humanité entière à des fins de contrôle. D’ailleurs, prochainement, le 25 mai 2024, l’OMS décidera de la santé mondiale et deviendra de facto l’autorité supranationale de gouvernance sans partage lorsqu’elle-même décidera qu’il y a une nouvelle pandémie…

Machiavel écrivait « Présumez toujours l’incompétence avant de chercher un complot » et pour lui répondre, on pourra arguer que « l’incompétence bien sentie, bien planifiée ne masquerait-elle pas un complot ? »(Ndlr) Le risque majeur est que toutes critiques et toutes oppositions puisse tomber sous le coup de l’accusation de complotisme. Ceci aura pour effet de « pathologiser » le débat public, de l’hystériser et d’empêcher tout avis contradictoire et toutes nuances. Demain sera-t-il hystérique ou pas ? Poser la question c’est déjà être complotiste !

Georges ZETER/mai 2024

Vidéo : Attaque terroriste, JO de Paris 2024 sur VIVRE SAINEMENT

https://crowdbunker.com/v/TNsgcdRSwh