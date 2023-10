Le comportement du régime iranien  : Pragmatisme ou changement  ?

A l’occasion de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini, plusieurs médias occidentaux ont souligné un changement relatif dans les politiques du régime iranien concernant l’application des règles relatives au hijab. Ces reportages ont présenté des scènes dépeintes comme une forme de défi manifeste à la police des mœurs par des femmes qui traversent les rues de Téhéran sans voile approprié et en jeans déchirés.

Ce « défi audacieux » des femmes iraniennes survient un an après la mort de Mahsa Amini, détenue par la police des mœurs qui l’accusait de porter un hijab inapproprié. Les manifestations publiques en Iran ont pris fin, mais le ressentiment sous-jacent n’a pas entièrement disparu et demeure sous la surface. Ce que les médias perçoivent comme des comportements défiant les lois symbolise le niveau minimum d’expression autorisé par le régime pour libérer et contrôler ce ressentiment, avec un pari sur le facteur temps pour y parvenir.

Néanmoins, il est difficile d’affirmer de manière concluante que la présence de quelques femmes iraniennes n’adhérant pas au hijab dans tout l’Iran indique un relâchement de l’emprise du régime ou son renoncement à ses croyances idéologiques concernant la question du hijab ou d’autres. Il ne fait aucun doute que les vastes manifestations publiques qui ont suivi la mort de Mahsa Amini ont placé le régime iranien dans une situation internationale délicate.

Ils ont affaibli sa capacité à résister aux pressions occidentales et ont créé une nouvelle voie de pression sur le régime. Cependant, tout cela n’a pas forcé le régime à modifier ses politiques, mais a conduit à une sorte de concession pour éviter de provoquer de nouvelles protestations. Les lois restent en place, la police iranienne affirmant avoir confisqué plus de 400 voitures dans une seule province, l’Azerbaïdjan oriental, en raison d’infractions liées au port incorrect du voile.

En outre, le Conseil de la Choura iranien envisage un projet de loi relatif au « hijab et à la pudeur », imposant de lourdes amendes aux femmes non voilées, ainsi que des peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison, en particulier pour celles qui violent continuellement les lois sur le hijab ou incitent d’autres personnes à le faire.

La résistance au port du hijab revêt une importance symbolique liée au rejet des lois imposées par le régime iranien depuis plus de quatre décennies. Cependant, toutes ces pressions publiques n’ont pas entraîné un changement parallèle des convictions du régime. Il s’agit de croyances fondamentalement idéologiques, incarnant la philosophie du régime et l’essence de sa pensée, qui ne sont pas susceptibles de changer avec le temps, en particulier avec la même génération au pouvoir. Il est possible qu’une réévaluation se produise avec le changement ou l’évolution des générations au pouvoir, mais il n’y a aucune preuve de cela dans la situation iranienne.

Les personnes au pouvoir en Iran continuent de rivaliser pour embrasser « l’humeur révolutionnaire » et la promouvoir, considérant toute opposition ou critique comme nuisible aux intérêts du régime, ce qui conduit à les mettre à l’écart et à les marginaliser, dans le meilleur des cas, des postes de pouvoir. Parallèlement, des méthodes plus sévères sont employées contre ceux qui sont perçus comme plus opposés aux valeurs révolutionnaires, comme cela s’est produit avec de nombreuses personnalités qualifiées de réformistes. La scène de protestation en Iran, en général, n’est pas un problème temporaire ou transitoire dans la relation du régime avec le peuple. Il s’agit d’une relation marquée par la tension et la stagnation pendant la plupart de ses périodes.

C’est ce qui explique les protestations publiques répétées que le régime attribue généralement à des complots extérieurs, à des influences régionales et à des partis financés, entre autres facteurs. Ces indicateurs se reflètent dans l’émigration des Iraniens, qui augmente d’année en année, passant de 1,45 % il y a trois décennies, au plus fort de la ferveur révolutionnaire et de l’application stricte des lois et des sanctions, à près de 2,23 % en 2019. L’Iran est devenu un pays qui fait fuir ses propres citoyens, en particulier les élites de différents domaines.

La majorité du peuple iranien est dans un état continu de protestation, ouvertement ou secrètement, contre les politiques du régime. De nouvelles générations, plus intenses et plus violentes, s’opposent à l’emprise du pouvoir.

Ils peuvent échapper aux mesures de répression et d’isolement virtuel, mais le régime est bien conscient que sans soutien extérieur, les protestations internes ne peuvent pas le renverser. Par conséquent, la perspective de changer les croyances et les idées est discutable.

L’évolution de la pensée iranienne n’est pas impossible, mais elle se heurte à des obstacles extrêmement difficiles à surmonter. Il s’agit d’un changement pragmatique motivé par des scénarios favorisant des alliances régionales qui ciblent l’Iran dans une certaine mesure. Ce changement ne peut être nié, même s’il est motivé par le pragmatisme de l’alignement sur les intérêts du régime et les gains stratégiques escomptés de la coopération avec ses voisins régionaux.

Il est certain que les exigences de la sécurité régionale requièrent l’existence de relations normales entre l’Iran et ses voisins régionaux. Je ne crois pas qu’il y ait de partie qui s’oppose au progrès et au développement de l’Iran ; bien au contraire, un Iran stable et économiquement avancé serait un élément vital de stabilité pour le Moyen-Orient - à condition qu’il y ait des relations normales ou même non hostiles entre l’Iran et toutes les parties régionales, sans exception.