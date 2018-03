Le compteur Linky d’ENEDIS /EDF est plus dangereux, incendie des maisons, appartements d’immeubles et résidences HLM en toute impunité

1°) Introduction ENEDIS EDF ERDF RTE, ment sur son plan de déploiement des compteurs Linky jusqu'en 2022, car il n'est pas respecté. On découvre que des villes qui devaient être équipées qu'à partir de 2018, ont déjà des dizaines ou centaines de compteurs Linky. Donc si EDF et vos détracteurs viennent affirmer que dans telle ville il ne peut pas y avoir d'incendie de compteur Linky, parce qu'aucun n'a été installé, c'est FAUX. Cela explique pourquoi vous avez des explosions et incendies de compteurs Linky dans les villes qui sont censées n'avoir que des anciens compteurs comme à Plouay, ou à Saint-Omer. Les informations fournies sur les sites d'EDF, ne sont pas fiables. En début de mois il peut y avoir un seul compteur Linky posé, et quand vous repasser en fin de mois, vous découvrez que tout le village comme celui de Saint-Riquier est totalement équipé. Quand les habitants se réveillent il est trop tard, et le maire d'un petit village ne peut pas s'opposer à un rouleau compresseur comme EDF ENEDIS qui passe son temps à mentir et a pratiquer le trafic d'influence. Un exemple, ENEDIS menteur professionnel a déclaré que les compteurs sont gratuits, ce qui est FAUX comme l'a démontré le rapport de la cour des comptes du 8 février 2018. Si ça ce n'est pas une Fake News, ou de la divulgation de fausses informations répréhensible par la législation en vigueur, il faut qu'on m'explique ce que c'est.

Les élus pleutres affirment qu'ils ne peuvent pas s'opposer au compteur Linky, mais alors à quoi ils servent, et pourquoi le maire de Yerre lui a le courage de s'y opposer. La commune reste propriétaire des compteurs électriques même lorsqu'elle a délégué sa compétence à un syndicat d'énergie, Article 1er du décret nº2007-1280 du 28 août 2017 et L.322-4 et L.322-8 du code de l'énergie. Le compteur Linky n'est pas une obligation européenne (voir Directive Européenne du 25/10/2012), contrairement à ce qu'affirme ENEDIS, ou les petits préfets zèlés, et les petits élus zèlés à la solde d'ENEDIS qui se feront virés aux prochaînes élections municipales. Les articles précédents et l'article qui suit justifie à eux seuls le refus de pose de ces nouveaux compteurs électroniques Linky pour plusieurs motifs. Aucun média n'a parlé des incendies qui se sont produits après la pose d'un compteur Linky, c'est un silence indamissible. Cela rappelle les pressions du monde bancaire sur la presse, pour que les victimes ne soient pas informées que leur carte bancaire était piratable.

- Ils violent votre vie privée ( Article 226-1 du code pénal et article 8 de la CEDH

- Ils représentent un risque pour votre vie.

- Ils peuvent détruire votre patrimoine immobiler en violation du code pénal.

Quant à la presse, elle est trop préoccupée à se gaver de subventions publiques, à coups de budgets publicitaires et de partenariats avec les grands groupes industriels, pour venir dire la vérité à la population, pour la mettre en garde contre les risques multiples.

2°) Les salauds à l'attaque contre la vérité, et pour la censure.

Nous avons maintenant des psychopathes dans tous les domaines, en politique, en médecine, dans le domaine pharmaceutique, et dans le monde indusriel. Suite aux vérités étayées et rapportées sur cet article et les précédents, nous allons voir les salauds psychopathes du lobby électrique débarquer sur le forum pour affirmer que tout cela n'est que des mensonges. Il est vrai que les salauds préfèrent éviter de lire les sources citées en fin d'article qui pointent vers les nombreux témoignages, trop fatigants et trop gênants pour eux, à moins qu'ils ne sachent pas lire. A Laon une femme a été grièvement blessée, suite à l'explosion et l'incendie des compteurs Linky, et une dizaine de personnes ont été intoxiquées. Enedis déclare que ce capteur électrique compteur intelligent Linky ne brûle pas. C'est vrai, comme l'affirme Enedis EDF ERDF, il ne brûle pas, mais il fond, il se consume, il finit par prendre feu, il intoxique les habitants, et il expédie les victimes à l'hôpital.

Curieusement, quand un incendie se déclenche après la pose d'un compteur électrique Linky, c'est le silence dans la presse surtout s'il y a des blessés. On est au courant que par le biais des collectifs. Le 17/11/2013, on apprenait que plusieurs incendies se sont produits après la pose des compteurs communicants aux USA (Georgie, Pennsylvanie, Texas), en Australie, à Vancouver et à Montréal au Canada (https://takebackyourpower.net/smart-meter-fires-2016-video/). Après 8 incendies, le gouvernement de Saskatchewan a obligé SaskPower à redémonter 105.000 compteurs communicants, et à annuler la pose de 400.000 autres. La province Sensus exige que le constructeur paye la note. Le ministre canadien Bill Boyd déclarait « la sécurité est notre priorité », mais ce n'est pas le cas en France. Nos ministres français sont aux abonnés absents. Nicolas Hulot ne répond même pas aux députés qui lui posent des questions sur le Linky. De 2009 à 2011, une phase de test du compteur Linky a été réalisée sur 300 000 foyers en Indre-et-Loire et dans la zone lyonnaise. Ce test avait généré au moins 8 incendies. ENEDIS a décidé d'accélérer les poses avec la complicité des politiques et du gouvernement. Personne n'a demandé la moindre commission d'enquête sur les incendies, ni sur les incidents électriques qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Il est vrai que des politiques et ex-ministres sont partis pantoufler dans l'industrie du smart-grid, Atos en est un parfait exemple. Il y a 50.000 incendies électriques par an en France, pour un coût de plus d'un milliard par an. Ces incendies électriques ont doublé de 2012 à 2013 comme par hasard après l'arrivée du Linky. Un article de Corolle.info du 19/07/2018 pose la question, « Incendies en Bretagne : des compteurs Linky seraient-ils en cause ? » Il faut préciser qu'un incendie électrique n'a rien à voir avec un incident électrique suite à la pose d'un compteur Linky, ils ne sont donc pas comptabilisés dans les statistiques. Un conseil, prenez des photos avant et après l'installation d'un compteur Linky .

3°) 15/06/2016, 60 millions de consommateurs fait le point sur l'assurance du compteur Linky

Ce groupe national est passé du statut de service pubic au service de ses abonnés, à un groupe prédateur au service de son enrichissement avec un comportement criminel et mafieux qui impose sa loi en violation du code l'énergie, et qui provoque des détériorations et des destructions des patrimoines immobiliers en violation du code pénal, et cela en toute impunité. Il n'y a même pas eu d'enquête, ni même de statistiques pour estimer l'augmentation du nombre d'incendies.

Le 22/02/2018, Christophe Castaner déclare que l'état de droit doit s'appliquer partout, alors question, est-ce que les grands groupes du CAC 40 dont EDF sont exemptés de respecter le droit des maires et des populations. Aujourd'hui nous sommes confrontés à des petits criminels, qui tentent de discréditer par la diffamation ceux qui révèlent les vérités gênantes et les crimes des grands groupes industriels qui sont des usines à fabriquer des cancéreux et des morts dans tous les domaines. Ainsi les actes délictueux du groupe ENEDIS EDF ERDF RTE sont régulièrement censurés. J'ai donc repris cet extrait d'un article de 60 millions de consommateurs qui en dit long sur les méthodes et le contenu du nouveau contrat d'EDF d'une quinzaine de pages.

« Le compteur électrique Linky n'a aucun agrément, aucune assurance, les nouvelles Conditions de Ventes de 20 pages où se dédouane totalement Enedis de toute responsabilités en cas d'incendie, de panne ou de maladies, restent un contrat commercial refusable par son évidente malhonnêteté, les dommages causés par les ondes électromagnétiques ne sont couvert par aucune assurances . Il est ANTICONSTITUTIONNEL de forcer la pose de technologie utilisant ces CEM dans nos logements, sans qu'aucune assurance n'en couvre les risques.

A nous de prouver que l'incendie, la panne, la maladie, est bien lié au Linky, je vous dis pas, si nous n'aimons pas écrire de lettres, nous y serons forcés, allons-nous rester maître de notre destin et disposer de notre temps libre en évitant d'écrire des lettres pour se défendre des risques d'un compteur ? Vivre avec cette "épée de Damoclès" de "CEM cancérigène possible"dans son habitation est une véritable aberration, une remise en cause des Droits de l'Homme et du Citoyen, d'ailleurs, la Ligue des Droits de l'Homme a demandé un moratoire.

- Donc, fait exceptionnel, nous avons un compteur émetteur d'OEM sans assurance, et le particulier qui le refuse doit l'accepter. »

https://www.60millions-mag.com/2016/06/15/faut-il-avoir-peur-de-linky-10483

4°) Des incendies électriques en augmentation.

Un de mes détracteurs réguliers qui n'est pas à une diffamation prête, et qui me traite de menteur dans tous ses posts depuis 2015, m'a réclamé des statistiques, il ne va pas être déçu. Si la direction d'ENEDIS n'est pas contente, elle pourra s'adresser à ce personnage, car c'est grâce à lui que j'ai fait plusieurs découvertes très intéressantes. Le 26/02/2016 le Moniteur titrait « Le nombre des dégâts électriques explose en France », mais ne communiquait aucun chiffre utile. Après ça nos détracteurs au service d'une industrie électrique complotiste et conspirationniste contre les intérêts de la population viennent nous demander des statistiques, que c'est drôle ! On apprend en piochant ici et là qu'un quart des 200 000 incendies domestiques par an, qui se produisent dans 35 millions de logements, est d'environ 50.000 incendies électriques par an. Pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), les incendies provoquent par an, 460 décès et environ 10.000 blessés. Le nombre d'incendies déclarés aux assurances a doublé en 20 ans, avec environ 250 000 incendies domestiques par an (et même 263.000). Un incendie domestique sur 4 a pour cause une installation électrique défectueuse ou non conforme aux normes en vigueur. On apprend aussi que le NOMBRE D'INCENDIE ÉLECTRIQUES A DOUBLÉ ENTRE 2012 et 2013. Comme par hasard, après l'arrivée des compteurs Linky qui a débuté vers 2009 ou 2010. Comme quoi certains détracteurs devraient se taire, car ils portent préjudice au lobby électrique, et c'est tant mieux. Quant à l'ONSE, Observatoire National de la Sécurité Electrique (sic), qui fait des statistiques sur les incendies, il ne m'a pas été d'aucune utilité. Je n'ai trouvé aucun rapport chiffré sur leur site. Par contre j'ai découvert la liste de ses membres dont plusieurs sont liés au lobby de l'électricité. J'en ai appris plus par d'autres biais. Ma petite enquête m'a permis de découvrir :

1- des conflits d'intérêts sur l'organisme qui fait des statistiques sur les incendies.

2- La responsabilité d'ENEDIS EDF ERDF est d'au moins 6% dans les cas d'incendies électriques.

3- il y a moins de risque d'incendie sur les compteur mécaniques, et plus sur les électroniques.

On apprend par une fiche d'information du laboratoire Lavoué du 30 janvier 2014, que « la répartition des incendies d’origine électrique certains est la suivante :

06% installation fournisseur d’énergie (type ErDF) ou perturbations sur le réseau de distribution,

40% installation privative,

06% installation privative + installation fournisseur sans distinction possible (cas du tableau général privatif placé à proximité immédiate du tableau d’abonné),

48% récepteurs électriques »

« Incendie sur les installations électriques du distributeur

Ces incendies prennent naissance principalement au niveau :

* des fusibles aD placés en amont du compteur suite à surchauffe ou arcage au niveau des mâchoires porte-fusible,

* du disjoncteur de branchement (défaillance interne, défaut de contact au niveau des bornes de raccordement). On rappellera que l’installation privative débute au niveau des bornes avals du disjoncteur de branchement,

* PRATIQUEMENT JAMAIS AU NIVEAU D’UN COMPTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE (ANCIENNE GÉNÉRATION) MAIS PLUS FRÉQUEMMENT AU NIVEAU DES COMPTEURS ÉLECTRONIQUES (NOUVELLE GÉNÉRATION). »

Pour être clair les anciens compteur mécaniques ne peuvent pas brûler contrairement aux compteurs électroniques, qui intègrent un retardateur de flamme.

Le compteur Linky ne brûle pas, mais il a fondu et pandouille comme une.........

Le Ministère du logement et des transports en avril 2012 et le Ministère de l'Intérieur en janvier 2010 ont traduit l'incendie en chiffres :

- Nombre de décès : 800 décès par an sont liés aux incendies



- Nombre de victimes : 10 000 personnes sont victimes d'un incendie tous les ans.



- Fréquence : Il y aurait 1 incendie domestique toutes les 2 minutes.



- Cause : 1 incendie sur 4 serait d'origine électrique.



- Toxicité : 75 % des décès sont liés à l'asphyxie aux fumées et non par les flammes



- Moment propice : 70 % des incendies mortels se produisent la nuit.

5°) Déclaration d'ENEDIS, EDF, le compteur Linky ne brûle pas, mais il intoxique ses victimes

Le 26/12/2017, Jean-François Thiel, directeur territorial Indre-et-Loire d'Enedis (ex-EDF) déclare : « Le compteur Linky ne peut pas prendre feu par lui-même. Ce compteur a subi tous les tests possibles. Il ne faut pas faire d’amalgame entre un début d’incendie et ce compteur intelligent.../... On a en France 50.000 incidents d’origine électrique, de toutes causes comme une surtension, et il n’y a pas plus d’incident avant et après Linky (FAUX). Il faut la rassurer. Mais on installera un nouveau compteur Linky car ce n’est pas le compteur qui prend feu. Le cas de M. Lafontaine est le premier cas en Touraine. Il faut la rassurer. Mais on installera un nouveau compteur Linky car ce n’est pas le compteur qui prend feu (sic) » M. Lafontaine refuse la pose de ce nouveau compteur. Un autre incendie de compteur linky s'est produit aussi chez Elie Hurtault, à Manthelan. Jean-François Thiel a appris cet incident par un journaliste, il répondait que le compteur Linky pouvait être plus sensible en triphasé.

(https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-compteur-linky-ne-brule-pas)

Le directeur territorial d'Enedis en Haute-Vienne, Jean-Luc Gauthier, assure que « le compteur Linky ne peut pas prendre feu de lui-même, » FAUX. Visiblement, tout le monde s'est passé le mot chez ENEDIS EDF, pour ne pas dire un MENSONGE DE PLUS. Bientôt EDF va accuser les victimes d'avoir mis volontairement le feu à leur compteur Linky, y compris celles qui ont eu leur habitation détruite. 24/02/2018, que répond Frédérique Lava-Stien, directrice territoriale Enedis en Moselle, suite à une réunion de l'UFC Que Choisir.

« Des maisons ont pris feu après la pose de Linky ?

JOKER : « Sur 9 millions de compteurs installés, nous avons recensé neuf cas douteux, reconnaît Anne-Marie Goussard. On a constaté qu’il y avait un problème de serrage d’un câble. À présent nous faisons des contrôles. Mais aucune maison n’a brûlé entièrement et il faut savoir qu’on utilise des matériaux ignifugés et qu’en prime Linky protège vos installations en cas de surtension grâce à un "breaker". C’est une protection supplémentaire. »

FAUX, après la pose du compteur communicant Linky lors de la période de test de 2009/2011, il y avait déjà eu 8 incendies, depuis il y en a eu plusieurs dizaines d'autres, et très peu sont signalés dans la presse. D'ailleurs ce compteur peut prendre feu, et ce n'est pas moi qui le dit, mais une note très discrète d'ENEDIS d'une seule page de 2016. De qui on se moque, sur ce document d'ENEDIS ci-dessous, on lit tout et son contraire avec en titre :

« Il n’y a pas de risque d’incendie lié aux compteurs Linky. »

« Le client peut entendre un bruit (vibration) émanant du compteur,

- Dans des cas beaucoup plus rares, l'échauffement peut conduire à une fonte du compteur.

Dans des cas extrêmement rares, l’échauffement peut finir par générer LA NAISSANCE D’UNE FLAMME AU NIVEAU DU TABLEAU DE COMPTAGE . »

On peut aussi lire « A noter : toutes les générations de compteurs ERDF (électromécanique, compteurs bleus électriques, Linky) ont toujours été conçus à partir de matériaux intégrant des retardateurs de flammes. »

Lundi 26/02/2018, un départ d'incendie a eu lieu dans une maison d'Ensuès « mais Enedis est venue remplacer le compteur dans la foulée », aucune information dans la presse complice..

A Châteauneuf-les-Martigues, l'appartement d'un couple a été détruit par un incendie. Il s'est réveillé en pleine nuit, et a vu des flammes sortir du nouveau compteur Linky qui ne peut pas brûlé. L'accès à l'appartement a été bloqué pour éviter qu'Enedis viennent récupérer l'objet du délit avant le passage de l'expert en assurance.

Il faut qu'ENEDIS m'explique où se trouve les retardateurs de flammes dans un compteur électromécanique, avec une protection métallique. Par contre les retardateurs sont présents dans les circuits imprimés et le boîtier en plastique des compteurs électroniques Linky. Le retardateur de flammes est un moyen qui permet de FRAUDER LES NORMES ANTI-INCENDIES EN VIGUEUR. En aviation pour obtenir la certification, des sièges passagers intégraient des retardateurs de flammes pour dépasser le seuil du délai minimum. Sauf qu'après ce délai, cela se traduisait par un embrasement. Depuis les normes aéronautiques ont été revisées.

- Ces retardateurs de flammes sont en plus souvent bromés, toxiques et cancérigènes.

- Le PVC est une matière plastique chlorée utilisée aussi pour les câbles électriques.

- Quand des produits léectiques brûlent, ils dégagent des dioxines et furanes très toxiques.

Mais tout cela Enedis oublie de vous le dire. Si vous ne brûlez pas, ces produits vous intoxiquent. Donc ces nouveaux compteurs électroniques sont plus dangereux que les anciens compteurs.

6°) 12/2017 Bièvre, un témoignage sur les méthodes d'ENEDIS/ EDF lors d'incendie du Linky.

Pour ENEDIS, il n'y a pas de risque d'incendie, mais ça aussi c'est un gros mensonge, un de plus. Voici un exemple expliqué et détaillé par Régis Morel en décembre 2017, silence dans les JT télé.

Régis Morel, LCI, mois de novembre 2017 ; LES FAITS :

" Le compteur LINKY a été installé dans le garage de notre maison le 20 septembre 2017.

Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2017 à 00h15 , le courant s'est coupé brutalement, simultanément d'un vacarme (crépitements violents) en provenance du garage. Etant encore éveillé, je suis immédiatement allé voir et j'ai vu un crépitement d'arcs électriques extrêmement violent dans le compteur LINKY. Le disjoncteur était toujours enclenché. Je l'ai basculé sur off mais les arcs électriques ont continué (normal, puisque le compteur est en amont du disjoncteur). Le feu a démarré rapidement. Nous avons immédiatement appelé les pompiers. Mon épouse, mon fils de 4 ans et moi nous sommes mis en sécurité à l'extérieur. Le temps que les pompiers arrivent et maîtrisent l'incendie, le garage et son contenu ont été détruits, la cuisine également ainsi qu'une partie de la toiture. Vous avez le résultat en photo. Merci aux pompiers de l'Essonne d'avoir sauvé le reste de notre pavillon.

Sur notre témoignage, notre assureur a mis en cause ENEDIS. Il a fallu un mois pour que l’expertise contradictoire ait effectivement lieu aujourd’hui (29/11). ENEDIS s’est empressé de chercher à mettre en cause son prestataire ayant installé le compteur. Lors de cette expertise, côté ENEDIS, seul l’expert de l’assurance s’est déplacé. Aucun représentant d’ENEDIS n’était présent !

A ce stade, hormis notre témoignage, aucun élément indiscutable, vu l’état de l’installation, n’a permis de confirmer la cause racine du départ de feu. En attendant, une expertise complémentaire est requise qui repousse la possibilité de démarrer la réhabilitation de la maison à un délai indéterminé. L’expert de l'assurance d’ENEDIS s’est empressé de préciser qu’un accord de confidentialité devait être signé entre les différents experts (il est vrai que les conclusions pourraient être embarrassantes si elles étaient divulguées).

Entre temps, afin de préserver l’état du reste de la maison en cette période automnale et hivernale, nous avons demandé dès le 13 novembre l’installation d’un compteur de chantier pour pouvoir chauffer. Là encore, ENEDIS nous a imposé un délai indécent (6 décembre) pour simplement organiser une première visite. Nous avons eu beau faire valoir les circonstances et la nécessité urgente de préserver le reste de la maison, aucun effort n’a été consenti ! Nous attendons donc toujours.

Jusqu'à présent, nous avions fait le choix avec mon épouse de ne pas faire de vague, nous attendant à une réaction constructive et bienveillante d'ENEDIS. Il n'en est rien, et donc, nous faisons le choix inverse !

Partagez, commentez cette publication. et surtout, refusez l’installation du compteur linky, surtout s’il est dans votre habitation ! "

7°) Liste des Incendies après la pose de compteurs Linky

Après avoir retiré les compteurs canadiens qui sont ronds, les incendies criminels, les feux de machines à laver, de poubelles, de greniers, de voitures à côté d'un compteur, de tableaux électriques, les villes où il n'y a pas de Linky, il reste un nombre important d'incendies liés aux compteurs Linky dont les médias ne parlent jamais. Malgré cette purge, j'ai encore été obligé de supprimer de nombreux liens, car ils sont trop nombreux. Pour d'autres articles il y a trop d'impécisions pour affirmer qu'il s'agit d'un Linky. Après Olivier Truchot s'étonne en février sur BFMTV que les journalistes soient autant critiqués. Même Jean-François Khann disait à la mi-février à ses collègues sur les « Grandes Gueules » d'aller voir ce que disait les internautes de la presse sur les forums. J'ai aussi éliminé des incendies liés aux compteurs Linky, mais il n'y a pas de traces dans la presse. Tous les incidents électrique sur les pannes d'appareils domestiques liés aux remplacements des anciens compteurs, ne sont pas cités dans les statistiques de l'ONSE, ni dans l'article présent, mais vous en trouverez dans l'article précédent (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/compteur-linky-des-degats-qui-se-201454). Il est utile de signaler qu'il n'y a aucun article sur les incidents et incendies liés aux compteurs sur la période de test de 2009 à 2012. Visiblement cette information était censurée. Le premier que j'ai trouvé remonte à décembre 2010, mais il a disparu depuis.

10/12/2010, Reugny, un compteur électrique Linky installé en septembre brûle en novembre 2011

Michel Vermalle, de Reugny, explique qu'« ERDF, par l'intermédiaire d'un sous-traitant, a installé chez moi un compteur Linky le 17 septembre dernier. Ce compteur a fonctionné 70 jours... puis a pris feu le 26 novembre à 11h05. L'incendie s'est communiqué à l'ensemble du tableau électrique. Mon épouse a entendu des détonations et a étouffé les flammes.

25/10/2010, édition de La Nouvelle République, cas d'Alain Muller, ce Montlouisien expliquait : « La quasi-totalité de mes appareils électriques ont été endommagés ou mis hors d'usage à la suite d'une erreur humaine reconnue par la société qui avait installé le compteur. » Ce dernier ne cachait pas son inquiétude sur le montant de l'indemnisation qui allait lui être versée pour réparer un préjudice dont le montant était évalué à 1.500 €« dans la mesure où on m'a indiqué qu'un coefficient de vétusté allait être appliqué. »

http://www.lanouvellerepublique.fr/TRIBU-NR/Entre-vous-et-nous/Contacter-le-centre-d-appel-depannage

28/08/2011, Michèle Bellon, président du directoire d’ERDF (Electricité Réseau Distribution)

28/09/2011, ENEDIS EDF A ÉTÉ CONTRAINT DE RECONNAÎTRE DES INCENDIES SUITE À LA POSE DES COMPTEURS ÉLECTRIQUES LINKY DANS PLUSIEURS HABITATIONS. « Sept incendies sur 200 000. (...) Les incidents constatés ne sont pas liés au compteur, mais à leur pose. Les techniciens (des prestataires extérieurs NDLR) ont pu provoquer un court-circuit lors d’une mauvaise manipulation ». Lors de la période de test de 2010 à 2011 il y avait eu « 8 cas recensés pour 300 000 compteurs installés pendant l’expérimentation »

http://www.leprogres.fr/actualite/2011/09/28/erdf-les-compteurs-linky-generalises

Un simple calcul permet de déduire que sur 35 millions de compteurs remplacés, il pourrait y avoir jusqu'à 1225 incendies après la pose d'un compteurs Linky, sans compter les incidents électriques.

13/01/2016, UFC-Que Choisir écrivait, « Quant au risque d’incendie, il est rare mais réel, avec 8 cas recensés pour 300 000 compteurs installés pendant l’expérimentation. C’est trop, d’autant que Linky ne présente aucun intérêt pour les consommateurs. Il pourrait même alourdir la facture d’électricité ! »

19/01/2016, Rouen est équipé du Linky depuis 2015. Deux incendies de compteurs électriques éclatent la même nuit, 4 personnes hospitalisées. « J’ai entendu des crépitements. De grandes flammes s’échappaient du boîtier du compteur électrique. »

https://actu.fr/normandie/rouen_76540/images-incendie-dun-compteur-electrique-a-rouen-quatre-personnes-hospitalisees_632652.html

https://static.actu.fr/uploads/2016/01/Downloads3.jpg (Photo appartement immeuble)

10/11/2016, Pleubian totalement équipé avec du Linky. Erick Levasseur du collectif stop linky de la presqu'ile de Lézardrieux 22, s'est mobilisés sur un incendie de la commune de Pleubian. Les pompiers sont intervenus sur un feu autour du compteur. Les experts des assurances des propriétaires doivent apporter leur conclusion. Un Linky avait été posé le 30/10/2016.

31/12/2016, un compteur Linky explose en Auvergne, le permier avait été posé le 18/12/2016

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Un-compteur-Linky-explose-en-Auvergne-27-decembre-2016.pdf

http://ehs-action.org/un-compteur-linky-explose-en-auvergne/

12/01/2017, Arzon, après la pose d'un compteur Linky, sa maison brûle la nuit suivante.

http://www.ouest-france.fr/bretagne/arzon-56640/sa-maison-ravagee-par-les-flammes-pendant-la-nuit-4734440

https://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640x360/public/2017/01/14/sa-maison-ravagee-par-les-flammes-pendant-la-nuit.jpg?itok=_DWZoFTm (Photo de la maison)

24/01/2017 Flers, incendie de compteur électrique. La pose de plus de 2000 compteurs Linky avait commencé en novembre 2017 - Appel aux dons après un incendie dans une maison.

https://actu.fr/normandie/saint-andre-de-messei_61362/appel-aux-dons-apres-un-incendie-dans-une-maison-pres-de-flers_1839572.html

02/02/2017, boulangerie ''Les Blés d’or'', équipée du compteur-Linky, le feu se déclare

http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-pain-pose-pas-mal-de-questions

15/02/2016, Compteur et coffret coupe circuit prennet feu dans notre maison, voilà comment EDF / ENEDIS traite ses abonnés.

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-7042569-compteur-et-coffret-coupe-circuit-ccpi-prend-feu-dans-notre-mais

28/02/2017 Pleudihen-sur-Rance totalement équipé en Linky, feu à l'école

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleudihen-sur-rance/ecole-publique-le-compteur-prend-feu-28-02-2017-11416080.php

31/12/2017, Pleubian, totalement équipé en compteur Linky. « Dégâts importants dans l'incendie d'une maison » déclenché propablement par le compteur Linky, comme en 2016.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/pleubian-degats-importants-dans-l-incendie-d-une-maison-5478932

03/03/2017 Les écoliers d’Hornoy-le-Bourg évacués après un feu (totalement équipé en Linky)

http://www.courrier-picard.fr/14459/article/2017-03-03/les-ecoliers-dhornoy-le-bourg-evacues-apres-un-feu

https://actu.fr/hauts-de-france/hornoy-le-bourg_80443/incendie-devant-lecole-dhornoy-le-bourg-les-278-eleves-evacues_4761403.html

28/03/2017, Narbonne, totalement équipé en Linky. Incendie de compteur électrique.

http://www.lindependant.fr/2016/03/28/un-immeuble-evacue-a-la-suite-d-un-incendie,2176776.php

09/05/2017, le tableau électrique a été enlevé avant le passage de l'expert de l'assurance

http://www.ouest-france.fr/bretagne/plouay-56240/plouay-un-compteur-electrique-prend-feu-4978719 - voir hoto, le mur avait été peint de la même couleur que le Linky (sic)

05/07/2017 Lanester, feu Rue Alfred de Musset, un incendie se déclare dans un compteur électrique

http://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/feu-un-incendie-se-declare-dans-un-compteur-electrique-05-07-2017-11584619.php

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanester-56600/lanester-un-compteur-electrique-prend-feu-sur-la-voie-publique-4668371q

10/08/2017, Cherbourg totalement équipé. Un appel aux dons a été lancé suite à l’incendie d'un son appartement déclenché par le compteur électrique.

https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/solidarite-appel-dons-yann-samson_11508662.html

https://static.actu.fr/uploads/2017/08/10080-170810140231139-24455594626788825430-854x569.jpg

25/09/2017, Saint-Quentin (02), suite à la surhauffe du compteur électrique Linky, 15 personnes évacuées suite à un incendie

http://www.courrier-picard.fr/59215/article/2017-09-25/quinze-personnes-evacuees-suite-un-incendie

01/10/2017 surchaufe d'un compteur linky et fusibles fondus à Camblain L'Abbé

http://www.lavoixdunord.fr/231101/article/2017-10-01/coup-de-chaud-sur-le-compteur

https://collectifstoplinkyburessuryvette.files.wordpress.com/2017/10/coup-de-chaud-sur-le-compteur-la-voix-du-nord.pdf

11/12//2017 Bordeaux, Enedis-Ment, des abonnés accusent le compteur Linky d'être à l'origine d'un 'incendie ou surchauffe.

http://www.60millions-mag.com/2017/12/11/linky-des-cas-d-incendies-qui-inquietent-11492

14/11/2017, Cussay, Sud Touraine après un possible incident sur un compteur Linky

https://www.youtube.com/watch?v=o0jkU9lIi8M

14/11/2017 incendie Cussay : Deux experts sont attendus pour le 28/12/2017 dans le Sud Touraine après un incendie sur un compteur Linky

https://www.francebleu.fr/infos/societe/deux-experts-sont-attendus-aujourd-hui-dans-le-sud-touraine-apres-un-possible-incident-sur-un-1514395631

25/11/2017 Ploemeur, feu de compteur électrique Linky au restaurant Armando en plein service

http://www.letelegramme.fr/morbihan/ploemeur/restaurant-l-armando-feu-de-compteur-electrique-en-plein-service-25-11-2017-11754936.php

27/11/2017, 2 compteurs Linky explosent à la résidence du quartier de la Cépière à Toulouse.

http://www.midilibre.fr/2017/11/27/deux-compteurs-linky-prennent-feu-dans-une-residence-a-toulouse,1594310.php

http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/29/2619868-linky-la-panne-electrique-qui-fache.html

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/27/2692870-deux-compteurs-linky-prennent-feu.html

La ''Dépêche du Midi'' écrit, « un compteur intelligent qui a aussi ses détracteurs », qui sont pourtant les victime de ces qui brûle. Mais pour EDF, il ne peut pas bruûlé, ah oui c'est vrai, il fond, se consume, et intoxique les habitants au passage.

28/11/2017 Louveciennes : le compteur électrique Linky part en fumée

http://www.leparisien.fr/louveciennes-78430/louveciennes-un-compteur-linky-part-en-fumee-28-11-2017-7420146.php

https://actu.fr/ile-de-france/louveciennes_78350/un-compteur-linky-prend-feu-louveciennes-dans-yvelines_13573007.html

04/12/2017, Bièvre

http://www.leparisien.fr/essonne-91/bievres-leur-maison-brule-ils-accusent-leur-nouveau-compteur-linky-04-12-2017-7432809.php

https://www.lci.fr/faits-divers/linky-un-couple-de-bievres-essonne-accuse-son-nouveau-compteur-d-etre-a-l-origine-de-l-incendie-de-sa-maison-2072475.html

http://www.leparisien.fr/images/2017/12/04/9b63b5fa-d90b-11e7-b6c0-2b35b9e6f4a0_1.jpg

16/12/2017, Hautvillers-Outville totalement équipé en Linky, le compteur Linky prend feu.

http://www.courrier-picard.fr/78252/article/2017-12-16/hautvillers-outvilleune-maison-detruite-par-les-flammes

23/12/2017, Lille, gros moyens suite à un incendie de compteur électrique Linky, rue Nationale

http://www.lavoixdunord.fr/286174/article/2017-12-23/d-importants-moyens-deployes-pour-un-incendie-ce-samedi-soir-rue-nationale

26/12/2017, le traiteur de Manthelan (Cussay) en est pour ses frais - Et vous pouvez allez vous rhabiller avec votre assureur à cause des clauses de vétusté.

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-traiteur-de-manthelan-en-est-pour-ses-frais

01/01/2018 Ouistreham, l'hôtel ferme après un feu de compteur électrique, 200 personnes évacuées

https://www.tendanceouest.com/actualite-257711-ouistreham-un-hotel-ferme-apres-un-feu-de-compteur-electrique.html

04/01/18, Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis -93130), quartier de la Boissière au 2 allée d'Anjou HLM, (3F), incendie du placard technique électrique. Les Linky ont été posés en été 2017. L'HLM a été privé d'électricité et de chauffage. https://blogs.mediapart.fr/bernard-elman/blog

15/01/2018, Carhaix totalement équipé en Linky. Feu de compteur électrique dans la Grande Rue

https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-feu-de-compteur-electrique-dans-la-grande-rue-5502038

https://i1.wp.com/www.incendie-securite.fr/wp-content/uploads/2012/11/incendie-de-maison-carthaix.png

17/02/2018, Pouzané totalement équipé en Linky. Un compteur Linky détruit après une explosion

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouzane-29280/un-compteur-linky-detruit-apres-une-explosion-5508904

https://static.wixstatic.com/media/a18c1d_e57865a44342438b89e5bffabd6793cb mv2.jpg/v1/fill/w_575,h_560,al_c,lg_1,q_80/a18c1d_e57865a44342438b89e5bffabd6793cb mv2.jpg

26/01/2018, Laon, rue Lavoisier, quartier Champagne. Questions après l'explosion d'un compteur Linky dans le placard technique suivi d'un incendie, un blessé grave, 10 personnes intoxiquées

http://www.aisnenouvelle.fr/64949/article/2018-01-26/une-femme-gravement-blessee-lors-dun-incendie-laon

http://www.lunion.fr/72396/article/2018-01-26/des-questions-apres-le-feu-au-quartier-champagne-laon

29/01/2018, Laon, les locataires inquiets demandent des comptes suite à l'incendie des Linky

http://www.lardennais.fr/72896/article/2018-01-29/laon-les-locataires-inquiets-demandent-des-comptes

30/01/2018, le maire de Saint-Mathieu qui était opposé au compteur électrique intelligent Linky est très remonté contre EDF / ENEDIS après l'incendie du Linky qui a mis le feu à l'armoire électrique d'éclairage de sa ville.(87) 737 compteurs posés (PT)

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-mathieu-compteur-linky-prend-feu-ravive-critiques-1411807.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2018/01/30/linky-3483737.jpg?itok=_Dl0I3OI (Photo mairie)

02/02/2018, Fismes, village équipé de dizaines de compteurs Linky. Evacuation de l'école primaire Eustache Deschamps, avenue Jean-Jaurès, après l'incendie du compteur.

http://www.lunion.fr/73620/article

04/02/2018, un feu de compteur électrique incendie une maison à Saint-Méloir

http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/un-feu-de-compteur-electrique-a-l-origine-de-l-incendie-d-une-maison-a-saint-meloir-04-02-2018-11839046.php

http://www.letelegramme.fr/images/2018/02/04/les-sapeurs-pompiers-en-action-pour-eteindre-les-flammes_3805702_285x330p.jpg ( voir Photo)

04/02/2018, 7 compteurs électriques Linky partent en fumée à Alençon

https://stoplinky76320.wordpress.com/2018/02/12/7-compteurs-linky-brulent-a-alencon-la-presse-est-muette/

12/02/2018, Alençon (61), incendie dans la cave d’une résidence rue du Boulevard, les compteurs Linky ont été très vite remplacés sans aucune trace dans l'actualité locale. Témoignage :

« Pour le compteur linky. Pour faire simple, Enedis est passé le vendredi 2 février pour le mettre en place pour moi et mes voisins dans les parties communes. Le 4 février au soir, plus de courant, une forte odeur de cramé chez moi. Les compteurs linky ont pris feu.Je n ai pas de photos des compteurs brûlés. EDF est venu les retirer le lendemain matin et les remplacer par des nouveaux. J ai été coupé de tout courant pendant 3 jours. Pour l instant Orne habitat a fait installer une installation de fortune pour rétablir le courant sauf qu il y a une surtension du coup le compteur saute en permanence. Rétablissement complet durée indéterminée… voilà où j en suis à aller remettre le compteur en marche 3 , 4 fois voir plus, par jours !!! »

https://stoplinky76320.wordpress.com/2018/02/12/7-compteurs-linky-brulent-a-alencon-la-presse-est-muette/

10/02/2018, Bezon (95), incendie de compteur électrique, panne d’électricité pour 50 pavillons.

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/bezons-un-incendie-prive-d-electricite-une-cinquantaine-de-pavillons-10-02-2018-7551801.php

12/02/2018, Meulan-en-Yvelines : le compteur électrique s’enflamme dans la cave d'un immeuble

http://tr78.fr/meulan-yvelines-compteur-electrique-senflamme-cave

13/02/2018, Saint-Riquier, « le compteur électrique s’échauffe », entièrement équipé avec les capteurs compteur électrique espions mouchards intelligents Linky.

http://www.courrier-picard.fr/90508/article/2018-02-13/le-compteur-electrique-sechauffe-saint-riquier

21/02/2018, Pelousey, totalement équipé en capteurs espions mouchards intelligents, compteur électrique Linky. Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 8h45 à Pelousey pour un incendie de compteur électrique qui a pris feu dans le garage, les flammes se sont propagées à la toiture via les gaines électriques. Pas de victime à déplorer.

http://pleinair.net/faits-divers/item/72132-faits-divers-incendie-a-pelousey-mise-a-jour

22./02/2018, Isle-sur-le-Doubs, un Linky posé l'après-midi, la maison s'enflamme le soir. « Il ne me reste que la veste que je porte. »

https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/02/22/il-ne-me-reste-que-la-veste-que-je-porte

