Le concombre se masque parce qu’il a peur

Peur, trouille, avoir les j'tons, avoir les miquettes, s'angoisser, avoir de l'anxiété, de l'effroi, de la frayeur, de la terreur, s'alarmer, s'épouvanter, s'inquiéter...

Sur le net, les pythonisses y vont à plein. Chaque jour charrie en ligne son volume de vidéos d’individus qui, face caméra d’ordinateur, lâchent leurs impressions, le résultat de leurs recherches et bien sûr leur opinion personnelle.

Car l’opinion personnelle est la notion la plus présente au cœur de l’homo sapiens de la modernité en phase terminale, ou de pourrissement pour ceux qui pensent, sans doute à raison, qu’on en a encore pour un bon moment à supporter les délires d’une poignée de fous dont le projet sent de plus en plus le nouvel ordre mondial si cher à nos évangélistes de la prospective messianique mondiale.

Tout esprit humain de l’époque cherche, et en général trouve, sur internet, suffisamment de personnes qui pensent comme lui, et va élaborer ses articles et ses échanges de façon à ce que ses croyances intériorisées soient renforcées toujours plus. Le courageux cherchera à renforcer son courage, le peureux... sa peur indéfectible.

L’ancien café du commerce qui s’animait autrefois de débats parfois anthologiques a été totalement remplacé par le e.café, lieu indéfini, sans fond, sans limite, en flux constant dont le débit s’apparente de plus en plus à un pipe-line qui traverse à présent tous les pays, tous les états, tous les foyers et, plus embêtant, tous les esprits dans tous les recoins du monde modernisé.

Qui peut affirmer aujourd’hui qu’il pense par lui-même ? Quasiment personne. Nous ne faisons que répéter ce que nous avons sciemment ou pas prélevé dans le treillis de plus en plus emberlificoté de la toile mondiale pour le régurgiter avec assurance sur les forums préalablement choisis comme comptoir des bobards en ligne.

Car, tous nous mentons… par ignorance, tout simplement. Tous, nous nous fourvoyons. Tous, nous croyons exprimer un bout de cette grande Vérité après laquelle nous courons, pour souvent de bonnes intentions, mais qui toujours nous échappe puisque nous n’avons accès qu’à une infime partie du vivant. Le réel se manifeste dans les détails, comme le Diable. La réalité, elle, demeure éternellement inaccessible… comme Dieu.

Que cela nous plaise ou non, depuis l’avènement de l’homme moderne, la quincaillerie mentale s’apparente de plus en plus à une barbarie technologique. Comme toute technologie, elle est nickel, propre, et ses rouages tournent tant que l’énergie alimente le moteur. Et quelle est cette énergie qui alimente ces milliards de processus mentaux qui aboutissent à ce bla bla en continu que nous déposons toutes les secondes dans un espace virtuel ? D’où vient que chacun d’entre nous croit vraiment détenir un petit morceau de cette Vérité recherchée comme l’inaccessible graal ? La réponse ne serait-elle pas de l’ordre de la recherche du Sens de la Vie ?

Est-on si sûr d’être le représentant le plus abouti de la création ? Ne sommes-nous pas plutôt la queue de comète d’une création, darwinienne ou pas, dont la caractéristique effrayante est de n’être plus du tout capable de vivre dans un environnement terrestre qui se manifeste par sa production permanente de dangers petits et grands émaillés de petits et grands bonheurs ? Mais pourquoi est-ce la peur qui l'emporte toujours ? Pourquoi sommes-nous devenus aussi manipulables par cette émotion pourtant vieille comme le monde au temps du premier hominidé ?

Fragilisé jusqu’à la caricature, l’homo modernus craint absolument tout. La peur, dont j’ai déjà parlé dans un précédent article à propos de la terreur du covid19, est devenue chez cette engeance le moteur de tous les conflits, qu’ils soient intimes ou étrangers. Loin de tout conflit à domicile, cet homoncule tremblotant peut continuer son repas en matant des centaines de morts dans l’écran télé qui lui sert de bible quotidienne. Mais si d’aventure la mort se pointe sous son pif, tout près de lui, le voilà alors qui réclame à l’état – qu’il déteste pourtant copieusement – qu'il le protège comme une mère protège ses petits.

Le « que fait la police » est le cri de ralliement du citadin des mégapoles de notre époque, terrorisé par le moindre changement saisonnier. Sa mémoire est devenue si courte, si cantonnée à l’immédiateté comme les personnes atteintes de neuro dégénérescence, qu’il oublie d’une année sur l’autre que, par le passé, les hivers ont déjà été très doux, les étés incendiaires et les printemps plein de flotte. Il a oublié que les pandémies ne datent pas d’hier et que les guerres ne sont que la continuité d’une autre calamité propre à l’esprit humain et qu’on appelle la politique.

La peur est l’ennemi n°1 de l’homme de la post modernité occidentale tant on lui a promis l'éternité, tant il s'est cru exempté des maux qu'il matait de loin en bouffant son steak frites. Cette peur, revenue par toutes les portes et fenêtres du monde ouvert à giorno lui fait accepter aujourd’hui ce que nos arrières grands parents n’auraient même pas imaginer possible... l'enfermement chez soi, coiffé par le foucaldien "Contrôler, surveiller, punir". Parce qu’il a peur, le singe nu ne réclame pas une innovation technologique pour qu'on lui sauve la peau, non, il réclame qu’on le protège, qu’on le soigne tout de suite de la moindre fièvre. Il veut vivre, lui, parce qu'on lui a promis l'éternité, la vieillesse sans bobos et la mondialisation heureuse.

Et parce qu’il a peur de sa propre mort dont il ne sait plus que faire, parce qu’il la voyait depuis des années sur écran télé sans odeur et sans réalité et parce qu’il la voit aujourd'hui comme une saison à épisodes avec effets spéciaux terrorisant, il accepte d’être séquestré pour la première fois dans l’histoire des modernes.

La mort n'est pas rappelée d'une façon humaine, non, elle est "chiffres effrayants", elle est "images angoissantes", elle est... enfermement dans sa carrée d'inquiétude intime, gantée, masquée, pathétique.

C'est une victoire totale pour les adeptes du Nouvel Ordre Mondial qui savent très bien qu’il restera suffisamment de lois d’exception post corona19 pour achever la destruction de l’ordre ancien au profit d’un délire mondialiste dont la planification ne date pas d'hier.

Depuis que les civilisations existent, la peur a toujours joué un rôle majeur dans toute volonté délibérée de changement anthropologique totale. La supposée pandémie du covid19 restera dans l’histoire des modernes comme la preuve indiscutable que l’esprit moderne et sa quincaillerie technologique envahissante ne l’ont pas fait évolué d’un iota en matière de conscience élevée et encore moins de courage guerrier.

L'homme émasculé, la femme qui rêve du phallus, l'adolescent qui refuse de grandir, tous resterons les éternels dindons d'une farce à dimension mondiale. Nous resterons les exploités de tous les esprits malins, les jouets de tous les petits dictateurs maquillés en acteur de série catastrophe et des pervers du management mondial.

L’après covid19 est un grand pas en avant pour le Nouvel Ordre Mondial, que ce dernier soit encore pour un temps américano-sioniste ou en passe d'être russo-chinois. L'esclave anonyme dont nous faisons tous partie ne se relèvera jamais plus. S'il avait dû se relever de sa reptation il l'aurait déjà fait depuis le début de cette énorme arnaque qu'est le mondialisme.

Nous reste à apprendre à vivre comme aux USA... en mode pauvre et précaire. L'american way of life est notre futur depuis 45. Le covid19 aura été le choc stratégique utile à ceux qui ne renonceront jamais à leur puissance.