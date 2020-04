Le confinement a sauvé plus de 60 000 vies en France ! Les bons comptes font les bons amis

Dans les coulisses de tous les pouvoirs, il y a toujours d’habiles conseilleurs un peu kamikazes qui osent. Ils sont joueurs et font des paris sur la lucidité de leurs concitoyens et la force de persuasion de la propagande. Par posture, ils se doivent d’être plus malins que leurs concitoyens ou le croire et le faire croire à leurs employeurs.

Les responsables LREM ont fait preuve malheureusement sans surprise d’aveuglement idéologique, de suffisance et de présomption ce qui les a condamné immanquablement à une incompétence bavarde mais réelle, à un amateurisme de bateliers improvisés qui nous conduit à subir deux à trois fois plus que de raison la gravité des événements.

Nos concitoyens en ont fait le constat et se sont fait une raison dans l’urgence et l’incertitude. Comme d’habitude, comme tous les jours dans leur vie personnelle et professionnelle, ils ont relevé le défi avec responsabilité, courage et solidarité pour le plus grand nombre d’entre eux au milieu d’une trame médiatique très éloignée de la cohérence que chacun a préservé au mieux dans sa vie et son entourage. La population est de meilleure qualité que nos élites dirigeantes mais ce n’est pas une nouvelle. Il suffit de voir dans quelles conditions sont depuis un certain temps déjà élues les élites qui prétendent à la direction des affaires comme on dit et nous représenter. Dans quelles conditions sont élaborées et décidées les lois, les règles et règlements qui tressent notre quotidien.

Nous avons vu et entendu un patchwork d’informations précieuses et hasardeuses, réconfortantes et anxiogènes, beaucoup d’ingéniosité et de générosité en concurrence avec autant de bêtise et de malfaisances, de la propagande à gros bouillons matinée de toutes les subtilités de la communication qui tentent de nous embarquer à ne pas penser par nous-mêmes.

Dernière nouvelle. Le confinement a sauvé plus de 60 000 vies en France ! Après la peur et la pénibilité du confinement strict - très différent de la méthode de semi-confinement pratiquée par l’Allemagne - confinement imposé par les erreurs de diagnostic de la situation, la lenteur de réaction, l’insuffisance de moyens disponibles (lits en hôpitaux, tests de dépistage et masques) et le pilotage hasardeux de la situation, maintenant la rassurance.Par la menace d’un plus grand danger duquel nous aurions été protégé.

Ce type d’argument en la circonstance contient sa part de venin et pas forcément celui qui instillé à petite dose soigne et apaise. Cela revient à dire. Chers parents, je n’ai certes pas soigné à temps l’œil que votre enfant a perdu mais convenez que du coup j’ai quand même fini par préserver le second. Un peu de reconnaissance serait la bienvenue. J’espère que, fort de cette expérience que nous venons de faire à nos dépens réciproques vous me confierez le suivi de la santé de votre enfant.

Souhaitons au plus grand nombre possible le même courage et la même lucidité observés jusqu’à présent et aussi au point où nous en sommes rendus un peu ou beaucoup de chance à tous parce nous allons en avoir besoin et qu’elle bénéficiera à l’ensemble du pays quelle que soit la responsabilité des uns et des autres prise dans cette affaire.