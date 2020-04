Le confinement c’est le monde rêvé des GAFA

Notre vie a basculé dans le monde rêvé des GAFA. Discussion virtuelle plutôt que vraie rencontre, série TV plutôt que cinéma, livraison plutôt que shopping, sous vide plutôt que frais, médecine à distance, traçage et dépistage à outrance, PDF plutôt que professeur, voyage par procuration…. Le printemps a laissé place à la monotonie, les likes et les hashtags ont remplacé les sourires. La confrontation au monde s’envole et avec elle notre liberté. Bref, ça vous donne envie ? Moi pas.

Assis seul à la fenêtre de ma chambre parisienne, je contemple le monde. Hier, cette ville était mienne, aujourd’hui elle est celle de quelques mouettes et pigeons. Tout semble être éteint, inerte. Mais en réalité des millions d’appareils électroniques sont allumés et permettent à l’homme de se soustraire artificiellement à sa solitude. Je vois mon voisin, il est seul allongé sur son lit, les yeux rivés sur son ordinateur. Il y a quelques semaines à peine nous parlions d’aller voyager ensemble, aujourd’hui nous ne discutons que des vues sur notre live Facebook ou de nos victoires sur Fortnite. Le seul bruit qui rompt l’effroyable monotonie du silence est la sonnerie de mon interphone qui annonce l’arrivée d’un livreur Amazon. Je ne vis que par eux, ces géants du numérique. Netflix me fait rire parfois pleurer, Amazon me livre, Google m’instruit et me nourrit, Apple me permet de travailler et Facebook me divertit.

Le confinement nous oblige à vivre le monde de demain. Un monde d’overdose d’écran, de routine et de répétions. Un monde à portée de clic, mais sans saveur ni odeur. Surtout, un monde où nous ne sommes plus maitres de nos propres vies, car dans ce monde, ce sont les GAFA qui nous contrôlent.

En fait, le confinement c’est une aubaine pour eux parce qu’il accélère notre transition vers le numérique. Le confinement c’est le monde en slow motion où notre inactivité est telle qu’elle en devient fatigante. L’économie avance au ralentit, les petits commerces mettent la clé sous la porte et les états s’endettent. Mais la vague numérique continue d’avancer à un rythme toujours plus frénétique : Amazon embauche plus de 100 000 employés, les téléchargements Netflix explosent et l’utilisation de Google est tellement importante qu’il a fallu réduire le débit. Cette vague nous nous la prenons de face à une violence inouïe alors que les géants du numérique surfent dessus paisiblement.

Les irrésistibles gaulois d’aujourd’hui ou les hommes libres de notre temps sont ceux qui refusent de s’assujettir aux géants de ce monde : les GAFA (Google-Amazon-FaceBook-Apple). Ces géants américains du numérique prennent toujours plus de place et s’immiscent toujours plus profondément dans la vie privée de ses clients. Aujourd’hui, ils contrôlent ce que nous achetons, ne les laissons pas contrôler nos vies !