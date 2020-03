Le confinement, certes, mais l’exode des Parisiens pose problème...

On appréciera le fait qu’on nous demande d’être confiné et de lire un article d’une personne qui sorte dehors (réservé pour un usage essentiel) et qui fait des photos pour nous le détail d’une ville qu’elle observe.

Ainsi va la France. On demande aux gens de rester chez eux et y’a toujours un andouille qui sort pour voir ce que çà fait. Et ensuite, tout le monde criera au scandale quand le confinement sera prolongé, tout çà à cause d’idiots qui ne comprennent rien.