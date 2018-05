Le Conflit entre les « Authentiques » et les « Agents » en Syrie

On ne s'attend pas à ce que le conflit de missiles en cours entre les milices iraniennes en Syrie et l'armée israélienne se termine bientôt. Pour des raisons et des considérations, les deux parties semblent avoir convenu que le territoire syrien devrait être l'arène du conflit. Ils ne veulent pas mener une guerre ouverte ou étendre le conflit. Les deux parties ont opté pour des frappes de missiles inconnues / connues. Mais ces calculs peuvent s'effondrer sous la pression de certaines conditions.

Les missiles israéliens ont frappé des cibles iraniennes au plus profond de la Syrie. Des missiles iraniens auraient été tirés par des milices soutenues par les mollahs en Syrie vers les hauteurs du Golan occupé. Selon le ministre israélien de la Défense, le dôme de fer n'a pas réussi à repousser certaines de ces roquettes. Il a dit que certains de ces missiles avaient été interceptés et que d'autres n'avaient pas percuté leurs cibles, ce qui signifie qu'ils avaient échappé au dôme de fer.

La stratégie des frappes limitées prédit un accord indirect entre l'Iran et Israël. Téhéran ne veut pas escalader, craignant que son territoire ne soit frappé par une attaque israélienne soutenue par les États-Unis. Les mollahs sont conscients qu'une guerre directe avec Israël signifie une confrontation ouverte avec les Etats-Unis et Israël, mettant en péril le régime des mollahs.

Israël ne veut pas non plus d'une confrontation ouverte ou d'un conflit militaire majeur avec l'Iran. Tel-Aviv fait simplement pression pour améliorer les termes des négociations sur l'influence iranienne en Syrie. Ce qui compte pour Israël, c'est d'obtenir des engagements de la part de la Russie pour sortir les milices iraniennes de la Syrie. Israël est très préoccupé par la proximité géographique du Corps des Gardiens de la Révolution avec Israël, craignant des frappes qui menacent la sécurité des Israéliens.

Le problème est que les frappes de missiles israéliens, malgré leurs limites, produisent des calculs stratégiques incontrôlés. Les attaques tuent des Iraniens, pour la plupart des experts et des conseillers de la garde révolutionnaire iranienne. Ces frappes ont mis le régime des mollahs dans un test très difficile. L'Iran est en face de ses faux slogans idéologiques qui ont été échangés depuis 1979. Téhéran se rapproche géographiquement de Tel-Aviv. Les partisans du régime des mollahs en Iran appellent à faire disparaître Israël.

Ces calculs sont une énorme pression sur les mollahs, surtout à la lumière de l'échec des politiques économiques. Les politiques économiques iraniennes ont drainé l'argent du peuple iranien et n'ont abouti qu'à des pertes et de fausses victoires en Irak, en Syrie et au Yémen. L'économie iranienne est gravement affectée par le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire et les sanctions internationales contre l'Iran.

Israël, pour sa part, ne peut pas supporter la présence des milices des Gardes de la Révolution en Syrie et ne le permettra jamais à tout prix. Le gouvernement Netanyahou est prêt à mener une guerre à grande échelle contre l'Iran au lieu d'accepter de vivre sous la merci des frappes syriennes basées sur les mollahs. Tel Aviv ne sera pas d'accord que le général Qasem Soleimani marche près des hauteurs du Golan et prépare le Hezbollah libanais à attaquer Israël.

Les expériences historiques nous disent qu'Israël ne peut pas vivre sous la merci de la peur et de l'anxiété. Tel-Aviv a toujours déclenché des guerres et déplacé des conflits sur des terres étrangères, empêchant son peuple d'être en danger. Israël est situé dans une profondeur stratégique étroite qui peut facilement être touchée par des roquettes. Le conflit limité est susceptible de continuer. Il y a une forte probabilité de transformer ce conflit en une confrontation militaire plus large et plus étendue dans certaines conditions. Par exemple, toute attaque laissant des victimes humaines massives déclencherait une confrontation directe inévitable.

Il y a aussi une possibilité de mettre en œuvre une stratégie d'attrition de l'Iran en Syrie afin que le territoire syrien devienne un nouveau Vietnam pour Téhéran. La Syrie sera ainsi transformée en un bourbier dans lequel le régime des mollahs se noie. Mais les mollahs doivent être expulsés ou forcés de se retirer de Syrie. La présence de l'Iran en Syrie est composée de ressources financières, de conseillers, d'experts militaires et d'équipements. Les mollahs comptent sur les combattants chiites venus d'Afghanistan et d'autres pays. Il n'y aura pas de pression efficace sur les mollahs, mais plus de victimes seront parmi le peuple syrien.

Il y a quelques jours, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, a déclaré que la guerre des authentiques a commencé après la défaite des agents. Il pourrait se considérer comme une partie authentique pour agir au nom de l'Iran dans sa guerre contre Israël. La période à venir est pleine de surprises. La Syrie sera le point de départ pour redessiner le nouveau Moyen-Orient.