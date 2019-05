Le Congress veut sa guerre !

Les membres du congrès américain que ce soit les démocrates et les républicains veulent que la Russie soit inscrite sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme ; rien que ça ! Et pour être certain que nous-nous dirigeons vers l’Armageddon, « devant une session conjointe du Congrès, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné l'importance de l'alliance militaire entre l'Europe et les États-Unis et la nécessité de tenir tête à la Russie. » [i] Comme en 1914, faire jouer le jeux des alliances et cette fois ci par le biais de l’OTAN, organisation totalement fabriquée par les U.S, et dont Sarkozy nous a replongé en 2010. En plus, « Trump s’est retiré de l’accord nucléaire avec l’Iran, a imposé une série de sanctions de plus en plus dures et a déclaré qu’une partie de l’armée iranienne constitue une organisation terroriste étrangère et donc susceptible d’être attaquée par les forces américaines à tout moment. » [ii] « Le Vice-président Mike Pence a déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies que la Maison-Blanche démettrait le président vénézuélien Nicolás Maduro, si possible par la diplomatie et les sanctions, mais que « toutes les options étaient sur la table. » [iii] Si en plus, on prend en compte les tensions avec la chine, le micmac de Syrie et bien d’autres champs d’actions moins visibles, le président Trump, mais surtout le Congress, car c’est lui qui décidera en dernier recours...Rien à voir avec le système féodal français et son président/roi, élu avec seulement 1 tiers des votants inscrits et qui envoie selon son bon vouloir des troupes en terres étrangères.

« Alors que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ne cherche pas une nouvelle guerre froide avec Moscou, le chef de l’alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’il importait de ne pas être naïf au sujet des intentions du Kremlin. Proposant une longue liste d'actions russes menaçant les alliés de l'OTAN, y compris l'annexion de la Crimée, l'utilisation d'un agent neurotoxique en Grande-Bretagne et l'ingérence de Moscou dans des élections démocratiques, M. Stoltenberg a cité « un schéma de comportement russe » qui appelle l'Alliance à : être plus unis que jamais dans sa réponse. » [iv] Regardons point par point :

- annexion de la Crimée : mars 2014, referendum qui donne majoritaire le rattachement à la Russie.

- Utilisation d'un agent neurotoxique en Grande-Bretagne : cette histoire s’est terminée en eau de boudin et a disparue des écrans tellement c’était grotesque.

- l'ingérence de Moscou dans des élections démocratiques : une histoire totalement fabriquée par les medias à la dévotion de la maison blanche.

- les gaz toxiques de Syrie : encore un bidonnage venant des anglais, des français pour faire croire que des populations civiles étaient exterminées à coups de gaz sarin.

- et pour la gross rigolade, récemment selon des gens biens informés, il paraitrait qu’une baleine blanche retrouvée en Norvège pourrait avoir été entraînée par l'armée russe, « L'animal, découvert par des pêcheurs dans un village du nord de la Norvège, portait un harnais sur lequel était écrit "équipement de Saint-Pétersbourg". Il a tenté d'attaquer les bateaux, détachant des cordes sur leurs côtés. » [v] ... plus c’est gros (comme une baleine) plus ça passe !

Congress et contre pouvoirs

Il faut dire que les membres du Congress mènent la vie dure à D.Trump : veto sur l’implication du conflit Arabie saoudite et Yémen, bataille contre le mur de séparation à la frontière mexicaine, mais en ce qui concerne la Russie...C’est haro sur le baudet.

Qu’elles sont les visées de Washington qui depuis très longtemps cherche des poux dans sur le crane de l’ours ? Est-ce Poutine qui les fait flipper ? Toujours est il que ces congressmen veulent en découdre...Et comme nous les européens sommes entre les deux, et bien nous seront aux premières loges pour nous prendre les bombes sur la tête, ce qui arrangera les affaires des américains, car la guerre est un business florissant, ça supprime le chomage, ça éteint la contestation sociale, ça fait rentrer dans le rang les opposants ou sinon c’est le peloton d’exécution pour trahison, entente avec l’ennemie ou désertion.

Selon un sénateur : « la Russie de Poutine est un régime hors-la-loi déterminé à miner le droit international et à détruire l’ordre mondial progressiste mené par les Etats-Unis. » Ou un autre : « l’immobilisme délibéré du président Trump devant l’agression du Kremlin a porté le Congrès au point d’ébullition. »

- « l'ordre mondial progressiste » - « l’immobilisme délibéré du président » [i] Il n’est pas très difficile de voir que ces hommes et femmes tout au sommet ont carrément pété une case et son hors sol, car, comment en deux phrases venant de politiciens chevronnée dire pareilles bêtises et les assumer ? C'est là que nous pouvons comprendre de nos "démocraties" parlementaires sont à bout de souffle et qu'il serait temps de penser à des assemblées citoyennes, tirées au sort et en place pas plus de trois ans, non-renouvelables. Ou sinon : le Congress sans jamais dévier, car trop d’intérêts cachés en jeu, inexorablement va nous emporter tous dans un vent Apocalypse où très peu survivront.

Nous ne sommes plus au temps pas si lointain où chacun dans son coin faisait sa tambouille, mais dans un système globalisé, où les décisions et les conflits sont globaux et les dégâts collatéraux.