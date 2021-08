Le Conseil Constitutionnel a failli. Peuple, lève-toi !

Cette fois, il en est fini de la fausse démocratie, des artificialités et des ripolinages institutionnels, de la mascarade qui est servie au peuple de France par ses assemblées, ses gouvernements, ses conseils, ses tribus de ronds de cuir chèrement payées pour bafouer les droits des citoyens. En effet, le Conseil constitutionnel, si tant est qu’il mérite cet adjectif, a bafoué à son tour la Constitution et jeté aux Français un énième et insupportable crachat. Supprimant de-ci de-là une virgule ou un point, il a adoubé (voilà un beau terme d’Ancien régime) le projet de loi Sanitaire que l’on pourrait plutôt qualifier de jour 1 du nouveau régime autoritaire français. Dès le 9 aout, des millions de Français devront soit se faire vacciner contre leur gré et contre les fondements de l’éthique médicale ou subir tous les deux jours un test PCR à la répétitivité dangereuse pour simplement vivre dans leur pays. Voilà qui est inique et lamentable. L’accès aux soins, à la culture, la liberté de se déplacer, celle d’accéder aux lieux de vie sociale, tout cela est balayé par un pouvoir autoritaire et des institutions vérolées qui ne sont plus les garde-fous des libertés et des valeurs de ce pays.

Mais baste ! Puisque les institutions sont corrompues, c’est à présent au peuple de rappeler qu’à la fin le pouvoir est à lui seul et non aux mains de serviteurs qui pensent pouvoir se l’accaparer. À présent, que les grèves, que les manifestations, que l’engagement de tous pour créer des réseaux de résistance au pass et à la vaccination s’organisent. Désormais, des millions de Français n’ont plus rien à perdre mais tout à gagner, car on leur a pris leurs droits fondamentaux, droits qu’il ne tient qu’à eux de récupérer. Il n’est plus temps de tergiverser, de discuter, d’écouter. Ils ont trop enfumé le peuple et ils continueront de l’enfumer sans honte et sans vergogne. Il est temps de prendre son destin en main, et s’il le faut, vivre en parallèle de cette société dans celle que l’on se sera bâtie. Déjà des restaurateurs le répètent : pas de pass chez eux. Déjà des hôpitaux entrent en grèves illimitées, des syndicats SNCF réaffirment qu’ils ne contrôleront pas le pass dans les transports. Partout où le pass s’applique, la fréquentation est en chute libre. C’est là un levier puissant. Le pouvoir veut le boxon, il convient de lui servir, et le boxon économique et la désobéissance civile restent de loin les plus puissants outils. Montrons que nous ferons avec ou sans eux, mais que tous ont bien plus à perdre de vouloir faire sans nous ! Construisons nos réseaux, allions-nous. Ils veulent licencier les non-vaccinés ? Alors patrons de tous horizons, tendez la main à ces travailleurs virés pour leurs idées. Ils veulent nous priver de loisir et de convivialité ? Organisons nos évènements sur des terrains privés s’il le faut. Ils veulent nous empêcher de circuler librement ? Faisons vivre le covoiturage. Partout où ils veulent nous mettre à terre, levons la tête ensemble en rappelant qu’aucun pouvoir ne crache impunément sur le peuple ! Rendons leur pass de la honte inefficace, inopérant et réduisons-le à un misérable artifice en le contournant par tous les moyens à notre disposition.

Allez dans les restaurants, voyez si l’on vous demande le pass, et si on vous le demande, dites bien au patron que vous vous souviendrez de lui dans un mois, dans un an, dans dix ans, et que cet établissement ne sera plus pour vous qu’un lieu infréquentable. Que cela soit partout, que chaque patron, chaque institution qui voudra se montrer zélé à appliquer ce pass sache qu’on ne les oubliera pas et qu’ils pâtiront, bien au-delà de 2021 et des aides de l’État, du boycott et du rejet. Pas un centime ne doit revenir aux zélés d’un pouvoir inique et d’un État décadent. Ils en sont même rendus à acheter des machines pour contrôler les pass, à engager des retraités bénévoles, tous les rouages d’un mal durable sont en train de s’assembler. Soyons plus que des cailloux dans la machinerie, bloquons-là et faisons là imploser.

Comme je le dis souvent, si la France cherche à sortir de la crise (si tant est qu’elle existe encore) en devenant une dictature, alors elle ne mérite pas de sortir de la crise. Maintenant, la covid n’est plus le problème, le virus à combattre est bien plus insidieux, bien plus dangereux et beaucoup plus pérenne. L’hydre grossit, ses têtes poussent, multiples, ne lui laissons pas le temps de devenir une incurable menace pour nos droits, nos libertés, pour notre statut de citoyen français. Pourfendons-la par tous les moyens en notre possession. Si le cœur et la volonté sont là, n’ayons pas peur, la victoire suivra même si elle doit être semée d’obstacles. Un 5 aout 1789, une certaine France abolissait le servage. Nous ne laisserons pas un 5 aout 2021 des millions de Français devenir des sous-citoyens dans leurs pays avec moins de droits qu’un chien, moins de valeur qu’un terroriste !

La lutte pour la Liberté ne fait que commencer !

Alexandre Page, écrivain, paria en son propre pays.