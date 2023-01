Le Conseil d’Oxford va tester un verrouillage climatique à partir de 2024 !

Les grandes institutions universitaires britanniques telles que Oxford et Cambridge, ainsi que les grandes universités américaines, telles Harvard, Columbia, Yale, Princeton et le M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), pour ne citer que celles-là, sont toutes noyautées par les globalistes depuis le début du XXème siècle, au bas mot.

Aussi, dès 1912, « La pénétration des universités d’Oxford et de Cambridge était telle qu’il n’est pas trop osé d’avancer que M. Clifford Allen (président de l’Independant Labour Party) de la section de la « Fabian Society » de Cambridge, était en mesure de mettre sur pied la Fédération des universités socialistes » (A.N. Field Nelson, Socialism Unmasked, p.14). Rappelons que le nom « FABIAN » choisi pour cette organisation provient du nom du général romain Quitus FABIUS Maximus. C’est lui qui, au IIIème siècle avant notre ère, vint en Gaule et tailla en pièces les tribus confédérées d’Arvernie qui luttaient pour l’indépendance gauloise et contre l’invasion romaine. Ce nom est aussi une indication précieuse sur la méthode ou la tactique adoptée par cette nouvelle « Organisation » : à l’instar du général romain, qui avait comme surnom « Cunctator » (le Temporisateur) dans sa lutte contre Hannibal, les « Fabiens » se déclarent partisans de la tactique d’étude et d’attente afin de frapper fort au moment choisi. Aussi, pour les hommes de la « Fabian Society », la réorganisation de la société sur des bases socialistes devait s’établir selon le même modèle : une pénétration lente, patiente et discrète, d’en haut, à travers la fondation d’écoles et d’universités qui forgeraient les futurs cadres des États, des administrations publiques et privées, des industries, en un mot les technocrates.

Les globalistes ont toujours accordé une importance fondamentale quant au rôle de l’instruction, capable d’agir d’abord sur les individus en formation puis, grâce aux idées communes « imprimées » dans ceux-ci, sur la nation tout entière.

La logique des principes transmis par l’école, c’est-à-dire ce conditionnement exercé par les idées communes, se traduisant ensuite en tendances, réflexes et actions de la collectivité tout entière, qui seront toujours plus consolidés et surtout prévisibles.

NB : Il est avéré que la température, plus élevée dans les temps anciens, s’abaisse graduellement ; le mensonge du « réchauffement climatique » est destiné, EN PARTIE, à faire croire que les « élites » et leurs scientifiques dits « sérieux » peuvent apporter tous les progrès, même ceux du climat.

