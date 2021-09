Le contrat des sous-marins français était menacé depuis des années

@Docteur Faustroll

Heureusement que Hollandouille et Micronimbus n’ont pas accordé l’asile à Snowden et Assange car je suis sur qu’ils se seraient reniés peu de temps après et les auraient extradés.

Pour les sous-marins, on n’a pas entendu le petit Jupiter. Mais il me semble qu’il est plus fort en anal qu’en oral ?