Le matin du 15 avril, les forces armées russes ont empêché une tentative du régime nationaliste de Kiev de détruire la centrale hydroélectrique Kakhovskaya.



Cette installation d’importance vitale assure la régulation du débit du fleuve Dniepr, l’alimentation électrique de la région de Kherson, ainsi que l’approvisionnement en eau des régions agricoles du sud de l’Ukraine et des régions du nord de la Crimée.

Vers 7 heures du matin, heure de Moscou, une division de la 19e brigade de missiles distincte ukrainienne a attaqué la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya avec deux missiles tactiques Totchka-U.

La destruction du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya par un coup devait entraîner un déversement incontrôlé de l’eau du Dniepr et provoquer l’inondation de nombreuses localités de la région de Kherson, la population avec, afin d’entraver les actions du Forces armées russes.

Les deux missiles ont été abattus en l’air par les systèmes de défense aérienne russes. Des fragments de l’un d’eux sont tombés sur le village de Novaya Kakhovka, région de Kherson. Les bâtiments des jardins d’enfants et les maisons ont été endommagés.

Une femme et un enfant ont été blessés. Ils ont reçu sur place les premiers soins de la part des militaires russes et ont été transportés à l’hôpital.

Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent une opération militaire spéciale en Ukraine.

Au cours de la journée, 10 cibles ennemies ont été touchées par des missiles lancés par air de haute précision.

Parmi eux ont été détruits :

dans les localités de Barvenkovo, Kramatorsk et Lisitchansk, trois zones de concentration d’unités des 81e et 93e brigades mécanisées distinctes de troupes ukrainiennes ;

dans les localités de Povstanskoye dans la région d’Odessa et de Novoyelizavetovka, deux lieux de concentration d’équipements et d’armes militaires ukrainiens ;

dans les zones des localités de Paroutino et Nikolaev, des entrepôts de roquettes et d’armes d’artillerie ;

à Yassenovoe et Sribnoye, les points de déploiement des formations nationalistes.



Les troupes de roquettes et l’artillerie ont touché 217 installations militaires de l’Ukraine, dont 15 postes de commandement des troupes ukrainiennes, ainsi que 201 points forts et zones de concentration de la main-d’œuvre ennemie.

Des avions opérationnels et tactiques ont détruit six installations militaires ukrainiennes au cours de la journée. Parmi eux : une batterie d’artillerie, deux installations de systèmes de lance-roquettes multiples, deux dépôts de roquettes et d’armes d’artillerie et trois zones de concentration de personnel et de matériel militaire ukrainien.

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un véhicule aérien sans pilote ukrainien Tu-143 « Reiss » près de la localité d’Oktyabrsky.

Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, ont été détruits : 132 avions, 105 hélicoptères, 245 systèmes de missiles anti-aériens, 457 véhicules aériens sans pilote, 2224 chars et autres véhicules blindés de combat, 251 lance-roquettes multiples, 971 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 2123 unités de véhicules militaires spéciaux.