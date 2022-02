Le convoi de la liberté à Paris pour dire non au laissez-passer vaccinal. La prophétie de Nostradamus se réalisera-t-elle ?

Lorsque, dans le cours des affaires humaines, il devient nécessaire pour un peuple de rompre les liens politiques qui l'unissent à un autre et d'exiger cette place séparée et équitable parmi les puissances de la terre auxquelles les lois de la nature et le Dieu de nature, un respect commode pour les opinions de l'humanité l'oblige à déclarer quelles sont les causes qui le forcent à se séparer. Nous considérons en elles-mêmes comme très évidentes les vérités suivantes : que tous les hommes ont été créés égaux ; que le créateur les a investis de certains droits inaliénables ; que parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur ; que pour garantir ces droits des gouvernements ont été institués parmi les hommes, qui retirent leurs pouvoirs au consentement des gouvernés ; que lorsqu'une forme quelconque de gouvernement est préjudiciable à ces justes fins, le peuple a le droit de l'abolir ou de la changer, en instituant un nouveau gouvernement et en lui donnant pour fondement ces principes et cet ordre de pouvoirs auxquels le peuple lui-même semble plus apte à pourvoir à leur propre sécurité et à leur bonheur [...] Mais lorsqu'une longue série d'abus et d'usurpations [...] met en lumière le projet de réduire un peuple à l'assujettissement d'un despotisme absolu, il a le droit et le devoir de renverser un tel gouvernement et de fournir de nouvelles garanties pour leur sécurité future. (Incipit de la Constitution des États-Unis d'Amérique)

Hier après-midi, 11 février 2022, la police a érigé des barricades sur les Champs Elysées, en vue de l'arrivée du convoi de liberté des camionneurs français (#FreedomConvoy), qui, à l'instar de ce qui s'est passé au Canada, protestent contre l'adoption du pass vaccinal et les obligations qui y sont liées.

Au moment où nous écrivons cet article, aujourd'hui 12 février, il y a déjà un mouvement de protestation sur les Champs Elysées, les Parisiens réclamant "Liberté !" à haute voix, contre les mesures absurdes adoptées par le roi Macron, de plus en plus en difficulté, car force est de constater que déployer l'armée pour défendre la ville est un signe clair de la faiblesse de sa monarchie.

Les camionneurs pourront-ils forcer le blocus et gagner Paris ?

La prophétie de Nostradamus, selon laquelle Paris sera assiégée en 2022, se réalisera-t-elle ?

L'écrivain et astrologue du XVIe siècle écrit en effet :

« Autour de la grande Cité / L'aura des soldats logés par les champs et les villes ».

A propos de ce qui se passe en France et dans le monde, le journaliste italien Luca Cellini, sur son profil facebook, écrit :

"Des choses incroyables se passent dans le monde, des événements qui, quelle que soit la façon dont on le pense ou le résultat, auront toujours une signification historique.

Tout cela dans un silence fantomatique, semble-t-il au temps du rideau de fer, du côté du bloc soviétique, dans les derniers jours avant la chute, alors que dans tous les pays du pacte de Varsovie tout n'était qu'une succession d'événements incroyables et d'une grande importance historique, mais la censure interne n'a pas permis la diffusion de la nouvelle à la majorité de la population des pays de l'Est, et la nouvelle a alors circulé de bouche à bouche, de personne à personne, de connaissance à connaissance, ou d'un ami ou d'un membre de la famille qui se trouvait physiquement dans un autre pays où se déroulaient certains événements. (...)

Nous sommes à l'Ouest, mais aujourd'hui, février 2022, c'est comme être à l'Est derrière le rideau de fer entre la fin des années 80 et le tout début des années 90.

Tout coule mais plus rien ne coule vraiment, plusieurs l'ont bien perçu, d'autres le sentent, en ont conscience mais font comme si de rien n'était, d'autres encore continuent sans se décourager, ils ne veulent rien entendre, ils sont comme apeurés, désorientés, le voile est un fait subtil, il n'arrive plus à cacher ce qui se passe bien, et pour beaucoup c'est comme s'ils avaient peur de tourner leur regard en direction des faits qui se passent partout dans le monde, juste derrière ce voile, puis ils s'arrêtent à nouveau avec leur regard sur cette surface mince que d'une manière complètement altérée, les médias, l'information interne et les médias sociaux, tentent de présenter comme réelle, mais maintenant ce n'est qu'un mince voile, de plus en plus mince et même involontairement nous commençons pour apercevoir au-delà du voile, vous pouvez maintenant entendre clairement les sons de l'agitation, de l'agitation, et de ce qui se passe derrière ce mince voile, et qui s'amincit à chaque nouveau jour qui passe.

Si vous baissez l'oreille, si seulement vous avez ne serait-ce qu'un bref moment de silence, juste derrière nos activités quotidiennes, vous pouvez clairement percevoir une condition suspendue, irréelle, comme quelque chose qui grince et peut se précipiter à tout moment".

Certes, dans l'histoire des démocraties occidentales, quelque chose d'incroyable s'est produit : les cinémas, les théâtres, les bibliothèques et les musées ont été interdits aux personnes non vaccinées. Avant les "no-vax" étaient pointés du doigt comme des troglodytes, des ignorants, des fauteurs de troubles. Au contraire, les études les plus récentes ont confirmé qu'il s'agit en revanche de personnes ayant un niveau d'éducation moyen-élevé et disposant de bons revenus. Dès lors, leur enlever leur culture équivaut à vouloir priver une partie de la société de l'esprit critique, afin d'éviter que les décisions du régime ne soient remises en cause. Comme dans les pires régimes talibans.