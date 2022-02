Le Convoi de la liberté poursuit sa marche au Canada

Samedi 29 janvier, des dizaines de milliers de camions du Convoi de la liberté (Freedom Convoy) sont arrivés dans la capitale canadienne Ottawa. Il s'agit d'un défilé de masse de routiers pour protester contre la politique de vaccination obligatoire.

Le 15 janvier est entré en vigueur le décret du gouvernement exigeant un passeport vaccinal pour traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est ce qui a provoqué une importante manifestation des routiers des quatre coins de l'immense pays qui se sont dirigés vers Ottawa.

Initialement, un convoi de 500 camions s'est dirigé vers la capitale depuis Vancouver (province de Colombie-Britannique), mais à l'approche de la capitale ce convoi s'étendant sur 70 km comptait, selon The Toronto Sun, près de 50.000 poids-lourds. L'immense convoi a été rejoint par des camionneurs américains.

La manifestation des routiers a été soutenue par la population. Au 31 janvier, la plateforme GoFundMe avait réuni pour les manifestants plus de 9 millions de dollars canadiens pour soutenir les participants au convoi. "Des centaines de Canadiens se sont rassemblés le long de la route Transcanadienne 20 pour soutenir le convoi de 45 milles de 50.000 camionneurs qui se dirigent à Ottawa pour protester contre le mandat gouvernemental pour vacciner les chauffeurs contre le coronavirus", a écrit le quotidien britannique Daily Mail. Sur le chemin, les routiers étaient non seulement salués, mais également nourris.

Le 26 janvier, le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré au sujet du convoi de la liberté : "Cette minorité marginale qui se dirige à Ottawa partage des vues inacceptables et ne représente pas les vues [de la majorité] des Canadiens." M. Trudeau a également critiqué les députés du Parti conservateur d'opposition qui avaient soutenu les routiers manifestant contre les restrictions de coronavirus. Et le 29 janvier, quand l'immense convoi s'est approché de la capitale, M. Trudeau et sa famille ont été escortés vers un lieu secret, dont l'emplacement n'a pas été dévoilé par le bureau du premier ministre.

Le défilé des camions canadiens a été soutenu par Elon Musk et Donald Trump. Le 45e président des États-Unis a déclaré lors d'un rassemblement de ses partisans au Texas qu'il était entièrement du côté des camionneurs canadiens. M. Trump a remercié les participants au Convoi de la liberté pour ce qu'ils ont fait "pour défendre la liberté de l'Amérique" et a ajouté : "Nous voulons que les grands camionneurs canadiens sachent que nous sommes avec eux tout le long du chemin… Nous avons besoin de ce genre de choses davantage ici, aux États-Unis."

Dans la soirée du lundi 31 janvier, le centre d'Ottawa était bloqué par des camions et des voitures. De nombreuses personnes ont rejoint à pied le convoi des routiers et les saluaient avec des drapeaux sur des ponts et des estacades.

À l'heure actuelle, les camionneurs bloquent non seulement la capitale, mais également les banlieues d'Ottawa. Ils ont bloqué le passage frontalier de Coutts à l'ouest du Canada et au nord de la ville de Sweet Grass (État du Montana, États-Unis), en bloquant la route 15 qui est l'artère commerciale principale pour effectuer des livraisons entre les États-Unis et le Canada.

Les chauffeurs de camion américains ont l'intention de suivre l'exemple de leurs collègues canadiens. Ils ont commencé à former ce qu'on appelle le Convoy to Save America (Convoi pour sauver l'Amérique) en exigeant de lever les restrictions de coronavirus.

"Les camionneurs et les citoyens américains sont solidaires avec les Canadiens contre toutes les restrictions. Les Américains ont besoin d'atteindre au plus vite notre frontière au nord pour soutenir le convoi canadien, notamment à la frontière de Detroit et de Buffalo / Niagara. Dès que les Canadiens réussiront, nous enverrons le convoi à Washington… Toutes les restrictions américaines et canadiennes doivent être levées ! Nous devons nous opposer résolument à ces crimes contre l'humanité pour mettre un terme aux restrictions sur tout le continent et dans le monde entier", écrit le site des camionneurs américains.

Les routiers ont l'intention de protester jusqu'au bout en faisant annuler les passeports vaccinaux. Le sort des participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 les attendrait en cas de retraite. Des affaires pénales sont déjà ouvertes contre les participants au Convoi de la liberté.

Alexandre Lemoine

