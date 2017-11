Le corps triomphant...

Le corps longtemps méprisé, annihilé par des siècles de domination religieuse, devient dans nos sociétés l'objet de toutes sortes de soins et de préoccupations.

Il devient, pour certains, l'essentiel...



L'industrie des cosmétiques connaît un succès grandissant : il suffit d'entrer dans une parfumerie pour découvrir toutes sortes de produits dédiés à la beauté... des crèmes, des élixirs qui promettent un rajeunissement quasi-miraculeux, des produits de maquillage de plus en plus sophistiqués, des masques censés lisser la peau...



Les opérations de chirurgie esthétique se multiplient : on corrige un nez, une mâchoire, on enlève des poches sous les yeux, on supprime ou on essaie de gommer les effets de l'âge par un lifting... En Chine, les jeunes filles se font opérer de plus en plus tôt, afin d'atteindre une perfection idéale.



La mode des tatouages se répand : les corps se transforment, alors, en de véritables oeuvres d'art colorées, les corps deviennent des tableaux aux dessins somptueux, avec des ramages. Les jeunes apprécient aussi les piercings.



Les salles de sport permettent à chacun de sculpter son corps, de gagner des muscles.

C'est le règne du corps triomphant...

Le corps devient un objet de contemplation et d'admiration : on veut montrer un corps parfait, on veut s'imposer par les apparences.



On est, ainsi, passé d'un excès à un autre : autrefois déconsidéré, le corps acquiert désormais une importance démesurée.

Qu'on le cache ou qu'on le montre, il affirme sa présence : la mode permet de le mettre en valeur grâce à des vêtements moulants, des couleurs éclatantes, ou des tons pastels.

Le culte du corps s'impose...

Il est partout : dans les publicités, sur les écrans, dans les magazines.

La publicité met en valeur des corps parfaits, des visages d'ange, des êtres d'exception...

Il convient d'attirer les regards, de plaire par son apparence, de séduire en toutes occasions.

On en oublierait l'essentiel : la personnalité, l'intériorité, l'être.

L'apparence passe au premier plan...



Que penser d'une société qui met le corps sur un piédestal, qui s'attache à magnifier le corps par toutes sortes de moyens et d'artifices ?

Que penser d'un monde où le corps est adulé au détriment de la pensée ?

Nos sociétés de consommation nous poussent, ainsi, à privilégier les apparences.

Le corps ne doit être ni méprisé, ni idolâtré : il convient d'en prendre soin dans une juste mesure...





Photos : Pixabay