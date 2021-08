Le Covid-19 causera-t-il la fin de l’Empire américain ?

Les États-Unis sont confrontés à des conditions de tempête parfaites pour la poursuite sévère de la pandémie de Covid-19. L'impact économique à long terme pourrait accélérer la fin de sa puissance mondiale telle que nous la connaissons.

Par Finian Cunningham

Source : SputnikNews, le 11 août 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

Les infections, les hospitalisations et les décès sont à nouveau en augmentation, comme dans d'autres États capitalistes. Mais les perspectives pour les États-Unis sont particulièrement sombres.

Déjà, les États-Unis ont le titre honteux d'avoir le plus grand nombre de morts au monde du fait du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 et de sa maladie Covid-19. Avec plus de 630 000 décès, cela représente près de 15% du total mondial. Malgré un niveau de vaccination relativement élevé (50% de la population), la maladie semble réapparaître.

Ambulances devant l'hôpital Morton Plant au milieu d'une épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à Clearwater, Floride, le 3 août 2021.

Le problème pour les États-Unis est la domination des impératifs capitalistes sur la politique sociale qui empêche une stratégie de santé publique cohérente et efficace. L'impératif du profit privé est également présent dans les pays européens, mais dans une moindre mesure par rapport aux États-Unis. La Grande-Bretagne est probablement plus proche des États-Unis que tout autre pays européen dans son respect des intérêts capitalistes, et ce n'est pas un hasard si la Grande-Bretagne a la pire mortalité de Covid-19 en Europe, malgré un taux de vaccination élevé.

Le respect des intérêts capitalistes empêche une politique éprouvée de confinement et d'éradication du virus Covid-19. Cette politique est mieux observée dans la pratique en Chine, où le gouvernement met en œuvre des confinements stricts, des restrictions de voyage, des tests généralisés, un traçage rapide des infections, le port de masques en public et une vaccination de masse. Cependant, cette politique est rendue possible parce que le système socialiste chinois fournit les ressources publiques pour permettre de se conformer aux directives sanitaires. La santé publique est la priorité, et non les intérêts commerciaux.

http://www.youtube.com/watch?v=SDao-P57S34

Voir Didier Raoult dénonce la corruption des dirigeants occidentaux par Big Pharma

En revanche, aux États-Unis, le public doit largement supporter les coûts des confinements, du chômage de longue durée et du coût de la vie en général. Avec une dépendance excessive à la seule vaccination, l'administration Biden déclare la fin des confinements, de la distanciation sociale et du port du masque. L'aide gouvernementale aux chômeurs et l'aide au logement aux familles sont supprimées.

Les travailleurs sont forcés de retourner sur les lieux de travail et les écoles sont rouvertes dans le déni total des avis scientifiques épidémiologiques pour maintenir l'isolement. Pourquoi ? En raison de l'impératif pour les entreprises capitalistes de reprendre le profit. Et bien sûr, sans un soutien gouvernemental adéquat aux travailleurs licenciés, des millions de citoyens sont frustrés par la nécessité de reprendre le travail.

Voir Survivre à un monde post-Covid : l’exemple de Cuba après la chute de l’URSS

On peut facilement comprendre les manifestations anti-confinement lorsque les gens ne reçoivent pas de soutien financier pour faire face au confinement. Le problème n'est pas la pratique de la politique de santé publique en soi, c'est la pratique de la politique de santé publique dans une société capitaliste où il y a peu de soutien pour les travailleurs en congé.

Un autre problème distinctif pour les États-Unis – et dans une moindre mesure les États européens – est le niveau excessif de désinformation. Des millions d'Américains pensent qu'il n'y a pas de pandémie. Malgré le nombre de morts et de maladies répandues, il est incroyable que tant de personnes soient convaincues que le phénomène pandémique n'est qu'un canular. Un tel point de vue est particulièrement populaire parmi les partisans de Trump et les Républicains américains qui ont la croyance conspiratrice étrange que ce n'est qu'une ruse géante pour enlever la liberté individuelle, imposer une « grande remise à zéro » (Great Reset) et une « tyrannie libérale fasciste » (quelle confusion !). [Ce n'est pas parce que les gouvernements profitent de la pandémie pour raffermir leur contrôle et restreindre les libertés au-delà des seules exigences sanitaires que la pandémie est un mensonge.]

http://www.youtube.com/watch?v=XLNEFBRyIOw

Voir Snowden : le confinement de masse préfigure une société orwellienne

Ce genre d'illusion de complot non scientifique alimente d'autres convictions irrationnelles qui s'opposent au port de masques faciaux en public ou à l'administration de vaccins. Des experts irresponsables et des commentateurs des médias, en particulier sur les médias de droite de Murdoch, Fox et Sky, promulguent des théories anti-vaccination qui dissuadent de larges pans de la population de se faire vacciner. Certaines des franges les plus folles croient que les vaccins vont nous transformer en zombies comme dans le film d'horreur, I Am Legend, ou tuer les vaccinés en masse. Ensuite, ces mêmes experts parlent du danger d'une « guerre civile du Covid ». Eh bien, ils ont eux-mêmes contribué à créer une atmosphère de confusion, de peur, d'ignorance et de méfiance [les médias dominants, par leur flagornerie honteuse des dirigeants & puissants et leurs falsifications, ainsi que les super-menteurs qui nous gouvernent, sont à nos yeux les principaux responsables de ce déni dangereux].

http://www.dailymotion.com/video/x7t4q3f

Voir La colère de Nasrallah : ‘Si vous ne voulez pas respecter les gestes barrière, isolez-vous complètement !’

Les États-Unis sont fichus. Dans leur société à but lucratif privé, toutes les mesures de base de la gestion de la santé publique sont grevées. En plus de cela, le niveau de désinformation et de mauvaise orientation contrecarre également un plan rationnel pour contenir la pandémie. C'est pourquoi nous assistons à une grave résurgence de la pandémie à travers les États-Unis. En ne parvenant pas à contenir la maladie, les conditions de tempête parfaites aux États-Unis favorisent l'émergence de nouveaux variants plus mortels du Covid-19. La plus grande inquiétude est que les vaccins existants ne seront plus efficaces contre une nouvelle souche plus virulente du virus.

Des millénaires d'histoire attestent que des fléaux mortels ont modifié le cours de l'histoire et ont même anéanti des civilisations.

Voir Le profit avant le peuple : pourquoi la crise économique peut mettre fin à l’empire américain & Les États-Unis sont sur le point de devenir une nation du Tiers-Monde

Pendant la majeure partie du siècle dernier, de nombreux observateurs se sont demandé si les États-Unis et leur puissance impériale mondiale seraient abattus par une guerre avec un rival géopolitique tel que l'Union soviétique ou plus récemment la Russie et la Chine.

Puis est arrivé un danger invisible, un virus, qui se propage aux États-Unis et en Europe d'une manière non prévue. Et la vulnérabilité de l'Occident est entièrement due à ses propres défaillances internes en tant que société capitaliste saturée de désinformation.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.