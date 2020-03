Le Covid-19 comme épreuve du feu et les trois stratégies

Prologue facétieux

Parfois, rêvant depuis un champ de lavande, face à une nuit étoilée de van Gogh, nous méditons sur les fureurs du temps et tel une pythie jüngérienne ou un herméneute jaspérien, nous essayons de voir signes et symboles dans les événements du monde. L’arrivée du virus à Wuhan fut précédée d’une vague d’incendies sans précédent en Australie. Présage, coïncidence, oracle ? Le soleil se lève toujours en Orient, il s’éteint en Occident et le monde perdu a le Nord si bien que les gouvernants tentent de faire Face.

Time are A-changin’ chantait Dylan, puis sont arrivés les 13th floors elevator. Le temps est devenu viral, tel un tsunami de panique, l’avalanche s’est écrasée dans la vallée, prenez l’ascenseur, montez au 13ème étage, branchez le psyché, vous n’êtes pas encore sauvés, l’incendie court dans la vallée et vous croyez halluciner. Les passagers de l’Arche de Noé n’ont emporté avec eux qu’un stock de pâtes et des rouleaux de papier toilette. L’incendie monte à la tête. Le réchauffement psychédélique est arrivé !

Et maintenant du sérieux

1) Introduction. L’épreuve du feu, c’est ce que vient de vivre l’Australie il y a peu ou alors la marche d’un fakir sur un tapis de braises. C’est aussi le surnom d’un scénario en épidémiologie (et infectiologie). Le nom scientifique étant l’immunité collective. Cette dénomination est sans doute plus lisse au vu des risques lorsque l’agent est très virulent (surtout contagieux), ce qui semble être le cas pour le SARS-Cov-2, alias le démon de Mr Xi. L’immunité collective est un processus naturel qui se produit depuis des millénaires, avec des agents plus ou moins pathogènes. En cas de pandémie sévère, l’immunité collective devient l’un des trois scénarii possibles pour affronter le mal (voir conférence du professeur Sansonetti au Collège de France). Le choix entre ces trois scénarii suppose l’existence d’une machine sanitaire très performante. Au XIVe siècle, il n’y avait pas le choix, l’Europe a subi l’épreuve du feu avec la peste noire. Au XXe siècle, la grippe espagnole de 1918 fut une épreuve du feu et l’Europe s’en est sortie, ce qui ne l’a pas empêché d’affronter une autre épreuve du feu en 1939 mais pas le même feu. Puis en 1957, la grippe asiatique est arrivée, mettant en difficulté nombre de systèmes de santé, notamment celui du Royaume-Uni. L’affaire fut grave, surtout pour le personnel de santé et l’affaire fut vite classée. Cette fois, nous y sommes à nouveau. Si ce scénario s’appelle épreuve du feu, c’est parce qu’il présente un risque disruptif, celui de la saturation du système de soin accompagné d’un nombre de mort conséquent en peu de temps. Ce qui le rend pratiquement inacceptable à notre époque du risque zéro. Et contrairement à ce que l’opinion pourrait penser, le scénario de l’immunité collective a été envisagé par quelques Etats. Le fait qu’ils aient une culture protestante n’y est pas étranger.

« Partout en Europe, le mot d’ordre est le confinement général ou partiel jusqu’à ce que la maladie recule significativement. Seuls quelques États, dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, ont opté pour une autre stratégie, souscrivant à la théorie de l’immunisation collective avec des mesures peu restrictives. Londres est cependant en train de changer de braquet, avec l’augmentation significative du nombre de décès en très peu de temps (69 à ce jour). Le conseiller scientifique de l’exécutif britannique, Sir Patrick Vallance, a dit redouter au moins 20.000 morts, tandis que le ministre de la Santé a fait volte-face ce week-end, estimant que l’immunisation collective ne faisait pas partie de la stratégie gouvernementale. » (Le Soir, 17/03/20)

2) Les trois options . Deux des trois options reposent sur un Etat solide pour contrôler les populations. Le résultat dépend ensuite de l’efficacité du système de santé. La plupart des pays avancés ont un système en bon ordre de marche, avec des disparités. Pour faire face à ce genre de situation, la France aurait été classée en 17ème position en termes de places en réanimation mais elle devance l’Italie. En résumé les trois options.

(i) Contrôle massif . Seule la Chine a appliqué cette option et sans doute la Corée du Nord. Tout est contrôlé, surveillé, chaque individu est tracé, enregistré, mis sous cloche, détecté, et pour les récalcitrants, la police veille et vient les chercher. On ne sait pas où ont fini ces gens emmenés de force. L’avantage de cette méthode est de contenir l’épidémie. L’inconvénient c’est que le nombre d’immunisés étant trop faible, le virus risque de rester un bon moment et même de revenir en produisant des affections. Cette option suppose de continuer l’expérience, de conserver un contrôle permanent. Tant qu’il n’y a pas de protection vaccinale ou de traitement, le virus causera les mêmes ennuis cliniques et infectera chaque individu réceptif sur son passage. Les Chinois sont passés de la phase du contrôle massif à une phase assouplie mais du même type. Le contrôle lâche progressivement du lest sans pour autant disparaître et c’est dans la logique mécaniste chinoise (ce qui montre que la Chine a accompli le destin cybernétique de la métaphysique occidentale). Le contrôle risque de devenir la règle. Le pouvoir central s’est renforcé à l’occasion de cette crise. Le contrôle massif est impensable en Europe, d’abord parce que nous n’en avons pas les moyens et que cette option est incompatible avec notre culture. Espérons que nous n’allons pas céder après cet épisode. La Chine ne représente pas la renaissance de la civilisation moderne occidentale, elle en est le crépuscule !

(ii) Distanciation sociale . Cette méthode a été choisie par l’Italie, l’Espagne, la France et elle gagne l’Europe, sans oublier les Etats-Unis qui vont avoir quelque souci, l’Américain ayant en tête l’épreuve du feu mais pas forcément celui que l’on croit. Les ventes d’armes à feu ont explosé. La « distanciation sociale » se décline en chez nous en trois stades, le dernier venant d’être atteint, codifié et bientôt suivi de l’Etat d’urgence (Ce qui nous rapproche un peu du cas précédent mais pas trop. Le bleu est une couleur qui tire sur le rouge mais pas trop a dit Desproges. La France est un pays qui tire sur la Chine mais pas trop).

L’intérêt de cette option, c’est qu’elle permet au système de santé de ne pas être saturé, et s’il est saturé, de l’être moins que si l’on ne faisait rien. Elle permet aussi de limiter pour chacun les opportunités pour attraper le virus. Le principe est simple, ralentir la progression du virus par tous les moyens possibles et dieu sait s’il y en dans le pays qui a des idées mais pas de pétrole. L’inconvénient, c’est que le confinement risque de durer longtemps, que le virus n’aura pas disparu, et qu’une forme de distanciation perdure sur une longue durée. Cette épreuve sera aussi un révélateur social. Retrouver la confiance générale n’est pas assuré mais sans doute, les solidarités en friche vont refaire surface, ce qui n’exclut pas quelques règlements de comptes. Les liens sociaux sont restés puissants dans la plupart des pays malgré l’individualisme contemporain. La distanciation sociale permet un dosage. Les paramètres peuvent être ajustés, durée et forme de la distanciation, plus ou moins coercitive. L’Angleterre vient de décréter la fermeture des lieux de loisirs, avec une semaine de décalage par rapport à nous. Passera-t-elle au stade de confinement ? Oui, c’est décidé. Le système hospitalier britannique n’est guère meilleur que le nôtre et le pays commence à subir la vague inquiète.

(iii) Epreuve du feu . Quand on dispose d’instruments, on peut choisir lequel utiliser. En matière de conflit c’est pareil. Et pour cette pandémie, ce troisième choix n’est plus à l’ordre du jour. Rappelons le principe de l’immunité collective (du feu) qui est de laisser le virus circuler, de mettre aux abris les personnes à risque et d’être sur le pont pour soigner les cas graves. C’est certainement la meilleure des stratégies pour le long terme, mais elle présente trop de risques sur le court terme car il y a des incertitudes et que plus aucun système de santé n’est préparé pour affronter l’incendie. Ni l’opinion pour accepter les conséquences. Cette stratégie demande du courage et une disposition stoïque ou religieuse face au tragique. De plus, si l’on affronte le feu, cela suppose que le feu soit d’une intensité « jouable ». Il se dit que le feu du Covid-19 est très puissant. Et on ne sait pas sur quelle échelle, la grippe de 1957 en version accélérée ou la grippe espagnole de 1918 ?

3) L’épidémie en cours. Il est probable que nombre de pays n’auront pas trop le choix et devront se préparer à subir l’épreuve du feu car leur système de soin n’est pas à la hauteur. On pense au pays africains mais il ne faut pas oublier l’Inde, avec une population équivalente à la Chine et des villes « monstrueuses » avec une densité de population conséquente et une grande promiscuité. Ayons une pensée pour ces gens. L’Iran n’est pas mieux loti et subit l’épreuve du feu, plus spécialement les zones fortement urbanisées. En fait, les trois facteurs favorisant l’incendie épidémique, ce sont les zones urbaines, les foyers de contamination (Mulhouse par exemple) et les énigmatiques supercontaminateurs ; autrement dit la forêt, le foyer et l’allumette.

Pour nous Européens, l’épreuve du feu n’est plus à l’ordre du jour. Elle l’aurait été il y a 80 ans. Churchill et De Gaulle l’auraient certainement examinée et sans doute donné leur aval. Les époques ont changé et le risque de pertes humaines n’entre plus dans la stratégie de combat. En plus, on ne connaît pas l’ennemi. Si l’épreuve du feu sera subie alors que les autorités tentent par tous les moyens de contrôler l’incendie. C’est ce qui se passe depuis quelques semaines en Lombardie et en Emilie-Romagne. Dans le Grand Est et bientôt Paris, puis Londres et ailleurs. Les autorités ne cherchent pas l’immunité collective mais la maîtrise de l’incendie épidémique. Une course avec le temps. Au final, la stratégie de la distanciation sociale devrait aboutir à une immunité collective restreinte ce qui est un avantage pour la suite de l’épidémie avec le risque d’une seconde vague d’intensité inférieure ou alors une anticipation par les autorités avec le maintien d’une distanciation sans oublier le scénario du yoyo alternant confinement et déconfinement. En ce cas, la distanciation modérée devrait durer des mois voire des ans pour absorber la cinétique virale. Imaginez les cafés, cinémas, salles de concert, événements sportifs, supprimés pendant six mois. Il va falloir prendre les bonnes décisions. Et pour cela évaluer le coût social et économique des mesures, le risque sanitaire et donc bien cerner le Covid-19

Je pense que l’Etat a fait le choix raisonnable pour l’instant. Fallait-il reculer au maximum le stade 3 et le confinement ? D’aucuns pensent qu’il fallait confiner il y a un mois. C’est une question de dosage. Au final il y aura plus de décès (de personnes fragiles en majorité) et plus d’immunité collective. La pénurie de masque est un scandale d’Etat mais il faut faire avec. Une enquête parlementaire fera certainement le point. Cette pénurie crée bien plus de problèmes que quelques promeneurs se baladant sur une plage. Le nombre de lits montre aussi que les gouvernements précédents ont joué avec feu en n’anticipant pas. En Allemagne, 25000 lits et autant prêts à être mis en place, des respirateurs sans compter, en plus ils ont l’usine pour les produire. L’Allemagne est l’un des rares pays pouvant faire le choix de l’épreuve du feu et encore, on ne sait pas tout de ce virus.

Codon stop. La transcription est achevée

Mutation Orf 8 ; A777G

4) Une quatrième stratégie . J’avoue avoir envisagé de clore ce billet, convaincu qu’il n’y a pas d’autre choix que celui adopté par les autorités. Donc je l’ouvre mais c’est pour le refermer. C’est une séquence ouverte, vous ne saurez pas ce qu’il y avait. Comme du reste dans certaines séquences ouvertes de l’ARN viral. On ne sait pas ce qu’elles représentent mais elles sont répliquées et parfois elles mutent. Le Sars-Cov-2 a déjà muté 7 ou 8 fois sur Orf 8

« Ainsi une étude retraçant le parcours de neuf femmes enceintes, hospitalisées fin janvier à Wuhan avec un Covid-19, ne décrit aucune forme sévère de la maladie, et aucun décès chez les mères et leurs enfants. « Contrairement à la grippe et à d’autres infections respiratoires, qui sont responsables de formes plus sévères chez les femmes enceintes, le coronavirus donne lieu à des signes cliniques identiques à ceux rapportés par des patientes adultes non enceintes », souligne le Pr Philippe Deruelle, chef de service de la maternité des hôpitaux universitaires de Strasbourg. »

https://sante.lefigaro.fr/article/coronavirus-les-femmes-enceintes-doivent-appliquer-les-mesures-barriere/