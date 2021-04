Le Covid-19, comme une obsession...

Bonjour Rosemar, ce sont en majorité des femmes qui se font vacciner. Désolé pour Etirev, mais les femmes ont plutôt tendance à être dans le corps et à croire le monde médical...Le corps, c’est le monde de la mère,....(Gaïa). Plus matérialiste et terre à terre. normal direz-vous. Le corps se rappelle plus aux femmes qu’au hommes (sauf qu’actuellement, ils y font plus attention et sont devenus coquets,...)...