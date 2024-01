Le crépuscule de Zelensky et Netanyahou ?

Le conflit ukrainien aurait signifié un retour à la guerre froide entre la Russie et les États-Unis et un retour à la doctrine du confinement, dont les fondements ont été posés par George F. Kennan dans son essai Les sources de la conduite soviétique dans Foreign Affairs (Juillet 1947) et dont les idées principales sont résumées dans la citation « Le pouvoir soviétique est imperméable à la logique de la raison mais très sensible à la logique de la force ».

La stagnation de la guerre due à l'arrivée de l'hiver et au manque d'armes et de l’aide économique de la part des États-Unis aurait provoqué le découragement de l'armée ukrainienne qui serait déjà en train de préparer un accord de paix en Ukraine entre les États-Unis et la Russie. Un accord de paix qui tenterait d’être torpillé par Zelensky, la Grande-Bretagne et les États baltes. Ainsi, de tels acteurs tenteraient désespérément d'impliquer l'OTAN dans le conflit ukrainien avec lequel le bouffon Zelensky serait déjà pour les États-Unis un fardeau dont il convient de se détacher immédiatement, sans exclure qu'il soit accusé de corruption et contraint à l'exil aux États-Unis.

La perte du contrôle du Congrès par les démocrates après les élections de mi-mandat de novembre signifie que les républicains supervisent la future aide aux armements à l'Ukraine, estimée à ce jour à 90 milliards de dollars et en vigueur jusqu'en décembre, ainsi qu'une vague croissante de désaffection à l’égard de Zelensky qui s’étendrait à tout le spectre politique américain. Ainsi, le démocrate Robert F. Kennedy Jr., dans un entretien au New Statesman, a déclaré que « les États-Unis envoient 113 milliards de dollars à l'Ukraine alors qu'un quart des citoyens américains se couchent le ventre vide ».

Du côté républicain, l'ancien président Donald Trump a déclaré que « nous n'avons jamais été aussi proches d'une Troisième Guerre mondiale » et qu'il doit y avoir un « engagement total pour démanteler le groupe de pouvoir néoconservateur mondialiste responsable d'entraîner le monde dans des guerres sans fin ». De même, le candidat républicain Ron DeSantis a affirmé « Washington a de nombreux intérêts nationaux vitaux, mais s'impliquer encore plus dans le conflit territorial entre l'Ukraine et la Russie n'en fait pas partie ».

Le coup de grâce pour l'Ukraine serait le récent rejet par le Congrès de la proposition de Biden d'apporter 80 milliards de dollars supplémentaires en aide militaire ou humanitaire à Kiev, en raison de l'opposition frontale de l'aile républicaine radicale du Congrès dirigée par Donald Trump, dans le but avoué d'étouffer Zelensky par la famine économique pour le forcer à signer un accord de paix avec Poutine. De plus, l'aide militaire à Israël suite à l'invasion de la bande de Gaza absorbera une partie importante du budget militaire américain, ce qui pourrait accélérer la rencontre personnelle entre Biden et Poutine. Cela qui conduirait à la mi-2024 à un accord de paix entre l’Ukraine et la Russie mettant fin au conflit ukrainien, déjà considéré par les États-Unis comme un frein en raison des dépenses inabordables impliquées.

Netanyahou, le dernier roi juif. Netanyahou, un politicien infâme qui a tenté de commettre un coup d'État autocratique pour établir plus tard un régime présidentiel et mettre en œuvre l'atavisme du Grand Israël, pourrait faire face à un procès pénal dans lequel il serait accusé de négligence et de crimes contre les droits de l'homme, ce qui pourrait signifier une condamnation pénale et son départ définitif de la scène politique israélienne.

Ainsi, profitant des prétendues failles de sécurité dans la défense israélienne provoquées par le schisme entre les réservistes et Netanyahou, la branche armée du groupe islamiste Hamas, a lancé la plus grande offensive militaire depuis 2007 avec l'infiltration de dizaines de ses membres dans des localités israéliennes avec le lancement de milliers de projectiles contre de vastes zones, notamment Tel-Aviv et Jérusalem, faisant environ 1.400 victimes israéliennes et plus de 200 otages.

Netanyahou, utilisant la dictature invisible de la peur du troisième Holocauste, venu du Hamas, du Hezbollah ou de l'Iran, a profité de l'incursion sanglante du Hamas pour déclarer l'état de guerre (défense de la sécurité d'Israël) et déclencher une offensive écrasante dans la bande de Gaza. Cela augmenterait sa popularité perdue suite à l’échec de sa réforme juridique et lui permettrait de contourner le processus judiciaire dans lequel il est accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance.

Ainsi, toutes les infrastructures de base, écoles, mosquées, hôpitaux et 80% des bâtiments de Gaza auraient été rasés par le bombardement systématique de l'aviation israélienne, avec pour résultat plus de 20.000 victimes civiles palestiniennes et plusieurs milliers d'autres ensevelies sous les décombres. Cela aura comme garantie une nouvelle Nakba dans laquelle 1,5 million de Palestiniens seront contraints de quitter une bande de Gaza transformée en une masse de décombres et de restes humains qui rendra impossible le retour de la population gazaouie déplacée.

Cependant, après l'invasion de Gaza par Israël, la désaffection d'une société civile qui ne peut pardonner les échecs sécuritaires de la défense israélienne, qui auraient conduit à la mort de 1.400 Israéliens et à l'enlèvement de plus de 200 personnes par le Hamas, serait exacerbée. Ainsi, le journal Haaretz serait devenu le champion de la défense des valeurs démocratiques et dans un éditorial du 8 octobre, il accuserait directement Netanyahou d'être « responsable de cette guerre entre Israël et Gaza ». Le gouvernement Netanyahou aurait donc imposé une Châtiment.

De plus, l’opinion publique israélienne tiendrait déjà Netanyahou pour responsable de l’échec choquant de la sécurité israélienne en minimisant les rapports égyptiens qui, dix jours plus tôt, l’auraient averti que le Hamas préparait une offensive majeure contre Israël, ce qu’il a démenti dans un tweet dans lequel il a accusé les services de renseignement de négligence, réussissant à contrarier les puissants services du Mossad israélien. Ainsi, selon une enquête du Jerusalem Post, 86% des personnes interrogées déclarent que « le gouvernement est le principal responsable de l'infiltration des milices palestiniennes » et 56% pensent que « Netanyahou devrait démissionner à la fin de la guerre actuelle ».

Netanyahou serait déjà coincé par la répulsion de la communauté internationale face à la violation flagrante des droits de l'homme à Gaza avec près de 20.000 victimes civiles et les États-Unis comme seul soutien devant l'ONU. C'est pourquoi l'administration Biden tente désespérément d'obtenir une déclaration de « trêve illimitée » qui permettrait l'échange des otages juifs encore détenus par le Hamas ainsi que rétablir la circulation des camions d'aide humanitaire pour environ 1 million de Palestiniens confinés dans un espace de 7 km2 à côté du poste frontière de Rafah. Biden viserait un important coup diplomatique pour laver son image devant le monde.

Dans ce contexte, on assiste à la mort malheureuse par Tsahal de trois des otages juifs en les confondant avec des membres du Hamas. Résultat, les mobilisations des proches des personnes kidnappées par le Hamas à la résidence de Netanyahou qui se font « personnellement responsables de leur retour vivant à la maison » ont augmenté. Par conséquent, la désaffection de la société israélienne envers Netanyahou en raison de sa gestion néfaste de la crise avec le Hamas et de son manque d’intérêt à sauver vivants les otages juifs, pourrait provoquer la démission de son gouvernement et la convocation ultérieure de nouvelles élections qui faciliteraient la formation d'un nouveau gouvernement de salut, dont la tâche principale serait de rééditer les accords d'Oslo qui permettent la coexistence de deux peuples dans deux États.

Germán Gorraiz López, analyste politique

