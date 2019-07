Le crépuscule des dieux

Cette analyse ressemble pour la sphère politique à ce qu’est le « principe de Peter » (appelé parfois « syndrome de la promotion Focus » dans la sphère de l’entreprise (mais le monde n’est-il pas de plus en plus géré comme une entreprise ?). Le principe de Peter est fondé sur une évaluation d’un niveau de compétence et explique les évolutions de carrière dans les hiérarchies par des principes de base simples, puis étudie les corollaires qu’impliquent ces postulats.

Principes de base :

un employé compétent à un poste donné est promu à un niveau hiérarchique supérieur

un employé incompétent à un poste donné n’est pas promu à un niveau supérieur, ni rétrogradé à son ancien poste

Corollaires :

un employé ne restera dans aucun des postes où il est compétent puisqu’il sera promu à des niveaux hiérarchiques supérieurs

par suite des promotions, l’employé finira (probablement) par atteindre un poste auquel il sera incompétent

par son incompétence à ce poste, l’employé ne recevra plus de promotion, il restera donc indéfiniment à un poste pour lequel il est incompétent.

Conséquences :

à long terme, tous les postes finissent par être occupés par des employés incompétents pour leur fonction

la majorité du travail est effectuée par des salariés n’ayant pas encore atteint leur « seuil d’incompétence ».

Si on part du principe que plus un poste est élevé dans la hiérarchie, plus il demande des compétences et plus son impact est grand sur le fonctionnement de l’organisation. Il en découle que l’impact de l’incompétence de l’employé aura été maximisé par le niveau hiérarchique du poste auquel il aura été promu.